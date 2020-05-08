За останніми прогнозами, сподіватися на повноцінний запуск міжнародного авіасполучення цього літа зарано. При цьому кордони багатьох країн для відвідування туристів залишаються ще закритими на невизначений період.

В таких умовах туристичні компанії починають посилювати напрям організації відпочинку в Україні, сподіваючись, що втомлені від чотирьох стін українці захочуть відправитися в невелику подорож хоча б в межах країни.

Очікує на скасування карантину і клуб активного відпочинку "Біла ворона". Він був заснований в 2013 році і здебільшого спеціалізується на подорожах Україною. В арсеналі клубу походи в гори, кемпінги, виїзди з наметами, байдарочні сплави, а також організація лижного відпочинку на Драгобраті й у Буковелі. Українські Новини поцікавились у засновника клубу Дениса Лісового, наскільки карантин вдарив по бізнесу, як налаштовані туристи і яким буде сезон-2020.

Скільки туристів на рік в середньому ви обслуговуєте? Скільки було минулого року?

Приблизно 500-600 людей бере участь в наших поїздках. Десь стільки ж було і минулого року.

Ви вже виходили на прибуток?

Так, звісно. Можна вважати, що з 2017 року отримуємо.

За яким принципом ви добираєте маршрути?

Обираю місце, яке подобається, приїжджаю з командою на розвідку, і вже дивлюсь, яке воно насправді і чи варто туди людей везти. Маршрути з часом якісь відкидаються, якісь допрацьовуються. Є розуміння вподобань любителів активного відпочинку, що вони поїдуть в Карпати чи наметами на море, і не в Залізний Порт, а в якесь класне тихе місце, де буде спокійно і природа.

Якщо у вас компанія друзів-товаришів попросить організувати похід, наприклад, на гору Хом’як, то ви зробите? За запитами працюєте?

Таких запитів і немає. Іноді трапляються корпоративні замовлення, ми робили сплави на байдарках для деяких компаній. Але справа в тому, що починаючи з травня до середини вересня у нас все розплановано і немає часу для організації походів окремих груп. Тим паче, часто фірми мають певні критерії і звертаються занадто пізно, коли вже всі провідники зайняті чи квитків на потяг немає. Рідкість, щоб якась компанія зверталась до нас щодо походу, тому що навіть в межах однієї сім’ї бувають різні запити – хтось хоче у будиночку відпочити в горах, а хтось по ним лазити. До нас приєднуються люди, у яких наче є багато друзів і знайомих, але немає таких, з ким можна було б піти з наметами. У мене колись була така проблема, тому я й обрав сьогоднішній спосіб життя.

Ви співпрацюєте з перевізниками чи іншими надавачами додаткових послуг?

Співпрацюємо, бо ,наприклад, коли ми їдемо в Карпати, похід починається за 100 км від Франківська і ми наймаємо спринтер чи автобус. Так само в Києві, коли організовуємо сплави, беремо транспорт до старту маршруту. Насправді працюємо з транспортом в усіх подорожах. З готелями влітку не працюємо, хіба з деякими кемпінгами, взимку – так, але бронюємо з літа зазвичай.

От ви спілкуєтеся з готельним бізнесом, як вони налаштовані на відновлення своєї діяльності? Може, хтось з малих, садиб вже відкривається?

На Драгобраті і в Буковелі закінчили сезон раніше через карантин, він мав бути десь до середини квітня. По маленьких, по садибах, не знаю, чесно кажучи, хто приймає, хто ні. Але ми, наприклад, мали їхати на травневі в кемпінг і домовлялися з місцевими за рафтинг, то вони зараз не працюють і не можуть працювати. Так само і ми не можемо, є заборона.

Скільки турів довелося скасувати від початку карантину та скільки туристів мало ними скористатися?

Наразі ми скасували тури на травневі свята, у нас мало бути 5 груп. Це було б десь близько 100 людей. Ще в нас мали бути поїздки в середині травня, 23-25 мали їхати в Карпати і теж напевне не поїдемо, бо карантин до 22, а "Укрзалізниця" взагалі не зрозуміло, коли буде працювати. Поки що до кінця травня, я так розумію, ми працювати не почнемо. А в червні в нас вже нові подорожі, бо програма розписана на весь сезон, тому далі ми працюємо за планом і будемо намагатися додавати скасовані напрямки за можливості у вільні дати, або вже у вересні. Знову таки все залежить від того, коли скасують карантин і запрацює залізниця, бо на дальні дистанції найзручніше добиратися потягом, а не автобусами.

Тобто ви не розглядаєте можливості, якщо "Укрзалізниця" протягом місяця не запуститься, користуватись автобусними перевізниками?

Будемо дивитись по ситуації. Автобусні перевезення зручні для кемпінгового відпочинку і байдарочних турів. Якщо це похід в гори, то варіант "ніч їхати, а зранку починати похід" – не варіант, бо всі будуть втомлені.

Я правильно зрозуміла, що у вас була перерва до травня?

Так, ми після 8-го березня закінчили Буковель, а наступні подорожі мали бути на травневі. Є певна сезонність: пік в літній сезон, восени 2-3 місяці перерви і так само весною ці 1,5 місяці. Зазвичай в цей час ми займаємося розвідуванням нових маршрутів.

Для вас ще зарано говорити про якісь значні збитки від неможливості провести ці травневі тури?

Ні, травневі ударили, збитки є, тому що травневі свята в туризмі – це відкриття сезону. Люди взимку не ходять з наметами, вони засумували за таким відпочинком, тому на травневі туристи їдуть в походи більше, ніж на День Незалежності. Тому ці скасовані 5 подорожей – це суттєво, цього вже не заробиш в цьому році.

Втрата від травневих - який це відсоток від заробленого за рік?

Складно сказати, можливо, десь 10-15%.

Як зараз налаштовані люди, які мали з вами подорожувати – вони погоджуються переносити дати чи просять повернути кошти?

Більшість перенесли заплачені кошти на майбутні подорожі - це десь 80%. Якщо людина була записана на байдарки, то ці гроші лишились, а вона вже обере той тур, який буде далі за графіком. Інші попросили повернути кошти через ті чи інші обставини.

І таким клієнтам у вас була можливість повернути всю суму одразу?

Так, все повернули. Якби всі сказали повертати кошти, то це була б проблема, тому що певні організаційні витрати вже були понесені. Тобто ми б повернули гроші, але вже зі своїх власних, сподіваючись відробити їх в червні-липні.

На вашу думку, як зміниться попит після скасування карантину?

Після скасування буде значний попит, тому що всі стомились від карантину, засиділись вдома. Мені вже щодня пишуть: "Ну що, коли куди їдемо. Ми вже готові". З кожним днем усе більше людей починає писати, але ми поки нічого обіцяти не можемо. Загалом попит по Україні різко виросте, бо людям довелось скасовувати весняний відпочинок, а закордонний туризм запуститься значно пізніше українського. Люди не маючи змоги їхати кудись відпочивати, будуть відпочивати тут і відкривати нові місця. Так було в 2014-2015 роках, коли різко змінився курс долара і люди не змогли дозволити собі їхати за кордон, коли відпав Крим, то дуже розвинувся туризм карпатський.

Якщо брати загалом, за вашими спостереженнями, які напрямки відпочинку в Україні будуть актуальними цим літом?

Важко прогнозувати, якщо брати нас, то у нас вузький напрямок, хоча з 2014 року і він розвинувся - і це видно по самих Карпатах, де значно покращилась інфраструктура, і на чорноморському узбережжі багато кемпінгів створили. Український туризм однозначно буде розвиватися, зелений буде рости, мені здається, люди будуть більше налаштовані відпочивати на природі. Місць вистачає, є такі, куди ніхто не возить, або возять якісь одиничні фірми чи клуби. Просто в деякі з цих місць ускладнений трансфер і недостатньо розвинена інфраструктура. Я бачу, що ті клуби, які займались закордонними турами, починають вигадувати 2-денні міні походи по унікальним цікавим місцям. Але я впевнений, що навіть без цієї кризи ці напрямки все рівно з’явилися б, але через рік-півтора.

Як зміняться умови проведення походів, враховуючи епідеміологічну ситуацію?

Залежить від тих умов, які будуть висуватись до проведення тих чи інших заходів. Можливо, це буде обмеження по кількості, можливо, по часу. Якщо треба буде носити маски, то будуть маски. Але коли в спринтері їде 10 чоловік, то ті маски навряд допоможуть.

А щодо вартості? Чи налаштовані турклуби піднімати ціни?

Ні, я не думаю. Існує багато порядних людей в туризмі і такого, що "раз я в травні не заробив, то будемо гнати ціни", думаю, не буде. Підвищення, які можуть бути, будуть пов’язані з організаційними витратами. Може ще бути, що тур розрахований на 15-20 людей, але через обмеження група зменшиться при тих самих витратах і для їх компенсації вартість буде підвищуватись.