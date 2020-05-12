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  • Інтерв’ю
  • "Бюрократія і відсутність правил": партнер компанії Millstone&Co. Михайло Жернов розповів про складнощі для інвесторів при вході на український ринок
12 травня 2020, вівторок, 08:00 3
Інтерв’ю 2020-05-12T08:15:11+03:00
Українські Новини
"Бюрократія і відсутність правил": партнер компанії Millstone&Co. Михайло Жернов розповів про складнощі для ін

"Бюрократія і відсутність правил": партнер компанії Millstone&Co. Михайло Жернов розповів про складнощі для інвесторів при вході на український ринок

Михайло Жернов
Михайло Жернов

Українські експерти впевнені, що криза здійснить істотний вплив на український бізнес, при цьому жодних можливостей для нього не створить. А це дуже серйозна проблема на макрорівні, адже економіка країни дуже залежить від сировинних ринків. Виникли й інші проблеми - величезні виплати за боргами, дефіцит держбюджету, складні переговори з МВФ. Але є думка, що криза надасть Україні хороші можливості на мікро- і макрорівні. Ті, хто володів ресурсами і вчасно зорієнтувався, можуть скористатися ситуацією і зробити вигідні інвестиції. Оптимізму додає стабільність банкової системи.

Ми поговорили з партнером інвестиційної компанії Millstone & Co. Михайлом Жерновим про те, як пандемія і карантинні заходи вплинуть на ринок інвестицій в Україні, які галузі не втратили своєї привабливості і про ті труднощі, які виникають перед тими, хто готовий вкладати в нашу країну. Крім того, Михайло Жернов розповів, чого очікувати від курсу долара, на скільки впаде ВВП, і поділився успішним досвідом.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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