Сергій Кузяра: я сподіваюся на відновлення економічних зв'язків з Донбасом, це питання часу

З 1 червня поставки вугілля та нафтопродуктів з Росії здійснюються лише за наявності спеціальних дозволів. В умовах російської енергоблокади Україна змушена шукати альтернативних постачальників вугілля. Уже звучать заяви, що будуть переглядатися економічні відносини з Донбасом - окупованою його частиною. В той же час, в ЗМІ почали з’являтися повідомлення, ніби то радником секретаря РНБО Олександра Данилюка з енергетичних питань став Сергій Кузяра - колишній топ-менеджер Януковича, бізнесмен, якого вважають фахівцем з питань поставок вугілля. ЗМІ також повідомили, що він разом з представником президента в уряді Андрієм Герусом готували енергетичний порядок денний для нещодавнього засідання РНБО.

Герус цю інформацію не підтверджує. Спростовує її і сам Кузяра, хоча не приховує, що у нього давні зв'язки з нинішньою командою президента, і він готовий надати всебічну допомогу в налагодженні поставок вугілля не тільки з Росії, але і з окупованого Донбасу.

Сергій Кузяра розповів Українським Новина про торгівлю вугіллям з ОРДЛО, надії на реінтеграцію Донбасу і власні шанси стати частиною нової команди.

Сергій, чи відповідає дійсності інформація про те, що ви є членом команди Андрія Геруса і головним спеціалістом з вугільних питань у новій владній команді?

На сьогоднішній день це дійсності не відповідає. Це (інформація в пресі - ред.) була розгонка навмисна на мене. Я розумію, хто її робив, за які гроші, через які медіа. З урахуванням того, на яких сайтах це все з'являлося. Явний замовний процес.

Але ви самі не намагалися увійти до нової команди? З вашим досвідом…

Я готовий і ініціювати, і пропонувати свої послуги. Але поки немає предмета для розмови. Поки все займаються виборами. В політику я точно не йду. А в прикладних, практичних питаннях готовий допомагати. І президенту, і новій команді - всім. Тому що вважаю, що за останні 5 років ми багато втратили, якщо не сказати прямо - зруйнували.

І є шанс все це відновити?

Шанс є завжди. Нам необхідно робити повноцінну реформу у вугільній промисловості, приватизувати підприємства.

Ви маєте на увазі державні шахти?

Так.

А як бути з поставками вугілля з окупованих територій на Донбасі?

Мене обнадіяли ті слова, які сказав Леонід Данилович, який почав займатися Мінським процесом. Я думаю, що це питання часу. І якщо підприємства на тимчасово непідконтрольною території почнуть повертатися їх власникам, відповідно, економічні зв'язки будуть відновлюватися. Це було б плюсом для України і дало б розуміння людям, які живуть на непідконтрольній території, що вони потрібні, що їх ніхто не кинув.

Є передумови для цього?

Я чую меседжі, і коментую їх. Передумови треба створювати. Само собою нічого не трапляється. Потрібно працювати на цю мету. Я впевнений, що ми реінтегруємо Донбас. Трохи швидше або повільніше, але впевнений, що це станеться.

Але нам доведеться заплатити дуже дорогу ціну за це. Наприклад, визнати окупацію Криму…

Це все домисли. Якби був якийсь діалог, в якому було б сказано: хлопці, ось це ви зробіть, тоді ми виконаємо це. Поки ми лякаємо самі себе.

А якщо не вдасться зараз налагодити поставки з окупованих територій? Звідки ще можна брати вугілля?

Якщо не буде поставок російського вугілля, то у нас заміна тільки європейське вугілля, який можна везти сюди, наприклад, з Іспанії. Ну або ПАР, Мозамбік. Я пропонував якийсь час назад, оскільки продовжую цими питаннями займатися, реалізувати. Але всі ці варіанти - дорожчі. Так склалося, що навіть з урахуванням доставки залізницею російське вугілля для нас більш прийнятний в якості заміщення донбаського. Але я сподіваюся, що ми відновимо поставки з Донбасу.

А в якому статусі ви продовжуєте займатися поставками вугілля?

Як бізнесмен.

У вас вже була розмова з кимось із команди Зеленського або ви шукаєте виходи?

Ті люди, з якими я досить давно спілкуюся і коммунікую, зараз є членами нової команди.

Тобто, ваші шанси стати членом цієї команди досить високі?

Я завжди готовий працювати з конструктивними людьми. Якщо мої знання комусь потрібні, будь ласка, чому ні. Але не в якості державного чиновника. Як радник, консультант. Я допомагаю з точки зору бізнесу, але не на держслужбі.