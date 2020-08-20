На початку серпня НБУ оприлюднив статистику по грошовим переказам в Україні і за її межі. Більше 78% переказів в межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем: NovaPay (платіжна організація ТОВ "ПОСТ ФІНАНС") - 45,12% переказів в межах України; Поштовий переказ (платіжна організація ВАТ "Укрпошта") - 21,42% переказів в межах України; Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ "Українська платіжна система") - 11,89% переказів в межах України. Про результати роботи компанії Пост Фінанс, планах на майбутнє і цікавих проектах Українські Новини поговорили з Андрієм Кривошапком, СЕО Пост Фінанс - фінансової компанії, яка входить в групу Нова пошта. Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.