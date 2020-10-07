5 главных достижений за 5 лет работы Киевсовета

25 сентября закрылась последняя сессия Киевсовета VIII созыва. После выборов в октябре новые депутаты займут места в сессионном зале на ул. Крещатик, 36. Но уже сейчас, пока еще дорабатывают комиссии, можно выделить 5 наиболее значимых достижений действующего Киевсовета. Об этом написала заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко в колонке Gazeta.ua.

Человеческой психике свойственно выискивать недостатки, чтобы находить возможности для их исправления. Но проблемы в масштабе мегаполиса бывают настолько велики, что их решения затягиваются на годы или десятилетия. К счастью, правильный проект решения позволяет навсегда покончить с проблемой.

5 вызовов, с которыми успешно справились депутаты Киевсовета за последние 5 лет работы:

Достижение №1. Бюджетный регламент

Именно бюджетный регламент считается экспертами главным достижением Киевсовета, которое они передадут депутатам следующего созыва. Бюджетный регламент принимался в муках, и был утвержден лишь с третьей попытки. Принятый 19 мая 2019 г. документ определяет порядок составления, рассмотрения, утверждения, исполнения и отчетности о бюджете Киева и программа социально-экономического развития города.

Значимость данного документа невозможно переоценить. По мнению депутата Киевсовета, заместителя главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмилы Костенко, "бюджетному регламенту мы смогли придать три неоспоримых преимущества: четкость процедур, граничность сроков и антикоррупционную направленность". В регламенте прописаны сроки, когда и в каком порядке департаменты подают проекты бюджетов, что позволяет поэтапно вносить правки. Также в регламенте зафиксирована обязательная отчетность об исполнении бюджета.

Достижение №2. Общественный бюджет

В декабре 2016 года Киевсоветом был начат, наверное, самый известный среди киевлян проект "Общественный бюджет". Согласно этому проекту, киевляне смогли сами распределять деньги из столичного бюджета на инициативы, предложенные жителями города. При достаточном количестве голосов, городской совет обязывался выделить деньги на выбранные киевлянами проекты. Возможность непосредственно влиять на распределение городского бюджета подстегнула многих жителей к активному участию в разработке и популяризации инициатив.

Проект "Общественного бюджета" стал ежегодным, а успешный опыт был подхвачен многими украинскими городами. На 2021 год в рамках проекта "Общественный бюджет Киева" выделено 170 млн. грн., а среди инициатив - проведение музыкальных фестивалей и создание приложений для смартфона по противодействию детскому буллингу.

Достижение №3. Внедрение системы голосования "Рада-4"

В 13,6 млн. грн. обошлось Киевсовету оснащение системой для голосования "Рада-4", которая полностью исключает т.н. "кнопкодавство", т.е. голосование одного депутата за нескольких коллег. Данная система настолько хорошо справляется со своей задачей, что, по словам главного конструктора Анатолия Морозова, до сих пор не может внедриться в сессионный зал Верховной Рады.

Депутат Киевсовета Людмила Костенко поясняет особенности работы этой системы: "Многие думают, что индивидуальность голосования основывается на отпечатке пальца. На самом деле, во время голосования депутат вынужден одновременно нажимать на подтверждающую кнопку-сенсор и на кнопку для голосования. У нас в Киевсовете нет физической возможности нажать кнопку за коллегу. Только сильной политической волей мы добились стопроцентного индивидуального голосования, чего пока не получилось добиться депутатам ВР".

Достижение №4. Онлайн-трансляции заседаний и онлайн-архив решений

Огромным шагом Киевсовета к открытости при взаимодействии с Громадой стало использование технологий онлайн-видеосвязи. Теперь все заседания Киевсовета можно посмотреть на официальном сайте в разделе "Онлайн-трансляция" или на youtube-канале.

Людмила Костенко отмечает, что "благодаря онлайн-трансляциям Киев демонстрирует открытость демократическим, европейским тенденциям. Когда мы только внедряли систему онлайн-стримов, многие критиковали, что трансляции из зала заседаний интересны лишь единицам. Сегодня мы понимаем, что подобные трансляции – это обязательный элемент демократии. Нам, как депутатам Киевсовета, в своей деятельности нужно быть максимально открытыми".

Достижение №5. Отказ от бумажного документооборота

Киевсовет анонсировал полный переход на электронный документооборот еще в 2011 году. Но, вместо запланированных 2 лет, переход растянулся на 8 лет. Лишь в феврале 2019 года в Киевсовете сообщили о полном переходе на электронный документооборот. Столь долгий переход объясняется в том числе и несовершенством законодательства, которое требовало использования "мокрых" печатей и подписей. Лишь в 2018 г. вопросы электронного документооборота были окончательно регламентированы Кабмином, и еще год понадобился для интеграции депутатами Киевсовета.

Подобная инновация позволила значительно ускорить документооборот структуры. Экономия же на бумаге и принтерах – это экономия бюджета города. В целом, внедрение электронного документооборота можно считать одним из самых экологичных решений нынешнего Киевсовета.

Как видим, депутатам VIII созыва есть чем похвастаться перед избирателями. Активно внедряются сетевые технологии, бюджетный процесс становится более открытым и понятным. Но помимо заслуг нынешний депутатский корпус не избежал и больших ошибок. Какими были 5 главных провалов Киевсовета за последних 5 лет, - в нашем следующем материале.

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