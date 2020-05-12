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Українські експерти впевнені, що криза здійснить істотний вплив на український бізнес, при цьому жодних можливостей для нього не створить. А це дуже серйозна проблема на макрорівні, адже економіка країни дуже залежить від сировинних ринків. Виникли й інші проблеми - величезні виплати за боргами, дефіцит держбюджету, складні переговори з МВФ. Але є думка, що криза надасть Україні хороші можливості на мікро- і макрорівні. Ті, хто володів ресурсами і вчасно зорієнтувався, можуть скористатися ситуацією і зробити вигідні інвестиції. Оптимізму додає стабільність банкової системи.

Ми поговорили з партнером інвестиційної компанії Millstone & Co. Михайлом Жерновим про те, як пандемія і карантинні заходи вплинуть на ринок інвестицій в Україні, які галузі не втратили своєї привабливості і про ті труднощі, які виникають перед тими, хто готовий вкладати в нашу країну. Крім того, Михайло Жернов розповів, чого очікувати від курсу долара, на скільки впаде ВВП, і поділився успішним досвідом.

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