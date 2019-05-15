Очільник представництва Posco International Цой Хайонг про купівлю зернового терміналу в Україні: таке рішенн

У лютому поточного року стало відомо, що велика південнокорейська корпорація Posco International домовилася з українською логістичною компанією Orexim Group про купівлю 75% зернового терміналу в Миколаївському морському торговому порту. Вчора ж, 14 квітня, в Києві відбулася презентація елеваторного комплексу "Миколаївський комбінат хлібопродуктів", який буде запущено в роботу вже 16 липня. У планах компаній довести потужності одночасного зберігання до 150 тис. тонн, що може скласти конкуренцію для інших трейдерів у регіоні.

Під час заходу Українським Новинам вдалося поговорити з очільником київського представництва Posco International Corporation Цой Хайонгом і розпитати його про майбутнє компанії в Україні.

Скоро завершиться будівництво. Які у вас плани на термінал в найближчому майбутньому?

Ви самі розумієте - якщо ми купили його, значить треба перевалювати якомога більше. У нас загальна потужність перевалки до 3 млн тонн. Тому в планах успішно, стабільно працювати до цього рівня.

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