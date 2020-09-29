Юрій Продан: Перепідпорядкування "Укргідроенерго" ставить під загрозу енергетичну безпеку країни

Кабінет міністрів України підготував проект рішення про перепідпорядкування державної компанії «Укргідроенерго» безпосередньо прем'єр-міністру Денису Шмигалю. "Укргідроенерго" є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік. "Укргідроенерго" закінчило перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд грн дивідендів. Інші державні компанії енергетичного сектору демонструють негативні результати.

Наслідки перепідпорядкування «Укргідроенерго» безпосередньо Кабінету міністрів оцінив екс-міністр енергетики України Юрій Продан.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль збирається перепідпорядкувати «Укргідроенерго» безпосередньо уряду. Чим, на вашу думку, викликаний такий намір?

- Я взагалі не розумію, навіщо це. Навіщо виводити з підпорядкування «Міненерго» будь-яку компанію, коли є профільний орган управління, й компанія працює досить вдало, досить прибутково та має інвестиційні проекти з добудови Дністровської ГАЕС і Каховської ГЕС. Тому логіки ніякої, мені здається, немає, крім того, щоб якимось чином впливати на керівництво.

Якими будуть наслідки перепідпорядкування "Укргідроенерго"?

- Кабінет міністрів не має у своєму складі людей, які можуть ефективно керувати й аналізувати діяльність «Укргідроенерго». Адже ми просто погіршуємо роботу паливно-енергетичного комплексу. Ми погіршуємо енергетичну безпеку країни, коли різні об'єкти ПЕК починаємо перепідпорядковувати різним відомствам. Це і «Нафтогаз», який погіршує з кожним роком видобуток газу. Це і «Укренерго», яке забрали з підпорядкування «Міненерго». Те ж саме буде й з іншими компаніями... «Енергоатом» не може знайти своє місце в цьому новому проекті, коли компанія має певні обмеження для роботи на ринку і, звісно, має борги. На жаль, на цьому ринку компанія має тариф, який не покриває всі її витрати ...

Ситуація на ринку теплової енергетики розбалансована. І такі перепідпорядкування підприємств тільки підсилюють розбалансування ситуації. Це не сприяє формуванню нормальних, економічно обґрунтованих правил для споживача.

Прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання журналістів про перепідпорядкування «Укргідроенерго», сказав, що це вимога Третього енергопакета. Чи справді такі норми європейського енергетичного законодавства?

У Третьому енергопакеті немає ніяких питань, пов'язаних із продажем підприємств. Є положення про корпоратизацію підприємств, - там немає вимоги продати. EDF у Франції -100% державна компанія, і нічого, працює за всіма правилами. Корпоратизація потрібна для залучення інвестицій у тому числі. Але «Укргідроенерго» вже корпоратизоване, й з інвестиціями в компанії теж усе добре. Третій енергопакет вимагає ефективного розділення мереж і генерації, поставки, що вже виконано.

Наскільки Україна готова до початку опалювального сезону?

Країна, в принципі, готова до проходження осінньо-зимового сезону, але негативні тенденції будуть наростати. Борги будуть збільшуватися через неплатежі споживачів. Фінансовий стан ПЕК буде погіршуватися. Технічно країна все-таки готова, тому що компанії за інерцією завжди готуються до осінньо-зимового періоду. Крім того, через зниження споживання сьогодні є достатні запаси і газу, й вугілля на електричних станціях.

Сьогодні руйнується ефективна система управління ПЕК. Це відбувається протягом декількох останніх років. І це суттєво погіршує енергетичну безпеку країни.

Ви працювали з главою «Угргідроенерго» Ігорем Сиротою. Що ви можете про нього сказати як про менеджера? Наскільки він ефективний управлінець?

Мені здається, один із кращих і дуже ефективних менеджерів. Він запустив уже два гідроагрегати на Дністровській гідроакумулюючій станції. Це дуже непроста робота. Для цього потрібно бути менеджером великого порядку. Я підтримую, щоб він і надалі залишався керувати цією компанією й закінчив наявні інвестиційні проекти, це: Дністровська ГАЕС, Каховська ГЕС, модернізація ГЕС.

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