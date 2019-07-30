У минулу п'ятницю, 26 липня, НАБУ разом з управлінням спецрозслідування ГПУ несподівано нагрянули з обшуками в Окружний адмінсуд Києва, той самий суд, який в останні роки прийняв ряд гучних і неоднозначних для суспільства рішень. У той же день на спеціальній прес-конференції директор НАБУ Артем Ситник і начальник управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснили, що слідчі дії пов'язані з фактами корупції і втручання керівництва ОАСК в діяльність держорганів. Там же ГПУ і НАБУ оприлюднили частину телефонних розмов нібито глави ОАСК Павла Вовка і його зама Євгена Аблова.\r\nПовний текст інтерв'ю читайте російською мовою.