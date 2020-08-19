Казино та букмекерство повертаються в Україну - Президент Зеленський підписав відповідний закон. Один з лідерів ринку - міжнародний оператор Favbet вже повідомив про свої наміри активно розвивати ігорку в Україні. Катерина Машевська, директор з комунікацій Favbet, розповіла про потенціал ринку азартних ігор в Україні та майбутніх планах компанії

– Процес легалізації викликав великий ажіотаж та супротив з боку опозиції та суспільства. Чи вдасться їм якимось чином загальмувати майбутню роботу?

Я би не називала це супротивом, швидше маніпуляціями громадською думкою. Давайте проаналізуємо основне. По-перше, можлива робота тіньових та нелегальних казино, пунктів прийму ставок, "одноруких бандитів" на кожному кроці. Це в принципі алогічно по суті.

Ліцензійні оператори самі будуть відслідковувати і контролювати неможливість існування таких об'єктів. Це називається чистота ринку, прозора конкуренція і репутація. Ми вкладемо кошти в отримання ліцензії, у відкриття казино і букмекерських точок, будемо гарантувати безпеку гравців зовсім не для того, щоб допустити роботу нелегалів. В першу чергу, ми самі несемо відповідальність перед суспільством і державою за те, щоб ринок працював повністю в легальному полі і не допустимо маніпуляції щодо репутації галузі.

Друга гучна заява це тотальна залежність від гри. Політика безпечної гри і захист від лудоманії це абсолютний must have, ми діємо не тільки в рамках українського законодавства, а й міжнародного. Відповідальність "ігорки" дуже чітко виписана і її принципів неухильно дотримуються.

Я повторюся, що для Favbet репутація найцінніший актив, ми компанія з 20-річною історією, з офісами в Європі і величезним досвідом оперування.

І ще один "гріх", який нам намагаються приписати - це ухилення від податків і тіньовою фінансовий оборот. Давайте будемо відверті, основна маса населення не розбирається в тонкощах податкового законодавства і на "ура" сприймають тезу "вони не сплачують податки, тому у мене низька пенсія". Оператор грального бізнесу зобов'язаний сплатити в бюджет, крім вартості ліцензії, податок на прибуток, військовий збір. Плюс давайте не забувати, про відрахування до спецфонду і про інвестиції в розвиток спорту. Зараз в Україні беттінг чи не найбільше інвестує в різні види спорту, і від цієї соціальної місії ми відмовлятися не будемо, навпаки посилимося.

– Давайте повернемося до лудоманії, оскільки це питання найбільш гостро стоїть в суспільстві. Які є інструменти захисту?

У гемблінгу є такий інструмент як KYC - know your customer. Це комплекс заходів з перевірки особистості і проходження аутентифікації (паспорт, банківська карта), який дозволяє відсікти гравців, що не досягли необхідного віку і забезпечити прозору виплату виграшу. Далі, всередині Favbet працює спеціальна моніторингова служба, яка відстежує поведінку гравця і присікає будь-яку можливість незаконних дій шляхом блокування облікового запису. Також гравець може самостійно звернутися в компанію з проханням заблокувати його особистий кабінет на певний термін або встановити грошовий ліміт для гри. Все це є елементами відповідальної гри.

Favbet співпрацює з незалежними організаціями, які надають психологічну підтримку тим, хто її потребує.

І насправді закон про легалізацію - це найперший крок на шляху боротьби з лудоманією, а не навпаки, як стверджують маніпулятори.

– На які типи ліцензій буде претендувати Favbet?

Ми готуємося отримувати ліцензії на казино, букмекерську діяльність, для роботи залів ігрових автоматів. Казино і прийом ставок будуть доступні онлайн і офлайн. Зараз ми акумулюємо весь свій європейський досвід оперування казино і гральними залами, щоб привезти в Україну кращі практики. У R&D центру Favbet стоїть завдання з розробки та імплементації софта та ігрового контенту, який буде відповідати сучасним вимогам ринку. Свої онлайн сервіси Favbet відкрив для України ще на початку поточного року, і зараз ми в тому числі займаємося вивченням попиту, пропонуємо гравцям нові види розваг.

– Закон передбачає жорсткі вимоги для претендентів на отримання ліцензії. Скільки на Ваш погляд компаній буде претендувати на отримання ліценії?

В такому високоризиковому бізнесі як гральний жорсткі вимоги до ліцензіатів просто обов'язкові. Тут не можуть працювати компанії-одноденки або ті, хто прагне разового ситуативного заробітку. Favbet зацікавлений в тому, щоб на українському ринку працювали сильні, стабільні і стресостійкі компанії, які розуміють відповідальність і приймають на себе можливі ризики.

Передбачені законом вимоги до бенефіціарів, статутного капіталу і банківських гарантій запорука того, що в Україні будуть працювати саме такі оператори.

Локальний ринок цікавий європейським компаніям, вони говорять про це кулуарно, але припускаю, що остаточне рішення прийматимуть після того, як почне працювати ліцензійна комісія.

– Коли держбюджет отримає прогнозовані 5 млрд грн від продажу ліцензій?

Протягом двох місяців з дня підписання закону, повинна бути створена Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Цей орган має розробити ліцензійні умови для операторів, умови і порядок сертифікації обладнання і т.д. У сферу компетенції ВРУ входить внесення відповідних поправок до Податкового кодексу. Орієнтовний термін отримання ліцензії і виплати ліцензійних платежів - це початок наступного року. Хочу відзначити, що за процесом вибору членів комісії будуть пильно спостерігати не тільки в Україні, але і в світовому гемблінг-співтоваристві.

– З чим пов’язана така увага?

Україна для гемблингу - інвестиційно приваблива країна, потенціал в грошах оцінюється в мільярди доларів. Гемблінг дозволяє розвиватися супутнім галузям: HoReCa, туризму, транспорту. Є навіть окреме поняття як "гемблінг-туризм" і є статистика країн, яка говорить, що середнє завантаження готелів збільшується на 60-70%. Таким шляхом, наприклад, пішов Кіпр, де буквально сталася туристична революція.