Українські Новини

Журналіст Дмитро Анопченко взяв інтерв'ю у адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, який нещодавно відмовився їхати до Києва на знайомство в Володимиром Зеленським. Джуліані пояснив це тим, що в оточенні Зеленського є "вороги США" і Трампа. Повний текст інтерв'ю журналіст опублікував у себе в Facebook.

Пане Джуліані, чи можете Ви підтвердити, що візит в Україну планувався і дійсно був скасований? Які причини?

Я дійсно збирався в Україну в понеділок-середу, але скасував поїздку, оскільки виявив, що обраний президент оточений людьми, у яких є історія нечесного ставлення до президента США, зокрема, мова йде про події в 2016-му році. Один з них викритий в тому, що незаконно сприяв і допомагав передвиборній кампанії опонентки президента Трампа, Хілларі Клінтон. І ці люди - серед його ключових радників. І коли я це виявив - я сказав про це відкрито. Щоб тут, в Сполучених штатах, розуміли ситуацію в Україні.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.