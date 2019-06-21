підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
  • Головна
  • Інтерв’ю
  • Сергій Кузяра: я сподіваюся на відновлення економічних зв'язків з Донбасом, це питання часу
21 червня 2019, пʼятниця, 10:00 322
Інтерв’ю 2019-06-21T12:15:12+03:00
Українські Новини
Сергій Кузяра: я сподіваюся на відновлення економічних зв'язків з Донбасом, це питання часу

Сергій Кузяра: я сподіваюся на відновлення економічних зв'язків з Донбасом, це питання часу

Олександр Мазур
Сергій Кузяра, фото Insider
Сергій Кузяра, фото Insider

З 1 червня поставки вугілля та нафтопродуктів з Росії здійснюються лише за наявності спеціальних дозволів. В умовах російської енергоблокади Україна змушена шукати альтернативних постачальників вугілля. Уже звучать заяви, що будуть переглядатися економічні відносини з Донбасом - окупованою його частиною. В той же час, в ЗМІ почали з’являтися повідомлення, ніби то радником секретаря РНБО Олександра Данилюка з енергетичних питань став Сергій Кузяра - колишній топ-менеджер Януковича, бізнесмен, якого вважають фахівцем з питань поставок вугілля. ЗМІ також повідомили, що він разом з представником президента в уряді Андрієм Герусом готували енергетичний порядок денний для нещодавнього засідання РНБО.

Герус цю інформацію не підтверджує. Спростовує її і сам Кузяра, хоча не приховує, що у нього давні зв'язки з нинішньою командою президента, і він готовий надати всебічну допомогу в налагодженні поставок вугілля не тільки з Росії, але і з окупованого Донбасу.

Сергій Кузяра розповів Українським Новина про торгівлю вугіллям з ОРДЛО, надії на реінтеграцію Донбасу і власні шанси стати частиною нової команди.

Сергій, чи відповідає дійсності інформація про те, що ви є членом команди Андрія Геруса і головним спеціалістом з вугільних питань у новій владній команді?

На сьогоднішній день це дійсності не відповідає. Це (інформація в пресі - ред.) була розгонка навмисна на мене. Я розумію, хто її робив, за які гроші, через які медіа. З урахуванням того, на яких сайтах це все з'являлося. Явний замовний процес.

Але ви самі не намагалися увійти до нової команди? З вашим досвідом…

Я готовий і ініціювати, і пропонувати свої послуги. Але поки немає предмета для розмови. Поки все займаються виборами. В політику я точно не йду. А в прикладних, практичних питаннях готовий допомагати. І президенту, і новій команді - всім. Тому що вважаю, що за останні 5 років ми багато втратили, якщо не сказати прямо - зруйнували.

І є шанс все це відновити?

Шанс є завжди. Нам необхідно робити повноцінну реформу у вугільній промисловості, приватизувати підприємства.

Ви маєте на увазі державні шахти?

Так.

А як бути з поставками вугілля з окупованих територій на Донбасі?

Мене обнадіяли ті слова, які сказав Леонід Данилович, який почав займатися Мінським процесом. Я думаю, що це питання часу. І якщо підприємства на тимчасово непідконтрольною території почнуть повертатися їх власникам, відповідно, економічні зв'язки будуть відновлюватися. Це було б плюсом для України і дало б розуміння людям, які живуть на непідконтрольній території, що вони потрібні, що їх ніхто не кинув.

Є передумови для цього?

Я чую меседжі, і коментую їх. Передумови треба створювати. Само собою нічого не трапляється. Потрібно працювати на цю мету. Я впевнений, що ми реінтегруємо Донбас. Трохи швидше або повільніше, але впевнений, що це станеться.

Але нам доведеться заплатити дуже дорогу ціну за це. Наприклад, визнати окупацію Криму…

Це все домисли. Якби був якийсь діалог, в якому було б сказано: хлопці, ось це ви зробіть, тоді ми виконаємо це. Поки ми лякаємо самі себе.

А якщо не вдасться зараз налагодити поставки з окупованих територій? Звідки ще можна брати вугілля?

Якщо не буде поставок російського вугілля, то у нас заміна тільки європейське вугілля, який можна везти сюди, наприклад, з Іспанії. Ну або ПАР, Мозамбік. Я пропонував якийсь час назад, оскільки продовжую цими питаннями займатися, реалізувати. Але всі ці варіанти - дорожчі. Так склалося, що навіть з урахуванням доставки залізницею російське вугілля для нас більш прийнятний в якості заміщення донбаського. Але я сподіваюся, що ми відновимо поставки з Донбасу.

А в якому статусі ви продовжуєте займатися поставками вугілля?

Як бізнесмен.

У вас вже була розмова з кимось із команди Зеленського або ви шукаєте виходи?

Ті люди, з якими я досить давно спілкуюся і коммунікую, зараз є членами нової команди.

Тобто, ваші шанси стати членом цієї команди досить високі?

Я завжди готовий працювати з конструктивними людьми. Якщо мої знання комусь потрібні, будь ласка, чому ні. Але не в якості державного чиновника. Як радник, консультант. Я допомагаю з точки зору бізнесу, але не на держслужбі.
Архів
Новини
Унікальна виставка доісторичних велетнів відкривається у Львові 13:46
Без підготовки впроваджувати не можна, – Деркач вимагає через суд скасувати електронні рецепти 13:39 Документ
У Грузії на депутата України Єленського напали російські депутати 13:29
АМКУ оштрафував туроператора Join Up на 1,5 млн гривень 13:26
Кількість госпіталізованих після купання в озері в Луганській області збільшилася до 40 13:00
За таємниці, режимні обмеження і спецзвання Князєву в травні заплатили 160 тис. гривень 12:54
Рубль наприкінці робочого тижня знову підскочив 12:38
У Києві закрили три центральні станції метро 12:16
"Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики і утримання цін для населення у новому ринку електроенергії, - Петриковець 11:58
Суд оштрафував львів'янина на 17 тис. гривень за мільйонні збитки іноземним кінокомпаніям 11:51
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі 13:03
Під Одесою знайшли тіло зниклої 11-річної дівчинки, підозрюваного у вбивстві допитає поліція 22:43
більше новин
Суддя ЗСУ Канигіна про судову реформу Зе Команди: діючу модель Верховного суду, де 200 осіб, потрібно переглядати 14:59
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
26.06.19 12:00 Прес-конференція щодо аудиту витрачених міжнародних та державних коштів на реалізацію житлових програм ВПО та відновлення Донбасу за 2014-2019 17:38
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП 14:03
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
ЄБРР вирішив виділити €40 млн на поновлювану енергетику України 09:50
Під Одесою знайшли тіло зниклої 11-річної дівчинки, підозрюваного у вбивстві допитає поліція 22:43
Тимчук під час загибелі був у тверезому стані 17:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok