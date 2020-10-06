Незважаючи на те, що ліцензію на виробництво спирту будь-яке підприємство може отримати ще з 1 липня, саме жовтень можна назвати початком обіцяної демонополізації галузі, адже Фонд держмайна призначив перший аукціон з продажу першого спиртзаводу ДП “Укрспирт” на 15 жовтня.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства очікує, що надходження від продажу спиртзаводів становитимуть 2-3 млрд гривень, але гравці на ринку міцного алкоголю поки не поспішають виказувати свою зацікавленість у цьому процесі.

Першим спиртзаводом, виставленим на продаж, буде саме Немирівський, поруч з яким знаходиться завод вітчизняного виробника горілки Nemiroff. Тому Українські Новини поцікавилися у його головного виконавчого директора Юрія Сорочинського, чи цікавить компанію така покупка і як вона вплине на виробництво продукції.

Можете оцінити, наскільки купівля спиртзаводу може здешевити й спростити виробництво алкогольної продукції?

Скасування монополії однозначно призведе до конкуренції як в якості продукції, так і в ціноутворенні спирту. Упевнений, конкуренція створить здорові умови для всіх і призведе тільки до зростання ВВП України.

У той же час, у всіх існує думка, що виробники горілки заробляють дуже високу маржу на продукції і покупка спиртзаводу для постачання ключового інгредієнту без націнки значно вплине на вартість готової продукції. Особливо, якщо подивитися, що мінімальна ціна на умовну пляшку горілки 0,5 л в магазині коштує 89,4 гривні. Ця думка глибоко помилково.

Зараз структура ціни пляшки горілки складається з:

1) податків, які авансом платить виробник - 25 гривень акциз і 12 гривень ПДВ (20% від оптової ціни); разом 37 гривень

2) роздрібного податку, який сплачує покупець в магазині - 5% від ціни, що становить 4,25 гривні

3) вартості спирту, виробленого державними спиртовими заводами - близько 6 гривень

4) націнки магазину - не менше 25%, що становить близько 17 гривень

5) витрат на доставку продукції до магазину, роботи всіх оптовиків і перевізників - ще близько 10 гривень

6) інша частина (15-17 гривень) залишається «горілчаникам» на виробництво пляшки, ковпака, етикетки, упаковки, зарплату робітників, амортизацію обладнання і прибуток.

Таким чином, в структурі мінімальної ціни пляшки горілки 0,5 л в розмірі 89,4 гривень, акцизні податки та ПДВ становлять 42 гривні (46%), а вартість спирту всього лише 6 гривень.

Виходить, що власний спирт суттєво не змінить вартість продукції, порівняно з податками в половину вартості пляшки?

Так. До того ж, у проекті бюджету на 2021 рік Кабміном знову закладається підняття акцизного податку на міцний алкоголь на рівні 11-12%, що призведе до подорожчання умовної пляшки горілки 0,5 л на полиці мінімум на 5-7 гривень, хоча пряме збільшення акцизного податку складе тільки близько 3 гривень. Однозначно, монопольна ціна на спирт в Україні сьогодні в 2 рази вище світових цін. Заборона на імпорт спирту не дозволяє якісно управляти ціноутворенням в Україні і тільки з приватизацією з'являться такі важелі впливу. Для прикладу, в ціну спирту сьогодні закладена вартість природного газу. Але, якщо на ринку України ціна природного газу сьогодні становить близько 5 тис. гривень за 1 тис. куб. м., то в ціні спирту, яка була сформована ще взимку 2017 року (коли ціна на природний газ найвища), закладена ціна в три рази вище : 14 тис. гривень за 1 тис. куб. м. І, природно, ніхто при монополії не збирався її переглядати.

Тому, основними факторами в ціноутворенні алкогольних напоїв сьогодні не є собівартість і ціна на сировину, в тому числі на спирт, а оподаткування. Як результат, до моменту закінчення приватизації і припинення повної монополії можливо не зниження, а навпаки, збільшення ціни на алкогольні напої через загрозу збільшення ставок акцизного податку з боку держави.

Скільки в середньому доведеться інвестувати в модернізацію державного заводу, судячи з їхнього нинішнього стану, і скільки може коштувати будівництво нового спиртзаводу з нуля?

Через існування державної монополії Україна дуже сильно відстала від усього світу в технології виробництва спирту. Українські заводи, в основному, були побудовані або відновлені після Другої світової війни і практично не модернізувалися. Якщо в період незалежності і відбувалися якісь поліпшення, то вони більшою мірою стосувалися просто заміни зношеного обладнання, але ніяк не впровадження сучасних енергоефективних та екологічних технологій виробництва спирту.

Окрім того, кожен спиртовий завод (або те, що від нього залишилося і виставляється на приватизацію) - це цілісний майновий комплекс з повною інженерною інфраструктурою. Спиртове виробництво досить енергоємне, тому точно існують всі інженерні комунікації на території. У більшості випадків, такий завод розташований в невеликому містечку, і колись був містоутворюючим підприємством. Оскільки частина заводів прийшла в повну непридатність, то участь в приватизації може також бути цікавою з метою придбання цілісного майнового комплексу з інженерною інфраструктурою для подальшої трансформації в зовсім інші види діяльності.

Тому, оцінка їх стану та необхідних інвестицій в модернізацію здійснюється спеціалістами та залежить від кожного окремо взятого об'єкту та планів на його подальшу експлуатацію.

Який, на вашу думку, відсоток гравців на ринку України захоче купити готовий спиртзавод?

Основні клієнти спиртових заводів - споживачі спирту і біоетанолу. Існуюча з 1991 року державна монополія на виробництво спирту в Україні, система державного управління спиртовою галуззю, а також заборона на реконструкцію і будівництво нових спиртових виробництв в Україні призвели до того, що практично єдиними споживачами спирту в Україні залишилися виробники алкогольних напоїв. Безумовно, в Україні існують і інші замовники спирту етилового в різних сферах (наприклад, медицина, авіація, оборона, енергетика ...), але їх обсяги споживання істотно нижче, ніж у виробників алкогольної продукції.

У кожного бізнесу є своя стратегія розвитку і своя модель роботи. Існує поняття вертикальної інтеграції, коли бізнес отримує контроль над виробниками основних своїх інгредієнтів або над споживачами своїх продуктів.

На прикладі спиртзаводу така вертикальна модель може виглядати в двох варіантах:

1) Спирт як сировина для виробництва алкогольної продукції. Прикладом вертикальної інтеграції в цьому випадку буде покупка виробником алкогольної продукції спиртового заводу для контролю якості, собівартості і стабільності поставок основної сировини.

2) Спиртовий завод як споживач зернових культур, що вирощуються певним великим сільгосппідприємством. З метою створення додаткової доданої вартості таке велике сільгосппідприємство може придбати спиртзавод і виробляти там спирт зі свого зерна, а також брати участь у конкурентній боротьбі за ринок збуту спирту з іншими виробниками, контролюючи ланцюжок створення його вартості.

Біоетанол - ще один з продуктів спиртової галузі та це зовсім інший ринок, на якому присутні інші гравці.

Оскільки в "Укрспирту" наразі близько 80 заводів, що підлягають приватизації, а великих виробників алкогольної продукції значно менше, очевидно, що потенційними покупцями будуть також інвестори з інших галузей, в тому числі для перепрофілювання об'єктів у майбутньому.

А ви самі плануєте брати участь в аукціоні з продажу Немировського чи іншого МПД?

У нас є час до 14 жовтня щоб визначитись з рішенням. Коментувати готові після першого аукціону.

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