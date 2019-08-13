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  • HR-експертка Тетяна Пашкіна: багато українців не хочуть оформлюватися офіційно через субсидії
13 серпня 2019, вівторок, 08:00 3
Інтерв’ю 2019-08-13T08:15:11+03:00
Українські Новини
HR-експертка Тетяна Пашкіна: багато українців не хочуть оформлюватися офіційно через субсидії

HR-експертка Тетяна Пашкіна: багато українців не хочуть оформлюватися офіційно через субсидії

Вікторія Хожаінова
HR-експерт Тетяна Пашкіна. Фото: Тетяна Пашкіна
HR-експерт Тетяна Пашкіна. Фото: Тетяна Пашкіна

Український ринок праці нестабільний: люди часто змінюють роботу, шукають себе в нових сферах, їдуть на заробітки за кордон. Далеко не кожен роботодавець поспішає пропонувати кращі умови праці, а особливо, - підвищувати заробітну плату. Щоб накопичити на житло або навчання дітей багато українців з вищою освітою змушені шукати себе в робочих вакансіях Польщі, Чехії, Німеччини. І хоча на наших "білих комірців" також чекають у цих країнах, на заваді стає незнання мов.

Крім того, кадровий голод у робочих сферах і безробіття в професіях, де потрібна вища освіта, існують в Україні поруч, тоді як роботодавці не поспішають автоматизувати виробництво, оскільки їм все ще дешевше найняти робочу силу, ніж переходити на нові технології.

Про те, чи зміниться ситуація в найближчому майбутньому, скільки дійсно може заробити в Європі український заробітчанин, чи пристосована сфера освіти до ринку праці та в яких сферах роботи все ж таки вже замінюють людей, Українським Новинам розповіла HR-експертка сайту з пошуку роботи rabota.ua Тетяна Пашкіна.

Які спеціалісти і в яких сферах зараз користуються найбільшим попитом?

Якщо ми говоримо про кількість вакансій, про першу десятку, то це, як правило, універсальні професії, які не потребують, в більшості своїй, вищої освіти. Це продавці-консультанти, виробництво, робочі спеціальності, охоронці, офіціанти, кухарі, шеф-кухарі, торгові представники, бухгалтера, веб-розробка, по Києву - це інтернет-маркетинг, іноді трапляються складські професії і будівництво, влітку в сезон. Лише півтори вакансії по Україні з цього переліку і дві з половиною по Києву вимагають вищої освіти. Ми говоримо про бухгалтерів, веб-розробників, інтернет-маркетологів, якщо це Київ. Може бути, торгових представників. Все інше я називаю "ремісництво". Тобто, людина може дуже швидко увійти в професію і поміняти її. Сьогодні був продавець-консультант, занудьгував, - вирішив піти в офіціанти, вивчив меню, - ось уже і офіціант. Навіть на кухарів, шеф-кухарів беруть фахівців-початківців - якийсь час ви чистите картоплю, заготовлюєте салати, але протягом певного періоду, ви можете, що називається "на робочому місці" - отримати професію і вирости в ній.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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