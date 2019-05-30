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  • Екс-голова КСУ Станіслав Шевчук: Судді, що голосували проти мене, сподіваються на моє повернення
30 травня 2019, четвер, 11:18 13
Інтерв’ю 2019-05-30T13:15:13+03:00
Українські Новини
Екс-голова КСУ Станіслав Шевчук: Судді, що голосували проти мене, сподіваються на моє повернення

Екс-голова КСУ Станіслав Шевчук: Судді, що голосували проти мене, сподіваються на моє повернення

Олег Черниш
Станіслав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk
Станіслав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

14 травня в Україні відбулася подія, про яку довго говорили, але мало хто вірив, що вона в дійсності станеться.

Вперше Конституційний Суд висловив недовіру і звільнив свого голову за політизацію роботи суду. Парадоксально, але цим першопрохідцем виявився колишній суддя Європейського суду з прав людини, професор права Станіслав Шевчук, обрання якого на посаду голови суду 1,5 роки тому бурхливо вітали як громадські активісти, так і шановні експерти - констітуціоналісти.

Претензіі, висунуті Шевчуку, одночасно і розпливчасті і конкретні. Йому закидають незаконне призначення собі одіозних радників, наприклад, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Олега Синянського і екс-заступника міністра агрополітики Михайла Чужмиря, але конкретні факти допущених ними порушень не приводятся.

Ще складніше зі звинуваченнями в політизації роботи суду. Необережні висловлювання Шевчука в інтерв'ю "Стране.ua" про інавгурацію Президента, при їх усій спірність, не можуть тягнути на істотне дисциплінарне порушення.

Така розмитість звинувачень породжує величезну кількість чуток про справжні причини звільнення голови Конституційного Суду. Виникають версії, наприклад, про помсту колишнього Президента Петра Порошенка, покарання від США за скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і навіть про отримання великого хабара за потрібні рішення.

Поспілкуватись з Шевчуком і максимально розставити всі крапки над "і" в цій заплутаній ситуації Українські Новини вирішили якраз після подання ним позову про поновлення на посаді.

Колишній глава КС запрошує журналістів в свій тимчасовий притулок в старовинному будинку на вул. Малій Житомирській у центрі Києва. У будівлі кипить ремонт, а стіни обвішані портретами українських історичних діячів.

"Тут буде знаходитися музей Петра Ющенка (брат екс-Президента Віктора Ющенка, меценат)", - пояснює помічник Шевчука, колишній суддя районного суду Харкова Денис Невядомський. Він якраз був одним з тих одіозних радників, які стали формальною причиною для звільнення глави КС. У процесі інтерв'ю Невядомський буде активно допомагати екс-голові КС, пояснювати нюанси позову про поновлення і демонструвати документи.

Сам Шевчук на початку інтерв'ю занурений в телефон і гортає новинну стрічку.

- "Давайте почнемо, щоб Вас не затримувати?" .

- "У мене зараз багато вільного часу", - з сумом зітхає екс-голова Конституційного Суду, відповідаючи на перше запитання журналіста.

Станіславе Володимировичу, ви подали позов до Окружного адміністративного суду Києва про незаконність свого звільнення. Можете коротко розповісти, які ваші ключові аргументи?

Безумовно. Основні порушення: процедура притягнення судді Конституційного Суду до дисциплінарної відповідальності, встановлена ​​законом про КСУ і регламентом КСУ.

Ініціатор дисциплінарного провадження зобов'язаний звернутися до голови суду з проханням поставити це питання на спеціальному пленарному засіданні, після чого Суд на спеціальному пленарному засіданні повинен проголосувати про направлення дисциплінарного провадження в Комісію з регламенту і етики.

Сама Комісія не могла розглядати ніяких питань, поки КСУ не винесе з цього питання спеціальної постанови.

Комісія повинна була б отримати цю постанову з тими питаннями, які треба розглянути, розглянути її, зробити свій висновок, направити його голові суду.

Голова суду мав би призначити спеціальне пленарне засідання для розгляду вказаного висновку комісії.

Повний текст інтерв"ю читайте за посиланням:  https://ukranews.com/interview/2187-intervyu-byvshego-glavy-konstitutsionnogo-suda-stanislava-shevchuka

 

 

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