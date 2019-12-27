Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк: 2019 рік вдалий, ми задоволені результатами

Українські Новини

Напередодні новорічних свят виконавчий директор великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" Володимир Костюк в бліц-інтерв'ю розповів Українським Новинам про підсумки 2019 року для компанії, вихід на нові ринки збуту, участь в програмі "Доступні ліки" та поділився планами на 2020 рік.

Яким виявився минулий рік для компанії "Фармак"?

Це був вдалий рік, ми задоволені результатами. Але ми очікували, що фармринок буде більш активним. Ми будемо і надалі інвестувати в розвиток компанії. За підсумками 2019 року інвестиції складуть близько 900 млн гривень.

Які інвестиції заплановані на 2020 рік?

На 2020 рік заплановані 1,2 млрд гривень інвестицій. Наприкинці минулого року ми розпочали будівництво нового цеху з виробництва рідких стерильних лікарських засобів: ампул, флаконів. В цеху працюватимуть дві виробничі лінії. Це 150-200 нових робочих місць. Плануємо завершити його будівництво наприкінці 2020 року. Також цього року ми розпочали будівництво нового офісно-лабораторного комплексу. В будівлі буде 7 поверхів, на перших трьох буде розміщений паркінг, далі йтимуть лабораторії, офісні приміщення і деяке обладнання виробничих лабораторій. В 2021 році плануємо ввести його в експлуатацію.

Скільки всього лікарських засобів компанія планує вивести на ринок за підсумками 2019 року?

За підсумками 2019 року плануємо вивести на ринок близько 20 лікарських засобів. Також біля 20 продуктів ми плануємо запустити наступного року.

В Держбюджеті на 2020 рік заплановано суттєве збільшення фінансування програми "Доступні ліки". Чи планує "Фармак" посилювати в ній свою присутність?

"Фармак" вітає збільшення частки участі держави в забезпеченні пацієнтів лікарськими засобами шляхом збільшення фінансування програми реімбурсації. Сподіваємося, що всі заплановані кошти будуть виділені в повному обсязі, і їх можна буде використати на користь пацієнтів. Ми залишаємося в лідерах програми "Доступні ліки", але, на жаль, ми бачимо недостатню ефективність участі компаній в ній - вимоги до якості продуктів, що беруть участь в цій програмі, досі не визначені на законодавчому рівні. Передбачалося, що в цій програмі братимуть участь лише ті генерики, що довели свою біоеквівалентність. Гадаю, що збільшення фінансування зумовить кращу забезпеченість пацієнтів необхідними лікарськими засобами, що вже є в програмі, та дозволить розширити її за рахунок нових препаратів. Сподіваємося, що процес розширення переліку лікарських препаратів буде раціональним та прозорим. Стосовно планів з розширення участі в програмі: все залежатиме від того, які молекули будуть додані. Якщо ми виробляємо такі препарати, то ми оцінимо власні можливості забезпечити відповідний попит і необхідні ціни, та з радістю візьмемо участь, якщо ці умови можна буде виконати. Також очікуємо, що споживання продуктів, які вже є в програмі, виросте в зв"язку зі збільшенням фіннасування.

Якою за підсумками року очікується частка компанії на роздрібному ринку лікарських засобів?

В цьому році нам вдалося залишитись на рівні минулого року, наша частка становить близько 6%. Ми росли разом з ринком, але наступного року ми плануємо більше вирости, ніж ринок.

Як ревальвація гривні відобразилась на роботі компанії?

Ревальвація гривні не дуже сильно відобразилась на роботі компанії. З одного боку, ціни на ліки не підвищувались, а за деякими позиціями ми знижували ціни. З іншого боку, деякі наші затрати, наприклад, від імпорту сировини, матеріалів також знижувались і ці фактори компенсували один одного.

Раніше ви розповідали, що «Фармак» розглядає можливість купівлі маркетингових компаній, лабораторій з розробки ліків. Чи визначилися з об’єктом?

Ми зацікавлені в купівлі лабораторій, виробничих компаній, або компаній, що виводять продукти. Зараз іде активний пошук. У нас в фокусі є пул з десяти компаній. Починаємо з ними контактувати, але поки що, на жаль, ще не обрали компанію, яку б хотіли купити.

Яка за підсумками 2019 року очікується частка експортних продажів?

Частка експортних продажів очікується на рівні 23%. Ми активно розвиваємо експортний напрямок, продажі на ринки далекого зарубіжжя зросли на 16%, це хороший показник. Цього року компанія вийшла відразу на декілька нових ринків: Великобританія, Таїланд, Філіппіни, Боснія і Герцеговина. наступного року ми плануємо освоїти ринки ще 5 країн.

Яка зараз ситуація з сертифікацією за стандартами FDA?

Кілька тижнів тому ми разом з нашим партнером подали заявку на реєстрацію нашого продукту. І через 3-6 місяців ми очікуємо інспекцію FDA.

Якими є ваші очікування від держави в 2020 році?

Необхідно, щоб зросло фінансування системи охорони здоров’я в Україні. Наприклад, в Польщі на охорону здоров’я виділяють в 4 рази більше коштів, ніж в Україні. Мені здається, що пріоритетами сьогодні мають бути економічне зростання, вибудова ефективної роботи судової системи та боротьби з корупцією.