Новий в.о. керівника НІР Олександр Яцина: Ми наведемо в порядок в Національному інституті раку та спільно з МО

Новий виконувач обов’язків керівника Національного інституту раку Олександр Яцина розповів в інтерв’ю про початок боротьби з корупційними схемами, співпрацю з МОЗ України, про своє бачення розвитку медичного та наукового потенціалу установи.

Після корупційного скандалу і відсторонення від роботи колишньої голови Національного інституту раку Олени Колесник установа фактично залишилася без керівника. У квітні закінчився термін контракту з нею, а конкурс для обрання нового голови в умовах карантину провести неможливо. Національна асоціація онкологів України направила Міністрові охорони здоров'я Максиму Степанову лист з проханням призначити нового керівника НІР. Виконувачем його обов'язків став Олександр Іванович Яцина, який раніше обіймав посаду заступника з лікувально-координаційної роботи. Вже в перші два тижні на новій посаді він зіткнувся з погрозами і шантажем. Причиною тому став ініційований Яциною внутрішній аудит інституту. Олександр Яцина вже подав у прокуратуру три заяви про злочини в Національному інституті раку на 20 мільйонів гривень.

Хто висунув вашу кандидатуру на посаду?

У МОЗ шукали людину, яка має не тільки управлінські якості, а й лікарську посаду, знає про проблеми зсередини. Вибирали з числа заступників і зупинилися на моїй кандидатурі. Я також упевнений, що управлінець НІР повинен передусім добре розуміти клінічну роботу. Неможливо забезпечити ефективну діяльність інституту без розуміння механізму виникнення хвороби, онкологічних стандартів і алгоритмів лікування пацієнта.

Крім того, в мене є бачення, як зробити НІР успішним, авторитетним не тільки в Україні, але і в Європі науково-медичним центром боротьби з раком. Для цього є і відповідний досвід, і команда. У нас також величезний потенціал для розвитку медичного туризму. У конструктивному діалозі з новим керівництвом МОЗ нам під силу все реалізувати.

Які цілі стоять перед вами?

Я певен, що Національний інститут раку — найкращий у країні, це заклад з 100-річною історією. Але його необхідно підтримувати й розвивати. Передусім, НІР повинен вийти з медійних скандалів, пов'язаних з корупцією. За останній рік, на жаль, їх було чимало. Ми повинні відновити репутацію.

Інститут раку має стати національною гордістю. У нас потужний кадровий потенціал. Наші фахівці — це золотий запас, вони також беруть участь у розробці та затвердженні стандартів лікування. Ми проводимо складні операції, яких в Україні більше ніхто не робить. Наприклад, органозберігаючі, ангіобронхопластічні операції на легенях, резекції трахеї, органозберігаючі пластичні операції молочної залози, пластику з використанням мікросудинних анастомозів для пересадки вільних клаптів; пластику гортані, язика і глотки; всі види операцій на печінці, зокрема і судинні; пластику грудної стінки з використанням титанових конструкцій і багато інших складних операцій.

У нас також здійснюються весь цикл надання допомоги дітям, включно з пересадкою стовбурових клітин кісткового мозку (аутотрансплантація кісткового мозку), пересадка кісткового мозку для дорослих, весь цикл надання допомоги хворим з онкогематологічними захворюваннями, зокрема і такий високотехнологічний метод лікування, як високодозова хіміотерапія і аутологічна трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку.

Проводиться капітальний ремонт відділення гематології, по закінченні якого також стане можливим виконання алогенних трансплантацій кісткового мозку. У перспективі подальший розвиток цього напрямку орієнтований на можливість використання таких інноваційних методів лікування як громадян України, так і іноземних пацієнтів.

У вас є бачення розвитку НІР?

В першу чергу ми націлені на ліквідацію корупційних схем та розвиток інституту з орієнтованістю медицини на пацієнтів. На даний момент я приймаю справи, аналізую результати аудиту, наявні ресурси, борги, інфраструктуру персоналу. Ми вже виявили порушення і фальсифікації в інституті. Наприклад, факт підробки документації на понад 20 млн грн; дії в інтересах одного постачальника і приховування фактів про укладення договорів; а також укладення юридично і економічно невигідних угод. Ми також виявили велику нестачу витратних матеріалів на складі інституту. Днями я подав у прокуратуру документи про відкриття трьох кримінальних проваджень з цього приводу. Мені вже надходять погрози. Люди, причетні до цих схем, поширюють маніпулятивні факти. Все це вони роблять для того, щоб змусити мене як керівника Національного інституту раку вчинити певні дії, що суперечать інтересам держави, інституту і пацієнтів. Але я не боюся провокацій. Часи, коли уповноважені особи наживалися на онкохворих, у минулому.

Я більше 10 років працюю в інституті, знайомий із ситуацією зсередини, знаю як плюси, так і мінуси. В останні роки зросла якість проведення операцій. Якщо врахувати, що кількість хворих по клініці в цілому за 20 років збільшилася більше ніж у 2 рази, а кількість операцій — у 2,4 рази, то середній ліжко-день ми зменшили у понад 3 рази. Завдяки малоінвазивній хірургії з 2000 року по 2019 рік пацієнти стали проводити в стаціонарі втричі менше часу. Це говорить про те, що операції стали більш високотехнологічними.

Але однозначно необхідно змінити сприйняття онкології як такої. Для нас також важливо створити прозорі умови фінансування НІР і забезпечити гідний рівень оплати праці медичних фахівців. Створити систему контролю якості надання медичної допомоги.

Нині поняття безкоштовної медицини в Україні дуже формальне. Ми зобов'язані лікувати пацієнтів безкоштовно. Мають бути розроблені чіткі критерії для цього.

Препаратів для лікування онкології, які надаються державою на пільгових умовах, небагато, а вартість однієї хіміотерапії в середньому становить кілька мінімальних зарплат. Як бути людям, які не мають можливості оплатити операції, лікування?

Треба віддати належне чинному керівництву МОЗ, тому що на даний момент державні закупівлі — на досить високому рівні. За останні роки істотно зросло фінансування базових хіміопрепаратів. Зараз є велика проблема із сучасною променевою терапією, яка лікує більшість локалізацій. Променеві установки дуже дорогі. Хороший сучасний променевий апарат коштує близько 2 мільйонів доларів. У НІР потрібно мінімум 3-4 такі променеві апарати, а у нас він один. Ще один перебуває на складі. Ми не можемо його встановити лише тому, що для нього необхідно ще закінчити обладнання бункера-приміщення вартістю близько 20 мільйонів гривень.

Хто і як буде контролювати термін придатності препаратів в НІР?

Ми зараз змінили провізора. Новий провізор — дуже грамотна людина з професійною командою. Ми зараз прицільно контролюємо інформацію про заявки на препарати, потребу в них, а також про їхню кількість на складі. Всі дані — у відкритому доступі, оновлюються щотижня, і кожен може ознайомитися з ними на сайті НІР. Це зроблено для прозорості й зручності.

У мережі поширюють інформацію про те, що ви нібито купили собі докторську дисертацію. Прокоментуєте ці звинувачення?

Це штучно створений скандал, його замовники переслідують свої корисливі інтереси. Така увага ніяк не пов’язана з моїми науковими роботами і стосується винятково моєї діяльності в Національному інституті раку.

Я давно займаюся наукою, мені це завжди було цікаво. Медійні атаки і звинувачення в плагіаті почалися, коли я прийшов у НІР на посаду заступника директора з лікувально-координаційної роботи, а декому моє призначення було незручним. Передусім декому з колишніх колег. Я в той момент якраз готувався до захисту докторської, а наукова діяльність дає перевагу при відборі кандидатів на посаду директора.

Якщо упідсумку, у чому можуть бути впевнені онкохворі з вашим приходом на посаду?

Важливо дати людям розуміння, що рак можна вилікувати, якщо звертатися на ранніх стадіях і проходити профілактичні огляди. Забезпечити більш людяний підхід, турботу на всіх рівнях. Ми хочемо оперативно впровадити систему інформування пацієнта. Дуже важливо створити службу, яка б системно надавала психологічну підтримку як пацієнтам, так і їх близьким. Також у пацієнта має бути чітко прописана дорожня карта лікування і можливі ризики.

Ми створимо можливість легального фінансування лікувального закладу для забезпечення сучасної матеріально-технічної бази, яка роками не оновлювалася, та гідних умов оплати праці медичних працівників і персоналу НІР.

Ми готові до трансформацій. Для нас важливо вивести медицину й сервіс на якісно новий рівень, зберігши при цьому науковий потенціал.

Онкологія — друга за смертністю в системі захворювань, після серцево-судинних захворювань. І тільки в нашому інституті ми лікуємо близько 15 тисяч пацієнтів, з яких більшість протягом року повертається до нормального життя, може працювати і приносити користь суспільству. І кожна така людина буде вірити у країну й розуміти, що вона не тільки її врятувала, а й супроводжує, підтримує і нагадує про необхідність чергового обстеження. Суспільство має бути впевнене, що ми живемо у прогресивної країні, яка врятує його від раку.