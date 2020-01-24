Українські Новини

"Інтергал-Буд" працює на ринку будівництва з 2003 року. Компанія заснована у Львові, зараз центральний офіс знаходиться у Києві. За весь час свого існування компанія реалізувала більше 74 проектів на більш ніж 3 млн кв. м. "Інтергал-Буд" зводить ряд великих житлових комплексів не лише у Києві, а в інших містах. Серед її проектів – житлові комплекси "Озерний гай Гатне" (Київська область), "Яскравий", "Малахіт", "Деміївка", "Паркові озера" (всі - Київ), "Стуса, 12А" (Львів).

Про плани на 2020 рік, тренди на ринку будівництва та ціни на нерухомість Українські Новини поспілкувалися з комерційним директором "Інтергал-Буд" Анною Лаевською.

Які підсумки роботи компанії у 2019 році й плани на 2020?

Результати 2019 року були для компанії досить позитивними. Ми дуже пишаємося тим, що отримали рекордну кількість премій і нагород, в тому числі в тому числі "Забудовник року" від Конфедерації будівельників України і "Девелопер року" від головної премії у сфері нерухомості країн Східної Європи (EE RealEstate Project Awards).

Що стосується обсягів введеного в експлуатацію житла, у 2019 році "Інтергал-Буд" ввів понад 230 тис. кв. м. Це 25% від загальної кількості квадратних метрів, які були введені в експлуатацію за рік у Києві. Частка продажів приблизно на такому ж рівні. На сьогодні ми маємо чверть від загального обсягу продажів квартир на первинному ринку столиці.

У 2019 році ми мали рекордну кількість квадратних метрів, що знаходилися в одночасному будівництві і рекордний для нас перспективний об’єм нерухомості. Ми будували одночасно понад 1,2 млн кв. м і ще маємо перспективний портфель проектів на 1,5 млн кв. м – і це тільки житлова нерухомість, без урахування торгівельних, офісних центрів й іншої нерухомості, якою ми наразі займаємося.

У 2020 році компанія планує вивести на ринок ще, мінімум, 10 об'єктів – і це, переважно, об’єкти бізнес-класу, більш високої цінової категорії. Це комплекси, в основному, в центральних і прицентральних районах міста.

Також ми виходимо на ринок з новим продуктом. Стартує перший прибутковий будинок від "Інтергал-Буд". Це апартаменти в самому серці міста. Ми зараз займаємося реконструкцією історичної будівлі з повним відновленням фасаду, внутрішнього оздоблення, яка буде використовуватися як апартаменти під оренду. Це та ідея, яку вже багато хто пробував на нашому ринку запустити, але поки що це не мало успішного виконання. Ми сподіваємося, що у нас це вийде не просто у форматі мережевого готелю, а саме як класичний прибутковий будинок.

Також у наших планах - завершення будівництва декількох офісних центрів класу В та В+.

Звичайно ж, плануємо збільшувати обсяги продажів, працювати над своїми конкурентними перевагами. Це, в першу чергу, нецінові конкурентні переваги: концепт, ідеї наших комплексів, співпраця з кращими архітектурними майстернями, для того, щоб комплекси мали сучасний вигляд. Зараз конкуренція дуже жорстка, дуже багато забудовників, багато проектів одночасно на ринку зі схожою ціновою політикою. Покупцю є з чого вибирати. Тому будемо покращуватися, знаходити додаткові фішки й опції для наших покупців.

Нові проекти стартують лише у Києві чи й в інших містах?

Це, у першу чергу, проекти в Києві, але компанія має уже 3 проекти в Одесі. Один із них уже будується, по 2 інших проектах будівництво розпочинається протягом року. Також ми маємо проекти в Житомирі, Рівному, Чернівцях і Львові. Там теж є 2-3 великих об’єкти, які компанія почне розбудовувати саме цього року. Ми не звужуємо географію діяльності. Навпаки, ринок Одеси став для нас новим, ми вийшли на нього минулого року - зараз плануємо збільшувати кількість об'єктів.

Чи будуть зростати ціни на нерухомість цього року?

Якщо говорити про ринок взагалі, то у 2019 році відбулося помітне зростання цін на ринку нерухомості. Це в доларовому еквіваленті понад 15%. У гривні приблизно 5-7%, але це, більшою мірою, обумовлено падінням курсу долара у кінці року.

Цього року очікується підвищення на 10-12% у доларовому еквіваленті. Насправді, якщо не відбудеться якихось суттєвих економічних чи політичних потрясінь, то немає жодних чинників, щоб ціна стримувалася чи знижувалася.

Чим обумовлене зростання цін?

Зростання собівартості будівництва досить стрімке і помітне. Фактично кожного місяця відбувається. Через партнерські програми з різними європейськими країнами, Ізраїлем ми втратили приблизно 25-30% від загальної кількості робочої сили, яка була у генпідрядних організаціях в Україні. У нас досить суттєва нестача – особливо кваліфікованих – фахівців, їх треба терміново десь знаходити.

Є черги на баштові крани. Ми вже закупили за кордоном понад 10 баштових кранів, оскільки немає чим будувати такі величезна обсяги нерухомості.

Ринок зростає. Якщо подивитися статистику Міністерства економіки, то з усіх галузей, які зараз найшвидше додають в обсязі виробництва, будівництво посідає 1 місце. 20% росту у 2019 році, порівняно з 2018 роком. Якщо подивитися на галузі, котрі мають найбільшу питому вагу у ВВП країни, то будівництво посіло 3 місце, чого раніше ніколи не було. Раніше у нас лідирувала промисловість, сільське господарство, далі могли бути сфера послуг, торгівля. І от, нарешті, будівництво обігнало ці галузі та стало справжнім драйвером розвитку економіки.

Якщо подивитися на обсяги введення в експлуатацію, то майже 930 тис. кв. м введено у 2019 році в Києві - це майже на 60% більше, ніж у 2018 році. Попри розмови про кризу, про те, що частина забудовників сповільнила темпи робіт чи зупинилась, об'єктивна реальність інша. Насправді будують дуже багато, виводять нові проекти на ринок і темпи збільшуються.

На що орієнтуються покупці при виборі квартири?

Після того, як з ринку, на жаль, зник один із провідних гравців, найбільш вагомим фактором вибору житла у 2020 році буде фінансова стабільність і репутація компанії. Вибуття "УкрбудДевелопмент" було серйозним ударом по галузі. Ми декілька місяців відчували занепокоєння покупців. Вони приходили у відділи продажів і запитували, чи все добре у нашої компанії, чи не буде такої ж ситуації. Ми змушені були пояснювати, що у нас зовсім по-іншому фінансуються об’єкти. У нас немає перехресного фінансування, ми використовуємо кошти, щоб вчасно збудувати те, що пообіцяли.

Але всеодно покупці хвилювалися. Декілька місяців навіть було тимчасове падіння на ринку продажів через ситуацію з "Укрбудом".

Зараз покупці навчені негативним досвідом. Сподіваємось, що "Київміськбуд" зможе максимально вчасно завершити передані об’єкти і видати квартири інвесторам.

Але тепер покупці аналізують динаміку будівництва, вони по декілька разів приїжджають на будівельний майданчик, спостерігають за ростом моноліту. Це для них уже важливіше за ціну, за дизайн, зовнішній вигляд. Вони хочуть бути впевнені, що точно отримають своє житло у встановлені терміни й такої якості, яка вказана у договорі.

Які загалом тенденції у будівництві в Україні?

Все більше наші забудовники й архітектори звертають увагу на те, яким чином розвиваються європейські столиці, які тренди є за кордоном. Це стосується, у першу чергу, дизайну, благоустрою, концепту організації території житлових комплексів.

Багато компаній відходять від концепції повністю закритих дворів, переходячи до концепції створення публічних просторів, якими будуть користуватися і мешканці комплексу, і відвідувачі. "Інтергал-Буд" свої нові об’єкти також розвиває за цим принципом. Ми намагаємося разом із житлом створити певне привабливе ядро: арт-центри, галереї, цікаву торговельно-розважальну інфраструктуру.

Також змінився підхід багатьох компаній до соціальної інфраструктури. Зараз вони зрозуміли, що з цього можна робити бізнес, що це є приваблюючим чинником для купівлі житла у тому чи іншому комплексі. Тому ми у своїх об’єктах пропонуємо і дитячі садочки, і школи, і сучасні фітнес-центри, і супермаркети. У нас вже є приклади успішного партнерства із мережами "Сільпо", Novus, з мережами фітнес-центрів. Ми проектуємо під них приміщення з урахуванням їхніх вимог і технологій.