Кілька днів тому, Омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook заявила, що в соціальних мережах і на офіційному сайті однієї з київських клінік поширений відеоролик, на якому близько 50 дітей, які зараз перебувають в одному з київських готелів. Всі ці діти народжені методом сурогатного материнства для іноземних громадян різних країн. Денісова одразу назвала цю ситуацію скандалом і звернулася до Національної поліції, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики з вимогою про негайне реагування, об'єднанні зусиль для невідкладного вдосконалення законодавства в частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивозу дітей за кордон. У свою чергу, в Національній поліції заявляють, що немовлята перебувають в готелі "Венеція" при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію, оскільки небо над Україною закрито. Офіс генпрокурора також відреагував і почав свою перевірку.

Українські Новини вирішили дізнатися про цю ситуацію у власника клініки сурогатного материнства Biotex Альберта Точиловський, яка потрапила в скандальну історію з немовлятами. В інтерв'ю він розповів, чому влаштував хайп на цій історії, як себе почувають діти, в яких умовах вони перебувають і чому він не може дати жодних гарантій, що вони не захворіють на коронавірус.

В яких умовах перебувають діти?

Звичайно в нормальних, у нас бейбі-руму вже 6 років, але він розрахований, звичайно, на 4-8 годин, в залежності від пакета для батьків. Але так як склалася ситуація, що потрібно було безпосередньо цілодобово за ними встановити режим, то ми просто додали кількість медсестер, тим більше, що в клініці роботи стало в 5 разів менше. У нас професійні медсестри просто перейшли з одного відділу в інший. Була перевірка Денісової і Філіпішиної, вони це все бачили. Там хороші умови для новонароджених, теплі підстилки, які розраховані на 37 градусів і інкубатори. Була перевірка ювенальної юстиції та вони бачили, які умови. Все обладнання у нас практично нове, тому всі умови дотримуються на високому рівні, тому дітям нічого не загрожує.

Яке у них стан здоров'я?

До діток ми нікого не пускаємо. Зробили виняток лише для вчорашньої інспекції Філіпішиної і сьогоднішнього візиту Денісової. А так, туди заходять одні і ті ж люди, які перебувають тут на карантині, безвилазно живуть в номерах, тому особлива увага приділяється їх здоров'ю.

Чи була раніше схожа ситуація вже?

Щоб одразу 50 дітей, то такого не було. Була ситуація, коли допустимо, батькам не видавали паспорт або інші документи, але все одно вони перебували тут. Вони могли на 4-8 годин залишити в бейбі-румі дитину, але все одно, вона ночувала вже з ними. Але саме такої ситуації ... Ви самі розумієте, що це форс-мажор, до якого ніхто не був готовий, я маю на увазі, що в світі не очікували пандемії коронавірусу. Але, як з'ясувалося, що ми були до цього на 100% готові.

В такому стані чи будуть ще довго перебуває діти, якщо не буде відповідної реакції влади?

Вже реакція пішла. У нас сьогодні відбувся круглий стіл з Денісовою і як вона висловилася, що їй нецікаво стан наших клінік, а цікаво, щоб дітки швидше зустрілися з батьками. Денісова пообіцяла, що натисне на МЗС, зробить все необхідне, щоб швидше спецдозволи зробили для цих батьків. Чесно кажучи, багато країн схибили. Багато країн ці ноти внесли, і батьки змогли в'їхати з Ірландії, Англії і вони вже з дітками. США дуже сильно за це переживала. Посольство дзвонило нам і вимагало, щоб швидше ми склали для них все, щоб батьки могли потрапити до своїх діток. На "2" спрацювали іспанці, ми їм телефонували, а вони сказали, що їм це нецікаво, нехай сидять хоч 5 місяців, не бачачи дітей. Різні країни по-різному спрацювали. Є країни, де чиновники дуже добре спрацювали. Це перший випадок, коли чиновниця, яка фактично виступає проти сурогатного материнства, але зробила так, щоб допомогти дітям. Зрозуміло, що вона не дуже нас любить, але намагається, щоб доля дітей була вирішена.

На вашому відео видно, що всі діти перебувають в одному приміщенні, в одній кімнаті ...

Ні, ми зробили це спеціально. У нас було завдання - щоб на нас звернули увагу, на нашу проблему. Ви зрозумійте ситуацію, все транснаціональні концерни, автовиробники потрапили в проблеми, авіакомпанії, середній і малий бізнес нікого не цікавить навіть, в тому числі в Європі. Ми зі своїми маленькими проблемами бігаємо і намагаємося вирішити їх, достукатися до кого потрібно. Чесно кажучи, ми "хайпанули", привернули до себе увагу. Але, це сталося, я вважаю, вдало. Тепер питання буде вирішене, і ми досягли, що на нас чиновники звернули увагу і зараз починається швидке вирішення цієї проблеми. Нехай у декого викликало це шквал обурень, але зате проблема буде вирішена. Іноді доводиться кричати.

Тобто, діти перебувають зараз в різних кімнатах і приміщеннях?

Там кілька кімнат і вони великі і просторі з системою вентиляції і очищення.

Лікарі їх оглядають?

Ну звичайно. У нас кілька терапевтів і кілька неонатологів, ми ж працюємо в цій сфері вже давно і постійно стикаємося з якимись проблемами. Тим більше, ви ж розумієте, що таке передчасні пологи, коли дитина народжується 1,5 кг або 2 і з цим ми справляємося 10 років. Ми всі ці питання знаємо досконало.

А як така ситуація з дітьми можлива в умовах карантину?

А ви хочете, щоб ми все поклали на плечі держави? Я не хочу цього робити. У нас це більш-менш спеціалізоване і пристосоване приміщення, тому у нас є доручення з боку батьків, тому я прийняв рішення, що ми будемо цю ситуацію вирішувати самі. Я взяв на себе відповідальність, що раз батьки довірилися нам, то ми зможемо простежити за цими дітьми. У нас знання в багатьох іноземних мовах, у нас відеокамери і проходять відеотрансляції і батьки бачать дітей і знають, як дитина їсть і росте. В умовах коронавірусу, державу, на жаль, ми фінансово і програмно навантажувати не можемо. У держави немає ні умов, ні системи сурогатного материнства і спілкування з дітьми, ніякого. У нас же все є. І фінансово не хотілося б, щоб держава страждало через мене.

Зараз багато людей і дітей, в тому числі, хворіють на коронавірус. Чи немає таких випадків серед цих діточок?

У нас поки немає. Ми робимо тести. У нас конкретно, немає. Я не можу сказати, що 100% ми зможемо діток вберегти, я не можу гарантувати, навіть при дотриманні всіх норм. Може і нянечка принести і так далі. На жаль, я їх тримаю тут в готелі по 3-4 тижні, тобто вони перебувають цей термін безвилазно, щоб скоротити ризики. Але ви ж розумієте, що ризики існують все одно.

Як ви вважаєте, чи потрібно врегулювати сурогатне материнство в Україні те, про що говорить омбудсмен Денісова?

Денісова каже про повну заборону. Я з нею сперечався сьогодні. Дивіться, те, що деякі врегулювання потрібні я згоден. Мене, звичайно, влаштовує і поточний стан в Україні. Я згоден з тим, про що говорять чиновники, що має бути дорога ліцензія і ми маємо платити в бюджет. Тобто, ті хто в цьому бере участь має заплатити хоча б 3-4 млн гривень і хто буде "хуліганити", одразу втрачає ці гроші. Є така думка і нам її висловлюють. У чомусь я згоден, але в чомусь ні. Але позиція така, що потрібно врегулювати.