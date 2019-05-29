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  • Шеф-редактор газети "Ехо" Володимир Яцкевич: Газета може бути російськомовною і патріотичною, а може бути україномовною та антиукраїнською
29 травня 2019, середа, 08:12 4
Інтерв’ю 2019-05-29T11:30:12+03:00
Українські Новини
Шеф-редактор газети "Ехо" Володимир Яцкевич: Газета може бути російськомовною і патріотичною, а може бути укра

Шеф-редактор газети "Ехо" Володимир Яцкевич: Газета може бути російськомовною і патріотичною, а може бути україномовною та антиукраїнською

Борис Стельмащук
Володимир Яцкевич. Фото: exo.net.ua
Володимир Яцкевич. Фото: exo.net.ua

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набуде чинності 16 липня 2019 року,  створить фінансові передумови для обмеження російськомовних друкованих видань. Цей закон фактично заборонив випускати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу (ЄС), без одночасного випуску рівноцінного тиражу українською мовою.

Своєю думкою про норми цього закону поділився заслужений журналіст України, шеф-редактор найтиражнішої на Житомирщині обласної громадсько-ділової газети "Ехо" Володимир Яцкевич в інтерв'ю Українським Новинам.

Як Ви оцінюєте заборону видавати друковані ЗМІ російською та іншими мовами, крім офіційних мов ЄС, без випуску аналогічного тиражу українською мовою?

Вони (народні депутати) придумали, що якщо газета видається російською мовою, то потрібно видавати такий же тираж українською. А куди його (український тираж) потім подіти, в сміття викидати? Українська мова повинна бути, ніяких сумнівів. Але нав'язувати пресі (подібні вимоги) неприпустимо. Ми випускаємо газету, виходячи з потреб наших читачів, ми вивчаємо запити читачів. Мені приходять листи мішками і з проханнями, і навіть з вимогами (якою має бути газета). Випускаємо, виходячи з того, який продукт їм (читачам) потрібен.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

Більше новин про: Закон про українську мову Мовний закон Володимир Яцкевич Ехо Житомирська обласна газета "Ехо"

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