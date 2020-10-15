За кулисами тайны – судьи раскрывают загадку совещательной комнаты

Как думаете, что судьи делают при выходе в совещательную комнату? Исследуют дело, дают оценку фактам или, может, сначала заваривают себе чай, чтобы лучше думалось? А может ли быть в совещательной комнате чайник, есть ли там интернет, может кто-то позвонить? Мы пообщались с 4 судьями и приоткрыли завесу этой тайной комнаты.

Закон учит, что совещательная комната – это комната, в которой состав суда постановляет приговор, выносит решение, определение по делу. Присутствие в совещательной комнате лиц, не входящих в состав суда, не допускается. Нарушение тайны совещательной комнаты является основанием для отмены судебного решения.

Но во всех ли судах одинаковые совещании комнаты, или, может, совещательная комната в Высшем антикоррупционном суде чем-то отличается от совещательной в Мелитопольском городском районном суде?

Идеальная совещание комната

Идеальная модель совещательной комнаты – это отдельная специально оборудованная задняя комната, то есть комната, которая находится за трибуной судей. Заслушав стороны судебного процесса, судьи выходят в совещательную комнату для принятия решения. В комнате обязательно должен быть компьютер с доступом к информационно-технологической базе, где регистрируются дела и куда заливаются решения. То есть это прототип электронного суда. У каждого судьи есть свой индивидуальный ключ к этой базе. На компьютере есть доступ к порталу "Судебная власть Украины" со всеми реестрами, в частности, Единым реестром судебных решений и судебной практикой.

Судья-обличитель Октябрського районного суда Полтавы Лариса Гольник рассказывает, что у судей есть специально созданная программа – "Делопроизводство Украины". По идее, в ней должны писаться решения. Но судья признает, что программа очень неудобна.

"Понятно, Word – наиболее оптимальный вариант, где я пишу решение, а уже потом перебрасываю в это "Делопроизводство". Там текстовый редактор такой слабенький, неудобный, он недотягивает до того, чтобы в нем можно было работать. Называется, придумали велосипед", – считает Гольник.

Она отмечает, что эта система присоединена к определенному компьютеру, и, таким образом, судья не может работать удаленно.

Также в комнате должно быть принтер, чтобы распечатать готовое решение, и гардеробная.

По идее, в совещательной комнате не должно быть никаких средств телекоммуникации – мобильного, стационарного телефона, условно говоря, даже интернета. Он должен быть только для того, чтобы работали необходимые программы.

В такой совещательной комнате созданы все условия для принятия решений судьей без всякого внешнего влияния. Но, к сожалению, как говорит один из действующих киевских судей, идеальной картинки у нас невозможно достичь. По крайней мере, не во всех судах.

Суровые (или не такие уж и суровые) реалии

Таких помещений в Украине очень мало, в апелляционных инстанциях они встречаются чаще, в судах первой инстанции их почти нет.

"Совещательная комната – это понятие условное. Ею может быть как специально приспособленное помещение, так и кабинет судьи. Главное условие – это возможность судьям изолироваться от других лиц во время совещания и обеспечить тайну принятия судебного решения", – считает судья Высшего антикоррупционного суда Маркин Галабала.

В основном, залов судебных заседаний не хватает на судей – они заслушивают дело в кабинетах. То есть, если судья слушает дело в кабинете, ему априори некуда выйти. Когда он объявляет, что удаляется в совещательную комнату для принятия решений, то он просто остается в своем кабинете, а стороны дела, секретарь и помощник удаляются.

Но кабинеты бывают разные: "Это же (суды) бывшие переоборудованные общежития, детские сады, в них кабинет может состоять из двух маленьких комнат. Тогда стороны удаляются, помощник и секретарь уходят в так называемый "предбанник" (если он есть), и судья остается один", – рассказывает один из судей Киева.

Судья Лариса Гольник рассказывает, что у нее совещание комната – это ее личный рабочий кабинет. Она делится, что к ней в кабинет обычно никто, кроме помощника и секретаря, не заходить, а когда кабинет превращается в совещательную, действует запрет и на них.

Судья со сторонами по делу не общается и не ведет прием граждан: "Сейчас почти никто не пытается попасть ко мне в кабинет. Я написала, что у меня в кабинете ведется видеонаблюдение, чтобы запугать стороны. Судья-обличитель, которая всех записывает (смеется). Это сняло ситуацию, когда на тебя пытаются определенным образом повлиять еще до принятия решения", – делится она.

Если же дело рассматривается в большой комнате (кабинете), где работает большое количество людей, никто никуда не выходит, удаляются только стороны.

"Есть такие случаи, когда судья сидит даже не один в кабинете, а по двое судей или даже больше. Соответственно, если сидят двое судей, сидят еще и по двое помощников, секретарей. Поэтому иногда бывают ситуации, когда формально это совещательная комната, но один судья сидит рядом с другим судьей. Физически не хватает помещений, поэтому такое происходит. Таких уже меньше чем, условно говоря, 5 лет назад, но они случаются. Сейчас это уже исключение", – делится киевский судья, который пожелал не раскрывать свое имя.

Судья может принимать решения в большом помещении, в котором один судья находится в одном конце, второй – в другом. Оба судьи могут одновременно принимать решения по разным делам, или один судья - принимать решения, другой – решать свои дела.

Есть еще кейс, когда дело слушается в зале судебного заседания, а решение принимается в кабинете. Например, зал судебного заседания может находиться в одном корпусе, а кабинет –- в другом. То есть, судья должен выйти из зала, пройти по коридорам (а иногда и по улице), и только потом попасть в свой кабинет – так называемую совещательную.

"То есть весь этот промежуток, судью может кто-то остановить, пообщаться, стороны могут заблокировать, не дать пройти. Это нередкие ситуации, когда блокируют, не пускают, не дают возможности зайти в кабинет", – вспоминает собеседник.

Но здесь есть одна фишка. Судьи ведь не говорят, где именно находится совещательная комната. Если судье не дают пройти в свой кабинет, он может зайти в первый попавшийся свободный зал: "В коридоре же много залов судебных заседаний и, например, один из них свободен. Судья просто заходит туда, закрывается. Но двери могут пытаться выбить", – говорит он.

Конфликтные дела

Судья утверждает, что вообще невозможно спрогнозировать, в каком деле может возникнуть конфликт: "Есть какие-то элементарные дела, но которые имеют значительный резонанс, хотя для судей они типичные, обыкновенные дела. Стороны пытаются повлиять на судью, чтобы он изменил свое решение или отложил заседание, затянуть принятие решения или заявить судьи отвод для того, чтобы дело было перераспределено на другого судью".

Вообще, существует очень много рисков при выходе в совещательную комнату: провокации, судью могут заблокировать, не дать выйти из зала, зайти в совещательную, затем из нее выйти ...

Судья признает, что есть определенное недоверие к судебному решению: "Ну, якобы вышел в кабинет, а в кабинете телефон, значит кто-то звонил. Хотя никто не звонит на самом деле. Это не более чем миф, такого нет. Сама совещание комната несколько демонизирована в этом плане".

Конфликтные ситуации могут возникнуть в любом деле – будь то в уголовном или в гражданской: "И по расторжению брака такие случаи бывают. Это тактика адвокатов, им нужно затянуть дело, чтобы не разорвать брак. Вот они к этому и прибегают. Некие юридические моменты, чтобы сорвать заседание".

Курьезы возникают и при рассмотрении церковных дел. Однажды, после того как судья объявил, что он удаляется в совещательную комнату, люди заблокировали ему выход к ней – просто не дали выйти. Работники суда вызвали полицию: "А что может сделать полиция? Бить батюшек? Судья вынужден был отложить заседание", – делится собеседник.

Курьезы случались и с судьей Мелитопольского горрайонного суда Виктором Фоминым. Еще когда он занимал должность судьи Соломенского районного суда Киева, при рассмотрении дела мэра Одессы Геннадия Труханова, люди заблокировали весь суд: "Нельзя было ни войти, ни выйти".

Что происходит в совещательной комнате? Как принимаются решения?

В совещательной комнате должны непосредственно исследоваться материалы дела и готовиться решение.

Обычно, когда судья "входит" в дело, он изучает материалы, он уже плюс-минус понимает, какое будет решение.

"В совещательной комнате исследуются материалы дела. Все доказательства, которые могут повлиять на решения, должны быть собраны до выхода в совещательную", – отмечает судья Маркин Галабала.

Еще до начала судебного заседания, у судьи есть доказательства двух сторон – документы от истца и ответчика. Таким образом, судья изучает дело, анализирует доводы сторон и примерно понимает, какое будет решение.

"Если это (изучать доказательства) делать в судебном заседании, ты очень много нюансов теряешь или не обращаешь на них внимание. Такая невнимательность может сыграть на руку стороне защиты, потому что если грамотный адвокат "заболтает" тему, судья может повестись на это, довериться адвокату, особенно если это красноречивый, убедительный адвокат. Судья может принять решение в его пользу, но потом, когда будет писать полный текст, понять, что на самом деле другая ситуация", – рассказывает киевский судья.

Большинство судей, когда идут на заседание, уже имеют 2 проекта – на удовлетворение иска и на его отказ. Проект – это правовая позиция, анализ дела. Благодаря подготовленному проекту, он понимает, на какие акценты делать внимание, понимает саму конструкцию и ситуацию дела. Но именно в судебном заседании выясняются обстоятельства, которые повлияют на окончательное решение.

Судья Гольник заранее готовится к заседанию: "У нас настолько медленный интернет на работе, что я ту же судебную практику стараюсь отработать дома заранее, изучить базу. У меня даже нет доступа в Единый реестр судебных решений, хотя якобы должен быть полный доступ для него, чтобы я видела фамилии всех фигурантов".

Исследование фактов происходит в судебном заседании, а в совещательной комнате им дается оценка. Судьи изучают нормативную базу – законы, подзаконные акты, разъяснения и т. д. и предоставляют документам оценку. Если во время заседания стороны делают акценты на определенные документы, они тщательно изучаются и оцениваются.

Лариса Гольник во время заседания записывает то, что говорят стороны, особое внимание уделяя доказательствам, на которые стороны акцентируют внимание. Когда судьи пишут решения, они указывают на определенные доказательства, делают ссылки на тот или иной документ, а также придают штрих-код решению.

"По штрих-коду. Когда его вводили, я думала, что это хорошая вещь, вероятно, должны существовать считывающие оборудования. Когда решение подносится к оборудованию, оно мгновенно считывается и проецируется на компьютер. На самом деле, такое ощущение, когда что-то вводится, что государству нужен процесс, а не результат. Фактически, этот штрих код есть, но он ничего не стоит. Государство, как я понимаю, просто кому-то платит за это деньги", – рассуждает она.

Киевский судья говорит, что бывают случаи, когда в совещательной нечего исследовать: "Если дело очень простое и понятное, нет никаких дополнительных доказательств и документов, то выход в самую совещательную комнату – это формальность".

Но судья должен быть в совещательной определенное время для изготовления решения, его написание и печати.

Если же дело сложное, к тому же появились дополнительные факты, и судья в совещательной понимает, что определенный аспект не был полностью раскрыт во время заседания, он может выйти из совещательной комнаты и вернуться к стадии судебного разбирательства. Возможно, для тщательного изучения этого аспекта необходимо будет свидетель или экспертиза. В таком случае суд объявляет перерыв.

Бывают случаи, когда в судебном заседании кардинально меняется запланированное решение судьи: "У нас были отдельные случаи, когда сторона защиты была настолько убедительной и аргументированной, информация была предоставлена ​​по доказательствами, которые оказывали оппоненты. Документы стороны обвинения были проанализированы адвокатом, он рассказал, почему они не должны быть приняты во внимание. Когда судья изучил эти доказательства, он реально понял, что адвокат прав и эти документы действительно нужно отклонить. И тогда кардинально меняется позиция".

Как взвесить весы Фемиды?

При изготовлении решение, судья Гольник пытается учесть элемент пропорциональности, хотя, признает, иногда колеблется.

"Помню одно уголовное дело, я пошла в совещательную комнату на длительное время. Это было многоэпизодное дело – несколько эпизодов разбоя, грабежа, 3 человека уже были под стражей. Когда были судебные дебаты, обвиняемый – видимо, не глупый парень, грамотно пишет и высказывается – написал свое выступление и предоставил мне. Сначала я думала, что он действительно эти разбои и кражи совершил, а, находясь и совещательной комнате, я решила отправить дело на дополнительное расследование. Затем прислушалась к его мнению (обвиняемого), сопоставила факты и оправдала его. Впоследствии апелляционная инстанция меня поддержала", – вспоминает она.

Решение может приниматься коллегию судей. Бывает, что судьи между собой не дружат, тогда может возникать напряжение при принятии решения. Если же коллегия не может прийти к единому выводу, решение принимается большинством голосов, а судья, который с ним не согласен, готовит отдельное мнение, которое прилагается к делу. Во время провозглашения решения оно не зачитывается и не влияет на исход дела. Однако особое мнение может повлиять на кассационную инстанцию. Если в деле существует особое мнение – значит все не так однозначно, надо тщательно изучить вопрос. В общем, как отмечает киевский судья, отдельное мнение превращается в некий "документ для науки". Есть судьи, которые фиксируют отдельное мнение в диссертации или научной доктрине.

Судья готовит или полный текст решения, или вступительную и резолютивную часть, в которой указываются стороны и собственное решение. Вступительная и резолютивная части короткие. Соответственно, полный текст требует значительно более длительного пребывания в совещательной.

Приговор, в свою очередь, произносится полностью. Только по гражданским делам объявляется вступительная и регулятивная части. В таком случае, сначала объявляется приговор, а уже потом судья его описывает, готовит полный вариант.

Лариса Гольник вспоминает: "У меня был пример, когда я провозгласила решение, а потом описывала его, то есть составляла мотивирование. Я тогда пришла к выводу, что постановила неправильное решение. С точки зрения справедливости они были правильно и логично-выстроенным, но потом я увидела комментарий к трудовому законодательству и поняла, что решение неправильное. Оно было потом отменено апелляционной инстанцией".

Большие дела

Когда дела сложные, многоэпизодичные, с большим количеством подозреваемых, судьи могут проводить в совещательной комнате даже по месяцу. Чаще всего это касается уголовных дел, которые рассматривают районные суды.

"Например, какая-то банда или группа лиц совершила не одно ограбление, а 100, и каждому ограблению нужно дать анализ, описать: факт, что произошло, оценка с юридической стороны. Это очень трудно описать. А приговор пишется прямо в совещательной комнате", – объясняет один из киевских судей.

"Самое длинное время пребывания в совещательной комнате по уголовному многоэпизодным делом (около 50 эпизодов было), вспоминает Гольник, – это было фактически 10 дней, но там были выходные дни, поэтому, считайте, неделю".

Как же выглядит принятия решения в таких сложных делах? Судья, без воды и пищи, средств связи замуровывается в тайной совещательной комнате? На самом деле, все не так эпически. Рабочий день начинается, судья заходит в совещательную, закрывается, а как рабочий день заканчивается, выходит. И так продолжается до тех пор, пока не будет готов приговор. В это время судья не может принимать другие решения и не имеет права общаться со сторонами по делу.

Судья Гольник вспомнила случай, когда ее коллега, находясь в совещательной комнате, выносил иные решения. Конечно, это было, безусловно, основанием для отмены решения: "Это вообще недопустимо, когда ты находишься в совещательной комнате по одному делу выносить решения по другому".

Действительно ли судьи такие сухие и безэмоциональные?

Обычно, судьи беспокоятся за дела, которые рассматривают.

"По моему мнению, залогом нормального психологического состояния судьи есть уверенность в том, что он приложил все усилия, чтобы разобраться в деле и вынести действительно справедливое решение, – отмечает Маркин Галабала. – Лично мне помогает применение приема "весы правосудия". То есть, визуализация весов Фемиды: на одной чаше – нежелание преступника быть ограниченным в своих правах, быть наказанным, а на другой – компенсация потерпевшего, интерес общества обеспечить правопорядок".

"Особенно когда рассматриваешь сложные дела, такое впечатление, что тебя выжали, как лимон. После суда не хочется даже говорить хотя бы час, просто побыть в тишине. Это морально изматывает. Все равно пропускаешь все через себя, как бы там ни было, любое дело проходит сквозь тебя. С "домашними" обсуждать дела не хочется, это, как правило, негативные эмоции, и приносить их с работы домой не хочется. Хочется, чтобы дома был позитив", – делится Виктор Фомин.

"Конечно, я переживаю, особенно, когда нестандартные дела. Есть дела простые, рутинные, однотипные, где не возникает сомнений, а есть дела нестандартные, которые требуют особого внимания. А иногда бывают будто стандартные дела, однако сторона предоставляет какие-то новые доказательства или по-другому излагает имеющиеся материалы, которые также требуют пересмотра фактов", – рассказывает Лариса Гольник.

Среди проблем, судьи определяют страшное недофинансирование судебной системы.

"На самом деле, судебная власть финансируется и средства есть, но куда эти средства идут - это уже другой вопрос. Финансируется разработка электронного суда, тратятся средства на заработные платы технических работников – бывает и по 200 000 гривен и так далее. А все эти средства могли бы пойти на ремонт, помещения. Например, у нас есть одно помещение, где мы не можем начать ремонт уже 6 лет. У нас уже забрали первый этаж и нам говорят: "Ну суд же не может без первого этажа быть. А давайте мы теперь все у вас заберем? Финансирование мы вам не дадим, все равно денег нет, вы ничего не сделаете", – комментирует киевский судья.

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