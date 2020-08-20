Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30

Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43

Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07

Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30

Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26

До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які обмеження діють 08:30

У центрі Києва загорілася житлова багатоповерхівка. Пожежу локалізували 20:34

Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій майже 30 мільярдів 21:52

У Польщі спіймали двох українців, які втекли з карантину 19:36