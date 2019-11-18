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  • Інтерв’ю
  • Олександр Паращій: Перед тим, як заарештовувати активи підозрюваних, треба довести, що ці підозри мають якесь реальне обгрунтування
18 листопада 2019, понеділок, 18:24 289
Інтерв’ю 2019-11-18T18:25:31+02:00
Українські Новини
Олександр Паращій: Перед тим, як заарештовувати активи підозрюваних, треба довести, що ці підозри мають якесь

Олександр Паращій: Перед тим, як заарештовувати активи підозрюваних, треба довести, що ці підозри мають якесь реальне обгрунтування

Олександр Мазур
Олександр Паращій
Олександр Паращій

Гучні справи, гучні затримання. Схоже, "силовики" вирішили перевиконати план по "посадках", а головне - арештах активів. Як писало видання "Дзеркало тижня", очікують арешти і продаж бізнес-активів по поки що недоведеній справі VAB банку Бахматюка, схожі процеси відбуваються навколо бізнеса Жеваго. А сьогодні, за інформацією "РБК-Україна", на закритому, засекреченому засіданні Вищого антикорупційного суду України заарештували усе майно народного депутата Ярослава Дубневича, хоча провина його у пред'явлених звинуваченнях не є доведеною в суді.


Арешти активів великого українського бізнесу, який має договірні та кредитні стосунки з іноземними компаніями і банками, вочевидь мають вплинути на рішення іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну, адже такі активи для іноземного капіталу будуть вкрай ненадійними. Наскільки останні події можуть вплинути на інвестиційний клімат в Україні, Українським Новинам прокоментував Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту провідної української інвестиційної компанія Concordе Capital, експерт, що має 15 років досвіду роботи в сфері досліджень на фінансових ринках.

В засобах масової інформації з‘явилося багато інформації про те, що держава планує арештовувати активи підозрюваних в корупції, а потім реалізовувати їх через АРМУ. Якщо це станеться, як до цього поставляться інвестори?

Перед тим, як заарештовувати активи підозрюваних, треба, напевно, довести, що ці підозри мають якесь реальне обгрунтування, це по-перше. А по-друге, наскільки я розумію, і у Жеваго, і у Бахматюка активи закладені під кредити, у тому числі і в державних банках, і за міжнародними позиками. Якщо таке станеться, це буде небезпечний прецедент.


Наскільки правомірним і необхідним є арешт майна підозрюваних до рішення суду?

Очевидне бажання гучних посадок ми бачимо: ось вже і Жеваго під підозрою, і Бахматюк, Писарук, Гриценко - дуже багато людей, гучних імен. Але мова поки йде про розслідування корупційних та фінансових злочинів. І я не думаю, що це мало би призводити до того, що будуть арештовувати їх активи.


Як ви оцінюєте інвестиційний клімат в країні станом на зараз?

Ми бачимо, що дуже багато грошей, у тому числі нерезиденти, вклали в ОВДП, бачимо інвестиції в "зелену енергетику". Протягом останніх двох років було вкладено більше 4 млрд доларів і там, і там. Але це не свідчить про інвестиційну привабливість України, це тільки свідчить про те, що в Україні є можливість швидко заробити іноземцям надприбутки. Якщо ми бачимо, що на Заході ставки за депозитами близькі до нуля, то тут можна заробити на інвестуванні в ОВДП кільканадцять відсотків в доларах, а в зелену енергетику - набагато більше. І такі високодохідні інвестиції очевидно приваблюють в першу чергу спекулянтів. Але інвестиційний клімат, якщо б він у нас покращувався, він би якраз полягав в тому, що з’являються інвестиції в низькодохідні проекти. В ті проекти, які дають результат не вже сьогодні, а протягом довготривалого періоду часу. Поки що я таких інвестицій не бачу. З чого можу зробити висновок, що інвестиційний клімат поки що не найкращий.

Останні події з затриманнями, арештами в економічних справа силовиками вплинуть на інвестиційну привабливість України?

Наш уряд поки не зробив нічого, щоб ні суттєво покращити, ні суттєво погіршити інвестиційний клімат. Щодо останніх подій, поки зарано говорити, що вони руйнують інвестиційний клімат, адже питання передачі активів до АРМУ - поки тільки чутки, але якщо таке буде, то це активи, на які претендують іноземні кредитори, іноземні інвестори - це точно в плюс не піде.

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