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  • Глава Окружного админсуда Киева Павло Вовк: Ми давно були готові до будь-якого варіанту розвитку подій
30 липня 2019, вівторок, 09:30 744
Інтерв’ю 2019-07-30T11:35:54+03:00
Українські Новини
Глава Окружного админсуда Киева Павло Вовк: Ми давно були готові до будь-якого варіанту розвитку подій

Глава Окружного админсуда Киева Павло Вовк: Ми давно були готові до будь-якого варіанту розвитку подій

Сергій Босак
Павло Вовк.
Павло Вовк.

У минулу п'ятницю, 26 липня, НАБУ разом з управлінням спецрозслідування ГПУ несподівано нагрянули з обшуками в Окружний адмінсуд Києва, той самий суд, який в останні роки прийняв ряд гучних і неоднозначних для суспільства рішень. У той же день на спеціальній прес-конференції директор НАБУ Артем Ситник і начальник управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснили, що слідчі дії пов'язані з фактами корупції і втручання керівництва ОАСК в діяльність держорганів. Там же ГПУ і НАБУ оприлюднили частину телефонних розмов нібито глави ОАСК Павла Вовка і його зама Євгена Аблова.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.

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