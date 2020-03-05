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  • Виробники квітів "Асканія-Флора": при виборі квітів розмір більше не має значення
05 березня 2020, четвер, 14:12 5
Інтерв’ю 2020-03-05T14:45:12+02:00
Українські Новини
Виробники квітів "Асканія-Флора": при виборі квітів розмір більше не має значення

Виробники квітів "Асканія-Флора": при виборі квітів розмір більше не має значення

Альона Захарова
Квіти
Квіти

Навесні може змінитися все, що завгодно. Погода може зіпсувати ваші плани. Мода - запропонувати несподіваний фасон. Та навіть уряд може помінятися. Незмінним залишається одне - черги в квіткові магазини перед 8 березня. Яка б криза або коронавірус не приходив в країну - в українця завжди знайдуться час і гроші на "весняну гілочку мімози".

Це підтверджує і один з найбільших виробників квітів в Україні - компанія "Асканія-Флора". Квітники стверджують, що з року в рік попит на букети не падає, і що така тенденція буде спостерігатися й надалі. Напередодні свята Українські Новини поцікавилися у компанії, яким є квітковий бізнес, які є споживчі переваги і чи не загрожує дефіцит квітів в Україні.

У скільки оцінюєте ринок квітів в Україні в цілому?

Ми оцінюємо український роздрібний ринок троянд в 10 млрд гривень.

Який обсяг імпорту квітів був в 2019 і в 2018? Хто є найбільшим постачальником в Україну?

Ми оцінюємо частку імпорту в межах 35-40% і він активно розвивається, зростає щорічно.

Найбільшими постачальниками квітів в Україну є Кенія, Ефіопія, Колумбія, Еквадор. Також імпортуються квіти з Ізраїлю, Італії, Польщі. Загалом, з усього світу.

Як змінився попит українців на квіти в 2019 порівняно з 2018 і роками раніше? З чим це пов'язано?

Попит на квітковому ринку однозначно зростає, починаючи з 2019-го року приблизно на 10% на рік. Сподіваємося на такі ж показники в цьому році.

Наскільки змінюються продажу квітів напередодні 8 березня?

Продажі троянд до 8 березня завжди ростуть. Також в останні роки стрімко починає рости попит троянд на День Матері, який українці святкують щорічно у другу неділю травня.

Як в тому числі змінився попит на придбання квітів в цей період? Які квіти найчастіше обирають? Може, з'явилися якісь нові тенденції в побажаннях клієнтів?

Якщо раніше був попит на метрову троянду, то сьогодні ринок рухається до маленького, але пишного букету, висота троянд стає все менш важливою, букети стають більш вишуканими. Все популярнішими стають троянди спрей найрізноманітніших кольорів від ніжно-рожевих до помаранчевих. З приходом весни люди хочуть чогось яскравого і особливого.

Також ми помітили цікаву тенденцію цього року - люди все частіше відмовляються від будь-якої упаковки і замовляють троянди, просто перев'язані атласною стрічкою. Вони не хочуть закривати красу квітки, бутони і додатково їх упаковувати. Можливо, це пов'язано з тим, що люди стали більш еко-свідомими і намагаються уникати будь-яких різновидів упаковки.

Чи очікуєте ви дефіциту квітів у весняному сезоні?

Дефіциту квітів ми не очікуємо.

Яка у вас площа теплиць і скільки квітів на рік вам вдається вирощувати?

Площа теплиць становить 22,3 га. Щодня ми зрізаємо близько 200 тис. троянд.

Яка у вас частка на квітковому ринку?

Кожна друга троянда в Україні - вирощена в теплицях "Асканія-Флора".

Яка частина йде на експорт, хто купує і які квіти?

Експорт - не є основним напрямом. Найбільше ми вирощуємо для внутрішнього ринку. Експортуємо невеликі партії в Польщу і Білорусь.

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