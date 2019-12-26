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  • Гендиректор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко: в Україні крафтова революція пива поки відбувається у Facebook
26 грудня 2019, четвер, 13:22 4
Інтерв’ю 2019-12-26T14:30:19+02:00
Українські Новини
Гендиректор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко: в Україні крафтова революція пива поки відбувається у Facebook

Гендиректор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко: в Україні крафтова революція пива поки відбувається у Facebook

Альона Захарова
Гендиректор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко. Фото: прес-служба
Гендиректор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко. Фото: прес-служба

Поки виробники міцного алкоголю міркують, що зміниться після демонополізації спиртової галузі, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, представники інших "п'янких" категорій поступово самостійно ростуть.

Так, минулого року, за даними асоціації "Укрпиво", вперше за довгі роки зросло виробництво пива на 1,3%. На думку генерального директора Carlsberg Ukraine Євгена Шевченка, розвиток галузі пов'язаний зокрема з тим, що влада якраз не вносить кардинальних змін в регулювання.

Про те, що ще впливає на ринок пива в Україні, які тенденції спостерігаються в споживанні і чи перейдуть українці на слабоалкогольні напої топ-менеджер одного з найбільших українських виробників пива розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

Минулого року виробництво пива в Україні збільшилося. Чи варто очікувати значного зростання за підсумками 2019?

За виробництво не скажу, але те, що ми бачимо в роздрібних продажах (те, що дає постачальник аналітичних даних Nielsen) - дійсно є зростання - за 10 місяців воно становить трохи менше 5% порівняно з 2018 роком. Це трохи менше, ніж за той же період минулого року, де було близько 7%, але, у всякому разі, збалансоване регулювання приносить видимі результати, і категорія пива повертається до зростання після 10-ти річного падіння

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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