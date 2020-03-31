Зернова асоціація про ринок: значних цінових коливань не буде - в світі не очікується дефіциту зерна

Коронавірус продовжує провокувати панічні настрої, розхитуючи світову економіку. На зовнішніх ринках росте попит на продовольство, і українські експортери щедро допомагають його задовольнити. За перший тиждень карантину в Україні морські порти збільшили поставки пшениці на 67% порівняно з тижнем до того.

Хлібороби і борошномели вже б’ють на сполох: вивезення пшениці за кордон в купі з сезонними факторами і внутрішніми запитами на хліб від населення піднімає ціни на сировину, а, відповідно, і на кінцевий продукт. Окрім того, учасники ринку побоюються дефіциту зерна для потреб країни.

Водночас експерти говорять про те, що обмеження експорту основними поставниками зерна у світі може призвести до кризи в бідних країнах, наприклад, в Африці, яка розраховує на імпортні харчові продукти.

За нагоди Українські Новини запитали в Української зернової асоціації, якою вони бачать нинішню ситуацію і на що нам розраховувати в майбутньому.

Як змінилися світові ціни на пшеницю і кукурудзу з 13 березня по сьогодні?

За останні два тижні ціна пшениці та кукурудзи дещо зросли. Варто відзначити, що ріст цін зараз має цілком сезонний характер і його добре видно, якщо подивитися на графік цінових коливань.

Ціни ж на внутрішньому ринку зумовлені девальвацією гривні, яка автоматично призводить до зростання ціни в гривневому еквіваленті – експортери мають можливість заплатити виробникам дещо більшу ціну. Такий тренд не пов’язаний із запасами чи пропозицією зернових.

Як змінився експорт Україною цих культур за вказаний період?

Експорт зернових та олійних в цьому році значно зріс, що зумовлено рекордним врожаєм 2019/2020 маркетингового року – близько 98 млн тонн (урожай 2018 року – 92 млн тонн). За оцінками УЗА, експорт зерна та олійних з України в цьому 2019/2020 м. р. сягне 60 млн тонн, що на 6 млн тонн більше ніж минулого року. Так, станом на 30 березня 2020 року Україна експортувала близько 50 млн тонн - на 8 млн тонн більше зернових порівняно з цією ж датою минулого року. Обсяги та темп експорту зерна абсолютно відповідають прогнозу та є типовими для України.

Чи вважає УЗА, що є передумови для дефіциту зерна на внутрішньому ринку?

Україна споживає щороку близько 25-30 млн тонн зерна для внутрішніх потреб, решта урожаю експортується за межі України. Таким чином, третина урожаю завжди є у розпорядженні внутрішніх потреб країни, що є більш ніж потрібно, а 2/3 - експортується. УЗА переконана, що жодних передумов для дефіциту зерна на внутрішньому ринку немає, ба більше, на внутрішньому ринку залишається більш ніж достатньо зерна. Україна зібрала рекордний врожай, в цьому році, за оцінками аналітиків УЗА, Україна збере більш ніж 94 млн тонн зернових та олійних культур, що відповідає тенденції останніх 3 років – збору врожаю понад 90 млн тонн. Стан озимих посівів добрий, аграрії розпочали посівну під майбутній врожай. Отже, жодного дефіциту зерна на ринку не очікуємо.

УЗА співпрацює з Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства, ми моніторимо щомісячно разом ситуацію на ринку, щоб уникнути будь-яких загроз продовольчій безпеці України. Відповідно, експорт пшениці здійснюється відповідно до підписаного Меморандуму та ще жодного разу за всі роки дії меморандуму не було ризиків недотримання його як збоку уряду, так і збоку УЗА.

На скільки виросте експорт до літа?

УЗА прогнозує, що до кінця маркетингового сезону експорт зернових та олійних культур може сягнути позначки 60 млн тонн, що знову ж таки зумовлено рекордним врожаєм цього маркетингового року. Фактично, Україні залишилося експортувати до початку нового сезону ще близько 10 млн тонн зернових та олійних.

Як зміняться світові ціни за весну?

Ми не очікуємо значних цінових коливань і вважаємо, що ціни будуть відповідати сезонному тренду. В світі не очікується дефіциту зерна, за прогнозами IGC (International Grains Council/Міжнародна рада по зерну – ред.), урожай зернових в новому сезоні сягне 2,22 млрд тонн, що на 2,2% більше від прогнозу обсягу світового врожаю поточного сезону.