У червні компанія-перевізник FlixBus офіційно відкрила представництво в Україні та оголосила про плани по запуску рейсів в європейські міста. А вже 11 грудня компанія запустила першу в нашій країні "зелену" лінію - маршрут, всі автобуси на якому відповідають найвищим стандартам FlixBus. Маршрут з'єднує Одесу і чеське місто Плзень.

Про підсумки першого півріччя роботи в Україні, плани з розвитку і про стан українських доріг і супутньої інфраструктури Українські Новини поговорили із керуючим директором FlixBus в Польщі і Україні Міхалом Леманом.



Які перші підсумки роботи FlixBus в Україні?



За підсумками 6 місяців можна сказати, що ми задоволені результатом: ми вже працюємо з 3 партнерами в Україні, пробіг досяг 2 млн кілометрів і у нас є рейси з України в 5 країн, а в Україні ми заїжджаємо в 10 міст. Динаміка зростання була досить спокійною, але можна сказати, що ми більше готуємо плацдарм для бурхливого зростання в 2020.



Які напрямки найбільш популярні серед українців і які маршрути ви хотіли б додати в найближчим часом?



Найбільш популярні напрямки - це Варшава-Київ, Київ-Краків, Львів-Краків, Київ-Будапешт, Київ-Берлін. Ми б хотіли збільшити частоту цих рейсів, запустити рейси з більшої кількості українських міст в європейські міста, які є великими пересадковими вузлами FlixBus - ми називаємо їх своїми хабами - а також запустити нові маршрути в Південну Європу і країни Балтії.

Ви запустили першу "зелену" лінію в Україні. Скільки найближчим часом становитиме частка цих "зелених" маршрутів?



Приблизно це буде 10%, але складно точно сказати, адже ми зараз заходимо в зимовий сезон, який досить неоднорідний. На носі Різдво, тобто "високий" сезон, коли перевезення дуже популярні і в Україні, і в Польщі. Але потім буде "низький" сезон, коли менше їздять - лютий і березень. Тому ми зазвичай намагаємося оцінювати будь-яку статистику з квітня, коли попит на поїздки вирівнюється. Крім того, в квітні ми плануємо посилити нашу мережу в Україні, і тоді я зможу відповісти на це питання точніше.

Крім того, деякі наші лінії, які формально не називаються зеленими, все-одно практично відповідають нашим повним стандартам. Там ми також навчали водіїв і оснастили автобуси технічним обладнанням, наприклад навігацією TomTom, в тому числі, щоб протестувати його роботу в Україні перед запуском повністю "зеленої" лінії.



Яка зараз середня заповнюваність автобусів на рейсах?



В цілому по світовій мережі - це 60%, ми не розголошуємо статистику по країнам. Різниця по країнах незначна, більш великі сезонні коливання.



В Україні популярні лоукости, чи відчуваєте ви конкуренцію з їхнього боку?



Перша різниця між нами і лоукостом - це вартість багажу. Якщо у тебе великий багаж, то дешевше везти його FlixBus.

По-друге, ми не ставимося до авіаперевізників як до конкурентів, ми доповнюємо один одного. Наші автобуси возять пасажирів до європейських аеропортів. І якщо потрібно дістатися до певного міста в Європі, то можна доїхати до аеропорту на FlixBus і потім летіти, або навпаки. Ми розглядаємо авіакомпанії як додаткові можливості. Вибір між автобусом і літаком залежить від наявності багажу і часу.

Яка цінова політика FlixBus у порівнянні з конкурентами-автобусними перевізниками?



У ціновій політиці між нами і більшістю перевізників в Україні є суттєва різниця. У нас динамічні ціни, які змінюються в залежності від дати бронювання. Чим далі від дати виїзду - тим дешевше. Також ціна залежить від наповнюваності автобусів. Таким чином, якщо у людини обмежений бюджет, то вона може купити квиток завчасно, це буде набагато дешевше. Інші компанії, навпаки, роблять фіксовані ціни, максимум з двома ціновими кроками.

Додам, що особливість нової "зеленої" лінії, яку ми зараз запускаємо, - це не тільки нові брендовані автобуси, уніформа водіїв, відстеження пересування автобуса і інші високі стандарти якості FlixBus, а й справжня динамічна модель ціноутворення. У нашій роботі з Gunsel і Euroclub було менше гнучкості, оскільки цінову політику визначали партнери.



Чим відрізняються стандарти обслуговування і вимоги до автобусного парку у FlixBus в порівнянні з конкурентами?



З видимих ​​для пасажирів переваг - це високі стандарти комфорту: у нас менше місць в автобусі і, відповідно, більше простору між сидіннями, обов'язкові туалети на борту, wi-fi - і не тільки в Україні, але і у всіх країнах, де ми працюємо . Всі наші водії носять уніформу - білі сорочки і зелені галстуки, автобуси брендовані. Єдині стандарти посадки в автобус у всьому світі: вона здійснюється за допомогою мобільного додатку, квиток не потрібно роздруковувати. Наші технічні вимоги до автопарку досить високі, це відноситься і до віку транспортних засобів та до їх екологічності. Ми працюємо з двигунами стандартів "Євро-5" і "Євро-6".

Що стосується стандартів безпеки, які менш видимі пасажиром. Ми окремо тренуємо водіїв для нічних переїздів, і наші вимоги щодо частоти зміни водія набагато суворіші, ніж того вимагає законодавство, кожні 2 години водії змінюються. Є спеціальна система - Lane Assistant, - яка стежить, щоб водій не заснув, і яка подає сигнал, в разі якщо автобус раптом перетинає дорожню розмітку.



Чи є в стандартах обслуговування харчування для пасажирів, адже міжнародні рейси можуть бути довгими?



Є різні підходи до цього питання, і я знаю, що деякі компанії годують своїх пасажирів. Але ми вже випробували всі варіанти, в тому числі на дуже протяжних лініях, і наш досвід показує, що в цьому немає сенсу, і більшість пасажирів не очікують, що в автобусі їх годуватимуть. У той же час, така послуга вимагає великих вкладень, наприклад в ті ж холодильники та їхнє обслуговування. Наша головна мета - забезпечити пасажирам комфортну поїздку за розумні гроші, і ми не хочемо, щоб наші клієнти платили за те, чим вони не користуються.

Який усереднений портрет вашого клієнта - турист, підприємець, "заробітчанин", молодь або люди середнього віку?

Серед наших клієнтів є дуже різноманітні люди. Ми намагаємося відповідати вимогам усіх - це може бути і турист, і мандрівна родина, і бізнесмен, який буде працювати за ноутбуком і для якого важливий wi-fi. Це можуть бути як люди, що працюють десь в Польщі або в Чехії, так ті, які подорожують далеко по Європі.

Чи планує FlixBus виходити на ринок міжміських перевезень в Україні в найближчі два-три роки?

Ми не поділяємо міжнародні та внутрішні перевезення, а плануємо поєднувати їх. Скажімо, якщо автобус їде з Одеси в західну Європу через Львів, то когось цікавить міжнародний маршрут, а інший пасажир може скористатися тією частиною цього рейсу, яка проходить по Україні. У деяких країнах заборонено суміщати внутрішні рейси з міжнародними, але в Україні такої заборони немає, і ми плануємо цим користуватися.

Як ви оцінюєте стан доріг в Україні і необхідної для перевезень інфраструктури, наприклад автостанцій, в порівнянні з іншими країнами?

Українці недооцінюють якість своїх доріг. Якість доріг в Україні приблизно така ж, як у Румунії, Сербії, Болгарії, Балканських країнах. Ми говоримо про дороги між великими містами. Я розумію, що дороги між маленькими населеними пунктами - це інша справа, але в цілому якість прийнятна і вона буде рости. Уже зараз, за ​​оцінкою Світового економічного форуму (щорічну доповідь Global Competitiveness report), Україна досягла рівня розвитку дорожньої інфраструктури Польщі в 2013 році.

Автобусні станції в Україні дуже різної якості, і це проблема всієї Європи. Для нас головне - це наявність туалету, можливості перекусити і даху над головою. Ми очікуємо, що якість автобусних станцій також буде рости.

Як ви оцінюєте співпрацю з українськими чиновниками і податкову політику в Україні в тому, що стосується вашої роботи?

Ми в кожній країні створюємо окрему юридичну особу, яка відповідає за відповідність нормам місцевого законодавства і податкових вимогам. Ця політика може дуже відрізнятися від країни до країни, тому ми уважно вивчаємо і виконуємо законодавство на кожному нашому ринку.

Якщо виникають питання, наприклад, щодо лібералізації внутрішніх перевезень, то ми пишемо листи, запитуємо і отримуємо відповіді. Це нормальна практика для всього світу. Для України, так само як і для всіх країн східної Європи - у тому числі Польщі, Чехії, Угорщини - характерні часті зміни в законодавстві, оскільки це ринки, що розвиваються, тому ми готові до цього.

Чи необхідно щось змінювати в галузевій нормативній базі в Україні, щоб полегшити роботу перевізників?

Основне побажання, і не тільки в Україні, а й по всьому світу - це лібералізація ринку, полегшення доступу перевізників для відкриття нових ліній, як внутрішніх, так і міжнародних, щоб було якомога більше вільної конкуренції. Це дає неймовірно більше підвищення стандартів якості, адже клієнти будуть вибирати кращу якість і кращу ціну. У результату не буде перешкод і "сірих зон" і ми отримаємо найкращу мережу і частоту перевезень. Ми за загальну лібералізацію і ми знаємо, як на такому ринку працювати.