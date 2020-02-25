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  • Президент vivo в Україні Макс Лоу: українцям в смартфоні важливі NFC і Type-C, китайцям - селфі камера
25 лютого 2020, вівторок, 13:41 5
Інтерв’ю 2020-02-25T15:06:44+02:00
Українські Новини
Президент vivo в Україні Макс Лоу: українцям в смартфоні важливі NFC і Type-C, китайцям - селфі камера

Президент vivo в Україні Макс Лоу: українцям в смартфоні важливі NFC і Type-C, китайцям - селфі камера

Альона Захарова
Президент vivo в Україні Макс Лоу. Фото: прес-служба компанії
Президент vivo в Україні Макс Лоу. Фото: прес-служба компанії

За останніми даними аналітичної компанії Canalys, світові поставки смартфонів зросли на 1% в 4-му кварталі 2019 року, досягнувши 369 млн одиниць. Зокрема, експерти відзначають, що Європа знаходиться у вигідному становищі і привертає увагу багатьох китайських постачальників. У цьому контексті Україна з її ринком  смартфонів, який ще розвивається, непоганим попитом і мережею 5G на порозі виглядає особливо привабливо для нових брендів.

В серпні 2019 року нові можливості на наших просторах побачила і китайська компанія vivo, для якої Україна стала першим кроком в освоєнні європейського ринку. Vivo має понад 200 млн користувачів її мобільними продуктами і послугами в усьому світу. У Китаї компанія є номером 2 по продажам смартфонів і на схожий результат розраховує і тут. Про те, як vivo планує досягти таких показників в Україні, куди рухаються технології і як останні світові події впливають на виробників і бренди Українським Новинам розповів в інтерв'ю президент vivo в Україні Макс Лоу.

Чому компанія обрала Україну? На що звертали увагу, коли шукали для себе новий ринок?

Як ми знаємо, Китай є найбільшим ринком смартфонів, і він досить насичений різними брендами, тому виробники починають шукати виходи на нові ринки. Європейський ринок величезний, а український ринок має особливо великий потенціал.

Повну версію інтерв'ю можна прочитати в російській версії.

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