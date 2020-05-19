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  • Інтерв’ю
  • Директор ЗТМК Володимир Сивак: Я не тримаюся за посаду, але допустити профанів до управління підприємством, буде помилкою
19 травня 2020, вівторок, 07:00 3
Інтерв’ю 2020-05-19T07:30:15+03:00
Українські Новини
Директор ЗТМК Володимир Сивак: Я не тримаюся за посаду, але допустити профанів до управління підприємством, бу

Директор ЗТМК Володимир Сивак: Я не тримаюся за посаду, але допустити профанів до управління підприємством, буде помилкою

Директор ЗТМК Володимир Сивак. Фото: прес-служба
Директор ЗТМК Володимир Сивак. Фото: прес-служба

На цьому тижні розгорівся новий скандал, в епіцентрі якого опинилися абсолютно конкретні чиновники ФДМ. У період карантину, ФДМ зробив вже другу спробу змінити директора ЗТМК. Нинішній менеджмент вважає це незаконним і називає ситуацію "спробою рейдерського захоплення".

Директор ЗТМК Володимир Сивак розповів про сам конфлікт, про те, чому він бореться з ФДМ в даному питанні, а також про роботу підприємства і про те, що може статися з підприємством і його трудовим колективом в разі зміни менеджментиа за сценарієм Фонду.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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