Сергій Кузяра: я сподіваюся на відновлення економічних зв'язків з Донбасом, це питання часу

З 1 червня поставки вугілля та нафтопродуктів з Росії здійснюються лише за наявності спеціальних дозволів. В умовах російської енергоблокади Україна змушена шукати альтернативних постачальників вугілля. Уже звучать заяви, що будуть переглядатися економічні відносини з Донбасом - окупованою його частиною. В той же час, в ЗМІ почали з’являтися повідомлення, ніби то радником секретаря РНБО Олександра Данилюка з енергетичних питань став Сергій Кузяра - колишній топ-менеджер Януковича, бізнесмен, якого вважають фахівцем з питань поставок вугілля. ЗМІ також повідомили, що він разом з представником президента в уряді Андрієм Герусом готували енергетичний порядок денний для нещодавнього засідання РНБО.\r\nГерус цю інформацію не підтверджує. Спростовує її і сам Кузяра, хоча не приховує, що у нього давні зв'язки з нинішньою командою президента, і він готовий надати всебічну допомогу в налагодженні поставок вугілля не тільки з Росії, але і з окупованого Донбасу.\r\nСергій Кузяра розповів Українським Новина про торгівлю вугіллям з ОРДЛО, надії на реінтеграцію Донбасу і власні шанси стати частиною нової команди.\r\nСергій, чи відповідає дійсності інформація про те, що ви є членом команди Андрія Геруса і головним спеціалістом з вугільних питань у новій владній команді?\r\nНа сьогоднішній день це дійсності не відповідає. Це (інформація в пресі - ред.) була розгонка навмисна на мене. Я розумію, хто її робив, за які гроші, через які медіа. З урахуванням того, на яких сайтах це все з'являлося. Явний замовний процес.\r\nАле ви самі не намагалися увійти до нової команди? З вашим досвідом…\r\nЯ готовий і ініціювати, і пропонувати свої послуги. Але поки немає предмета для розмови. Поки все займаються виборами. В політику я точно не йду. А в прикладних, практичних питаннях готовий допомагати. І президенту, і новій команді - всім. Тому що вважаю, що за останні 5 років ми багато втратили, якщо не сказати прямо - зруйнували.\r\nІ є шанс все це відновити?\r\nШанс є завжди. Нам необхідно робити повноцінну реформу у вугільній промисловості, приватизувати підприємства.\r\nВи маєте на увазі державні шахти?\r\nТак.\r\nА як бути з поставками вугілля з окупованих територій на Донбасі?\r\nМене обнадіяли ті слова, які сказав Леонід Данилович, який почав займатися Мінським процесом. Я думаю, що це питання часу. І якщо підприємства на тимчасово непідконтрольною території почнуть повертатися їх власникам, відповідно, економічні зв'язки будуть відновлюватися. Це було б плюсом для України і дало б розуміння людям, які живуть на непідконтрольній території, що вони потрібні, що їх ніхто не кинув.\r\nЄ передумови для цього?\r\nЯ чую меседжі, і коментую їх. Передумови треба створювати. Само собою нічого не трапляється. Потрібно працювати на цю мету. Я впевнений, що ми реінтегруємо Донбас. Трохи швидше або повільніше, але впевнений, що це станеться.\r\nАле нам доведеться заплатити дуже дорогу ціну за це. Наприклад, визнати окупацію Криму…\r\nЦе все домисли. Якби був якийсь діалог, в якому було б сказано: хлопці, ось це ви зробіть, тоді ми виконаємо це. Поки ми лякаємо самі себе.\r\nА якщо не вдасться зараз налагодити поставки з окупованих територій? Звідки ще можна брати вугілля?\r\nЯкщо не буде поставок російського вугілля, то у нас заміна тільки європейське вугілля, який можна везти сюди, наприклад, з Іспанії. Ну або ПАР, Мозамбік. Я пропонував якийсь час назад, оскільки продовжую цими питаннями займатися, реалізувати. Але всі ці варіанти - дорожчі. Так склалося, що навіть з урахуванням доставки залізницею російське вугілля для нас більш прийнятний в якості заміщення донбаського. Але я сподіваюся, що ми відновимо поставки з Донбасу.\r\nА в якому статусі ви продовжуєте займатися поставками вугілля?\r\nЯк бізнесмен.\r\nУ вас вже була розмова з кимось із команди Зеленського або ви шукаєте виходи?\r\nТі люди, з якими я досить давно спілкуюся і коммунікую, зараз є членами нової команди.\r\nТобто, ваші шанси стати членом цієї команди досить високі?\r\nЯ завжди готовий працювати з конструктивними людьми. Якщо мої знання комусь потрібні, будь ласка, чому ні. Але не в якості державного чиновника. Як радник, консультант. Я допомагаю з точки зору бізнесу, але не на держслужбі.