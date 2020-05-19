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На цьому тижні розгорівся новий скандал, в епіцентрі якого опинилися абсолютно конкретні чиновники ФДМ. У період карантину, ФДМ зробив вже другу спробу змінити директора ЗТМК. Нинішній менеджмент вважає це незаконним і називає ситуацію "спробою рейдерського захоплення".

Директор ЗТМК Володимир Сивак розповів про сам конфлікт, про те, чому він бореться з ФДМ в даному питанні, а також про роботу підприємства і про те, що може статися з підприємством і його трудовим колективом в разі зміни менеджментиа за сценарієм Фонду.

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