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  • Інтерв’ю
  • SEO компанії "Пост Фінанс" Андрій Кривошапко: під час карантину кількість онлайн-оплат збільшилася в 2 рази
20 серпня 2020, четвер, 15:51 4
Інтерв’ю 2020-08-20T16:15:11+03:00
Українські Новини
SEO компанії "Пост Фінанс" Андрій Кривошапко: під час карантину кількість онлайн-оплат збільшилася в 2 рази

SEO компанії "Пост Фінанс" Андрій Кривошапко: під час карантину кількість онлайн-оплат збільшилася в 2 рази

Сергій Жолобецький, Дмитро Кузьмін
Андрей Кривошапко
Андрей Кривошапко

На початку серпня НБУ оприлюднив статистику по грошовим переказам в Україні і за її межі. Більше 78% переказів в межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем: NovaPay (платіжна організація ТОВ "ПОСТ ФІНАНС") - 45,12% переказів в межах України; Поштовий переказ (платіжна організація ВАТ "Укрпошта") - 21,42% переказів в межах України; Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ "Українська платіжна система") - 11,89% переказів в межах України.

Про результати роботи компанії Пост Фінанс, планах на майбутнє і цікавих проектах Українські Новини поговорили з Андрієм Кривошапком, СЕО Пост Фінанс - фінансової компанії, яка входить в групу Нова пошта.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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