Найстаріша в Україні процесінгова компанія "Укркарт" починає процеси трансформації, які дозволять її процесінговому центру вийти на зовнішні ринки, залучити додаткові інвестиції та пропонувати клієнтам інноваційні продукти та сервіси у сфері онлайн-платежів та програмного забезпечення для їх здійснення.

Нині "Укркарт" перебуває на фінальній стадії переговорів про співпрацю із фінтехкомандою "Фінекспрес" інвестора Ігоря Фісуна. Партнерство дозволить зберегти конкурентні переваги єдиного незалежного процесінгу для банків та інших користувачів, а також дасть змогу впроваджувати нові технології і розширюватися на зовнішні ринки. Ігор Фісун в інтерв’ю Українським Новинам розповідає про перспективи проекту.

- Чому ви вирішили стати партнером процесінгового центру "Укркарт"?



- Наша команда уже не перший рік займається розвитком платіжних систем, а така важлива складова як процесінговий центр, органічно доповнить і розширить спектр наших послуг і продуктів, які ми можемо пропонувати клієнтам. "Укркарт" - це не лише найстарша процесінгова платформа, це і понад 40 професійних інженерів, які забезпечують її роботу. Їхній досвід теж важливий для нас. Крім того, "Укркарт" має велику базу клієнтів – процесінговий центр обслуговує кожен четвертий банк в Україні, є багато інших крупних клієнтів. Всі вони потребують збереження і підвищення того рівня обслуговування, який мають сьогодні. Тому це також потенційне розширення можливостей для впровадження наших інноваційних продуктів, а також для поліпшення їх обслуговування в системі "Укркарт".

- Як і коли буде оформлене партнерство?



- Ми плануємо оформити документи юридично до кінця 2019 року. Але вже зараз ми маємо чіткий план дій для проведення інтеграції наших потужностей і ресурсів "Укркарт". Наша задача – зберегти кращі напрацювання, поліпшити і примножити їх. Частина бізнес-процесів залишиться поза нашою участю, приміром, бізнес із обслуговування РРО для ДФС України.

- Які першочергові завдання ви ставите для себе у партнерстві із "Укркарт"?

- В першу чергу, ми розробили дорожню карту підвищення ефективності компанії, з якою погодилися всі зацікавлені сторони. З ринку – від клієнтів і партнерів – є запит на модернізацію всіх виробничих та управлінських процесів. Наша команда зі свого боку надасть підтримку в питанні розробки нових програмних рішень, часткової автоматизації, ми також будемо використовувати досвід нашої роботи на міжнародних ринках.

- Які проекти ви вважаєте найбільш перспективними для такої співпраці?

- Будь-який платіжний бізнес в Україні – потенційний партнер "Укркарт". Ми плануємо перебудувати і поліпшити процеси в такий спосіб, щоб надати цьому потенціалу швидкості в його реалізації, забезпечити технологічну платформу, яка допоможе бізнесу успішно масштабуватися.

В першу чергу, ми будемо працювати над оптимізацією процесів, інтеграцією команд, над впровадженням нових технологій. Завдяки інтеграції із наявними проектами, ми зможемо створювати нові можливості і для банків, і для їхніх клієнтів. Наш досвід у розробці програмного забезпечення значно знижує витрати в часі на інтеграцію платіжної платформи на будь-який веб-ресурс. Швидкість підключення відкриває додаткові можливості для масштабування, роблячи будь-який фінансовий продукт комфортним і зручним з перших днів використання. Це дасть поштовх для подальшого розвитку е-комерції в Україні.

- Чи продовжить "Укркарт" співпрацю з "Укрпоштою"?



- Ми маємо контракт до 2022 року на процесінгове обслуговування 5 тисяч терміналів "Укрпошти". Роль фінтехкоманди полягає в тому, щоб допомогти розширити мережу терміналів, забезпечити їх функціонування та обслуговування. Для нас "Укрпошта" є одним із ключових проектів.

Також у разі, якщо на рівні держави буде ухвалено рішення надати "Укрпошті" право емісії карток, то ми також допоможемо це реалізувати. Ми також впевнені, що інші клієнти "Укркарт" також продовжать отримувати послуги і підтримку на незмінно високому рівні, більше того, у синергії ми зможемо запропонувати їм суттєво ширшу лінійку продуктів та сервісів.

- Які є перспективи для розвитку процесінгових послуг окрім обслуговування банків і платіжних систем в сьогоднішньому вигляді?



- Завдяки синергії процесінгу "Укркарт" і нашої фінтехкоманди ми можемо говорити про створення платформ для онлайн-банкінгу, передусім – для невеликих банків.

Ще більш приваблива перспектива – вихід на міжнародні ринки. Наприклад, на ринок фінансових компаній. В Європейському Союзі законодавство для них суттєво відрізняється від нашого. В Україні такі компанії значно обмежені. Вони поки що не мають права відкривати рахунки ані юридичним, ані фізичним особам, не мають права емісії карток чи електронних грошей. Тобто не можуть здійснювати нічого крім переказу коштів, окремих валютних операцій і деяких ліцензій на видачу кредитів, факторинг, лізинг.

Європейські ж фінансові компанії, небанківські установи мають фактично той самий функціонал, що і банки, окрім того, що вони не можуть приймати депозити і видавати кредити. В Азії аналогічна ситуація.

Тому процесінговий центр, маючи ліцензії від міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard – буде мати великий потенціал на цих ринках.

Також перспективи бачимо в Африці і Латинській Америці, де рівень проникнення банківських карток порівняно із Україною досить несуттєвий – 13% проти 80%. Відтак можливості для зростання величезні.

Тим більше, для програмних продуктів немає обмежень та кордонів. Наше законодавство обмежує той факт, що процесінговий центр для банківських установ в Україні мусить бути лише в межах України. За кордоном таких обмежень немає.

- Які ще можливості в Україні ви бачите для "Укркарт"?

- Ми переконані, що одним із ключових пріоритетів має бути розвиток національної платіжної системи "Простір". Щонайменше – для гривневих розрахунків всередині України. Сьогодні 80% карткових розрахунків у гривні приходиться на VISA та MasterCard. Цей ринок і є нішею для "Простору", для нас як для процесінгової команди, для створення синергетичних продуктів. Наприклад, ніщо не заважає мати дві картки для гривневого рахунку – "Простір" і міжнародної системи – і першою розраховуватися в Україні, а другою – за кордоном. Це хороші можливості для розвитку фінансової інклюзії. Вдалі приклади такої роботи є у Вірменії.

Але тут питання у наданні настільки технічно якісного продукту, який зміг би зацікавити партнерів і споживачів. Це я вважаю одним із найперспективніших проектів розвитку "Укркарт". Ми плануємо відповідні перемовини з регулятором, аби запропонувати їм план, бачення і запровадження активного просування цього продукту на ринку України.

Довідка:

Ігор Фісун — український експерт у сфері фінансових технологій та засновник платіжного агрегатора Interkassa, власник фінансової компанії "Фінекспрес". Має понад 20 років досвіду в бізнесі, 12 з яких - в фінтехіндустрії. У 2008 році він заснував власну компанію Interkassa — перший на території СНД агрегатор платіжних систем. Є бізнес-янголом, інвестує в нові технології, що змінюють бізнес і впливають на фінансову поведінку суспільства. Консультує як фінтехстартапи так і досвідчені компанії, які працюють на ринку.