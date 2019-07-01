Український фармацевтичний ринок в останні роки на тлі деякої стабілізації економіки демонструє хорошу динаміку. Позитивними є прогнози і на поточний рік. Найбільшим вітчизняним гравцем на ринку є компанія "Фармак". Виконавчий директор компанії Володимир Костюк розповів в інтерв'ю Українським Новинам про фінансові та інвестиційні плани компанії на поточний рік, про ситуацію з міжнародною сертифікацією і перспективи виходу на американський ринок, а також важливості IT у фармацевтиці.

За підсумками 2018 року частка "Фармак" у роздрібному ринку лікарських засобів становить 6,02%, яку частку ринку розраховує отримати компанія за підсумками поточного року і в перспективі? Що цьому сприятиме?

Ми склали карту розвитку "Фармак", визначили вектор і погодили план збільшення продажів. Цього року хочемо рости вище, ніж ринок. Я очікую, що до кінця року частка ринку у «Фармак» становитиме 6,08-6,1%. Сьогодні держава дуже сильно впливає на обсяг ринку, трохи більше 12% - це державні гроші. Тому багато що залежить від державної активності в сегментах, де ми знаходимося.

Який обсяг українського фармринку?

У 2018 році він становив 85 млрд гривень - десь близько 3,1 млрд доларів. За минулий рік український ринок показав хорошу динаміку і виріс на 21,7%. Він став одним з найбільш швидкозростаючих в Україні, дуже динамічний, технологічний, і ми очікуємо, що він і далі буде рости. Зізнаюся, ми недооцінили перспективи розвитку ринку в Україні, тому, напевно, свої темпи приросту заклали нижче, ніж по факту вийшов загальний ринок, і трохи втратили. У цьому році ми це все врахували і готові до змін.

Яка кількість лікарських засобів компанія планує вивести на ринок в 2019 році? Яку кількість виведено за підсумками минулого року? Які лікарські препарати з них Ви хотіли б відзначити?

Ми щорічно плануємо виводити близько 20 продуктів, в 2018 році вивели 34 нові номенклатурні позиції, а це 17 брендів, у цьому році плануємо вивести 28 SKU і 18 міжнародних непатентованих назв.

У минулому році ми прийняли стратегічне рішення, що будемо розвивати 2 портфеля, які у нас не були сильно розвинені - це препарати для лікування астми та психіатрія. Запустили вже один противоастматичний продукт "Фрівей комбі" і в цьому році плануємо розширювати ці напрямки. Хочемо розширити наші спеціалізовані портфелі, рентгеноконтрастні, офтальмологічні.

Які лікарські препарати в структурі продажів компанії є основними?

В основному наша продукція продається в пігулочних формах, близько 12% продажів - ампульна продукція. У нас крім таблеток, ампул, флаконів є тверді капсули і м'які желатинові капсули і мазі, попередньо наповнені шприци, картриджі, тому форми випуску у нас дійсно різноманітні. Що стосується портфелів, то найбільш сильні у нас протизастудні препарати, офтальмологія і кардіологія. Немає такого продукту, який би займав в частці наших продажів більше 5%. Я вважаю, що діверсіфікація- це добре. Якщо щось трапилося, спрацювали сезонні фактори, виникли якісь проблеми з поставками субстанцій, то це не дуже впливає на наші результати.

Звідки надходить сировина для виробництва ліків?

Якщо говорити про наш сировину, то в Україні промисловість не сильно розвинена і близько 70% ми купуємо за кордоном. У США, Індії, Німеччині, Китаї, ми дивимося не тільки на ціну сировини і матеріалів, а й на їх якість. Усі наші постачальники АФІ (активних фармацевтичних інгредієнтів) мають сертифікат GMP, ми ретельно їх перевіряємо. У нас в компанії є відділ аудитів, який має план на рік і в певний період, залежно від ризику впливу на продукт, раз на 3 роки, раз на 5 років проводиться аудит цих компаній.

У Шостці у нас є власне підприємство з виробництва АФІ. Ми намагаємося робити там субстанції, які цікаві з точки зору кінцевого випуску - які складно зробити. Також ми самі виробляємо стратегічні для нас субстанції, щоб не на 100% залежати від постачальника. Ну і звісно, так як ми хочемо мати спеціалізацію глобальну, не тільки в Україні, а й в Європі, США, то для стратегічних продуктів, ми не просто плануємо виробництво в Києві, а досконально вивчаємо і виготовлення субстанції. Ми впевнені у постачальнику, тому ми готові конкурувати не тільки за якістю, але і за ціною.

Які експортні плани компанії на 2019 рік?

У 2018 році наша частка експорту становила 22,8%, в 2017 році частка експорту була трохи вищою, але були проблеми і з Узбекистаном, і ми припинили співпрацювати з Росією. Ми сьогодні готові замінити продажі в Росію іншими ринками, але це не тільки ринки СНД, це і ринки ЄС, Азії, країн Середнього Сходу, Північної Африки. Є плани щодо виходу на американський ринок з проходженням інспекції FDA. За підсумками 2019 року ми чекаємо на зростання експортних продажів. Зокрема в країнах СНД на 23%, в інших країнах - на 33%. Експорт в грошовому вираженні плануємо отримати в розмірі 1,8-2 млрд гривень і 24-25% частку експортних продажів. До 2025 року ми маємо намір збільшити частку експорту до 40% від загального обігу.

Наскільки для компанії була відчутна втрата російського ринку?

Санкції запровадили, але чесно кажучи, великої втрати ми в цьому не бачимо. Ми знаємо, як замінити його іншими ринками, і нічого критичного в цьому немає.

Які основні ринки збуту компанії за кордоном і які нові ринки збуту компанія планує освоїти?

Сьогодні в сумі продажів для нас ключовим є ринок Узбекистану, але ми працюємо у всіх напрямках, шукаємо можливості, щоб зайти на будь-який ринок у світі. Що ми будемо розвивати в майбутньому? Це Європа, ринки СНД - ми тільки посилюємо там присутність, в Узбекистані ми компанія-виробник №3 на загальному ринку фрамвиробників. Будемо розвивати Азію, нам цікавий В'єтнам і інші країни, можливо Алжир, Туніс, Єгипет. Європа, зокрема подали продукцію на реєстрацію до Швеції, Великої Британії, Португалії та плануємо отримати реєстрацію наших продуктів в цих країнах протягом 2019 року. Сьогодні ми експортуємо нашу продукцію в більш, ніж 20 країн світу, і важливо розуміти, що вона не відрізняється від тієї, яка виробляється і продається в Україні, це ті ж самі лінії, ті ж самі підходи до виробництва, та ж сировина, ті ж параметри якості. Дуже багато контрагентів, з якими ми в листуванні -тисячі компаній зацікавлені у співпраці з нами, залишається обрати правильний продукт і правильного контрагента. Ми з усім світом ведемо переговори, але є низка питань і зобов'язань, які певний партнер готовий на себе взяти.

Чи готові ви інвестувати в закордонні представництва або навіть налагодити виробництва в інших країнах, наприклад, в Узбекистані?

Ми готові інвестувати в Узбекистан, але йдеться не тільки про виробництво. Можливо, це буде трансфер технологій і тих продуктів, які сьогодні є в "Фармак", інноваційних препаратів. Ми розглядаємо різні варіанти. Можливості контрактного виробництва ліцензування, навчання людей. Можливо, знайдемо відповідний проект, де зможемо інвестувати і в обладнання. Ми багато проводимо екскурсій міжнародним делегаціям, наприклад, з Узбекистану були в минулому році лікарі, вони дивилися обладнання, наші підходи до виробництва. Побувавши на виробництві у "Фармак" вони спокійно можуть виписувати рецепт на наш лікарський засіб, тому що зрозуміло - тут якість гарантована. Якщо я хворію або члени моєї сім'ї, ми завжди використовуємо наші ліки, тому що впевнені в їхній якості. Знаємо які умови, яка сировина використовується, як розроблений продукт.

Чи планує "Фармак" нові придбання в Україні або за кордоном?

Ми проаналізували деякі країни, подивилися виробників, але не хочемо просто купити заради того, щоб купити. Розширення бізнесу - одна з наших стратегічних цілей, є профілі компаній, які ми готові купити. Ми зараз працюємо з посередниками, які допомагають нам вибрати ціль для покупки, за нашими критеріями - це розмір компанії, тип їх бізнесу, продуктового портфеля і вартість компанії. Головна наша мета - це максимальне отримання синергії від угоди. Знайти складно. Ми дивилися Польщу, Грецію, Іспанію, Туреччину, Україну, Латвію. Була одна компанія, але її вже купують.

Яка ситуація з міжнародною сертифікацією? Зокрема з сертифікацією за стандартами FDA?

У нас сьогодні 20 виробничих ліній сертифіковані GMP. Польські та хорватські інспектора раз в три роки приїжджають до нас, інспектують і видають сертифікат. Ми активно зараз готуємося до отримання сертифіката FDA. Створено робочу групу, проект, є незалежні консультанти, їх кілька за різними напрямками, які допомагають нам зробити правильні акценти, тому що деякі вимоги FDA відрізняються від вимог GMP. Все залежить від нашого партнера, від регуляторного органу, від інспекторату FDA. Ми передали нашому партнеру реєстраційне досьє і він повинен подати його на реєстрацію і потім від 3 до 6 міс. може зайняти процедура візиту інспекторів на "Фармак". Тому, якщо все буде добре, то до кінця року ми будемо приймати інспекторів FDA.

Коли може початися реалізація продукції компанії на американському ринку?

Ми перша фармакологічна компанія з України, яка може вийти на ринок США. Реєстрація продукту в США зазвичай займає 2 роки. Плани грандіозні і ми не хочемо зупинятися, але для нас залишається пріоритетним український ринок, адже ми тут лідери. Ми хочемо розвивати нашу компанію, хочемо робити її міжнародною, хочемо піднімати економіку, тому що будь-який експорт з України - це позитивний вплив на зовнішній торговий баланс.

У 2018 році в порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2% до 1,05 млрд гривень, збільшивши виручку на 8,8% до 6,6 млрд гривень. Які фінпоказники планує отримати компанія за підсумками 2019 роки?

Плануємо в цьому році прирости майже на 22% в продажах і близько 1,3 млрд гривень отримати чистого прибутку, відповідно до нашого бізнес-плану, але все залежить від кон'юнктури ринку, від ціноутворення та інших факторів. Сума здається такою величезною - 1,3 млрд гривень, але в цьому році ми плануємо інвестувати в наш розвиток 1 млрд гривень - в нові виробничі потужності, нові робочі місця, інфраструктурні об'єкти, автоматизацію нашого виробництва, автоматизацію бізнес процесу, оновлення автопарку і так далі.

У минулому році інвестиції в розвиток становили 834 млн гривень. В кінці року запустили пігулкове виробництво, відкрили пілотну біотехнологічну ділянку, зробили реконструкцію деяких приміщень контролю якості. Також займаємося нашими інфраструктурними об'єктами, наприклад, у нас в Одеській області в місті Затока є база відпочинку "Смуглянка". Близько 7-8 років тому ми там побудували житловий комплекс і сьогодні він дуже популярний. У 2018 року ми відкрили на нашому основному виробництві столову і сьогодні там їжа високого рівня.

Як співпрацює «Фармак» з міжнародними фінансовими організаціями?

Ми виплатили кредит ЄБРР, і зараз перебуваємо на етапі переговорів із залучення нового в розмірі близько 15 млн євро на 5 років. У тому числі і для фінансування нових виробничих потужностей, нового лабораторно-виробничого комплексу. У цьому році заплановано реконструкцію наших очисних споруд, багато інвестуємо в IT, в автоматизацію виробництва. Я думаю, що протягом 1-2 місяців ми вже підпишемо фінальний договір, основні терміни та умови вже узгоджені.

Які інвестиції заплановані в будівництво нового лабораторно-виробничого комплексу?

Він буде складатися з 8 поверхів, в тому числі 3 поверхів парковки, уздовж вулиці Заводськії на території заводу. У його будівництво ми інвестуємо близько 40 млн доларів з усім обладнанням, будівельними роботами, переміщенням. Це великий проект, ми плануємо запустити його у 2021 році. Комплекс буде сучасний, ми співпрацюємо з одним дуже відомим українським дизайнером. Зараз проводимо тендер з вибору підрядника будівництва, в ньому взяли участь 24 українські та іноземні компанії. Через місяць ми очікуємо його закінчення.

Як Ви можете охарактеризувати конкуренцію на вітчизняному ринку ліків?

Складно говорити про конкуренцію, ринок на сьогодні дуже живий, відновлюється після кризи і кількість активних компаній все більше і більше. А це означає, що ринок стає більш вимогливим. Велику роль в минулому році відіграла держава своїми реформами - стали більш прозорими правила гри, з'явилася програма з реімбурсації, яка в 2018 році добре себе проявила, почав діяти Національний перелік ліків, з'явилося зрозуміле, прозоре фінансування держзакупівель. Тому ми оцінюємо вплив держави дійсно позитивно. У програмі реімбурсації ми найбільш активні, найбільші зараз і плануємо продовжувати присутність, розвивати молекули, яких у нас зараз немає. Ми розуміємо, що ці ліки необхідні нашим співвітчизникам.

Які Ви можете відзначити тренди на світовому і на українському ринку лікарських засобів?

Як я вже казав, в Україні з'явилися програми реімбурсації, Національний перелік ліків - стали більш прозорими правила гри, більш активна конкуренція. Вплив держави, тобто частка її коштів на ринку зросла за останні роки, ринок став більш цивілізований. У світі зараз великий пресинг йде на економічну складову, хочуть зробити ліки дешевшими, багато програм розвитку генеричних підходів, біотехнології все більше захоплюють світ, все більше і більше біотехнологічних молекул реєструється. Дуже активно IT входить в фармацевтику - це і медичне обладнання і методи діагностики. "Фармак" не відстає від світових трендів - вже дуже багато проектів впровадили в компанії - прозора система звітності, бюджетування, планування виробництва, продажів, система документообігу, оцінка і навчання персоналу - і все це у нас вже не перший рік працює. Хоча «must have» на ринку стає тільки зараз і про це активно говорять. Сьогодні рівень автоматизації процесів в "Фармак" - дуже високий.

Як Ви можете охарактеризувати бізнес-клімат в країні, як він змінився за останні роки? З якими складнощами стикається компанія в роботі на внутрішньому і на зовнішньому ринках?

Протягом останніх років була стабільність, фармринок ріс дуже хорошими темпами. Тому в цілому бізнес-клімат я б охарактеризував позитивно, на це вказують і наші дії, про які я говорив: 1 млрд інвестицій на розвиток. Тому що ми віримо в нашу країну і розвиток галузі. На світовому ринку ми бачимо невелику передрецесію, вплив торгівельних війн США - Китай підігріває це все.

Що Ви очікуєте від нового Президента Володимира Зеленського?

Ми часто буваємо на різних форумах, галузевих заходах і я це питання всім задаю, але однозначно відповісти ніхто не може. Найголовніше, хотілося б, щоб була проведена патентна реформа, щоб не довелося виводити дослідження і тим самим науковий потенціал з України. Ми сьогодні через патентне обмеження переносимо розробку одного продукту до Франції, хоча у нас в лабораторії працює 150 вчених міжнародного рівня, є шикарне обладнання, є технічна база світових виробників. Прикро - інвестували в Україну, в людей, обладнання, а доводиться робити дослідження за кордоном.

Є багато питань, де потрібно слухати бізнес. Наприклад, зіткнулися з проблемою - закінчуються електронні ліміти на перерахування грошей за кордон, а у нас в 4 країнах є представництва і ми їх повинні фінансувати. Це серйозне питання і ми звернулися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в НБУ, і вже півтора місяці не можемо вирішити цю проблему. Тому хотілося б, щоб наші органи влади були більш мобільними, гнучкими, щоб вони чули й слухали бізнес, були більш зрозумілі правила гри для всіх. Але це можна досягти через судову реформу, зрозумілий вектор розвитку, боротьбу з корупцією, те, що обіцяє Володимир Зеленський. Потрібно впровадити страхову медицину. У нас кожен співробітник в "Фармак" застрахований, Кожен роботодавець України повинен платити прозору заробітну плату, страхувати своїх співробітників, щоб люди відчували себе соціально захищеними і тоді поступово економіка запрацює. Ми віримо в Україну, будемо сюди інвестувати, будемо зміцнювати нашу присутність тут, будемо інвестувати в виробництво, продовжувати платити дуже конкурентну заробітну плату.