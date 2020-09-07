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  • Інтерв’ю
  • Директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Денис Морозов: два з трьох вантажних вагонів в Європі - з нашими колесами. Наша мета - сегмент пасажирських перевезень
07 вересня 2020, понеділок, 09:00 5
Інтерв’ю 2020-09-07T10:15:12+03:00
Українські Новини
Директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Денис Морозов: два з трьох вантажних вагонів в Європі - з нашим

Директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Денис Морозов: два з трьох вантажних вагонів в Європі - з нашими колесами. Наша мета - сегмент пасажирських перевезень

Денис Морозов. Укрфото
Денис Морозов. Укрфото

Пандемія коронавірусу COVID-19 і обвал світових цін на нафту - основні два чинники кризового стану трубної галузі як в Україні, так і в світі. Саме ці фактори, а також захисні мита з боку ЄС, США та інших країн найсильніше вдарили по українській промисловій компанії "Інтерпайп". За підсумками 7 місяців вона скоротила продажі труб на 24% до 275,2 тис. тонн, але зберегла позитивну динаміку реалізації залізничної продукції, збільшивши її на 4,2% до 119,5 тис. тонн. Зараз ключовими ринками для труб "Інтерпайпу", як і раніше, залишаються ЄС і країни Близького Сходу і Північної Африки, на ринку залізничної продукції - ЄС і країни СНД.

Директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Денис Морозов в бліц-інтерв'ю Українським Новинам розповів про основні тенденції на ринках трубної та колісної продукції, про завантаження виробничих потужностей, про плани щодо виведення на ринок нових видів продукції і проблемні моменти на ринку брухту.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.

 
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