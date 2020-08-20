Азартные игры: местные власти идут против Президента Украины?

Чем ближе местные выборы, тем сильнее разгорается политическая борьба за контроль над ресурсами на местном уровне. Проводимая уже несколько лет подряд реформа децентрализации сделала статус депутатов местного совета, мэра город и главы объединенной территориальной общины весьма привлекательным с точки зрения персонального финансового интереса. А все потому, что на местах появилась возможность распоряжаться намного большими финансовыми средствами, чем это было до реформы. И именно за эти ресурсы и развернется борьба 25 октября.

Одной из особенностей нынешней избирательной компании местных выборов является эксплуатация региональными элитами образа своей "оппозиционности" к центральной власти. Во многом, такая ситуация возникла по волне недовольства населения жесткими ограничительными мерами, которые ввело правительство из-за эпидемии коронавируса. Если еще первые пару месяцев запрета ведения бизнеса, работы общественного транспорта и самоизоляции и прочих "прелестей карантина" народ выдерживал и поддавался панике, то летом, когда никакой "эпидемии ОРЗ" никто в упор не видит, а ограничения – остались, недовольство действиями центра вылилось в демарши мэров Черкасс, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска против карантинных ограничений.

Поскольку центральная власть на подобные демарши отреагировала вяло и неуверенно, то местные элиты решили, что точно также можно играть и на противодействии другим инициативам центра, пытаясь поднять себе рейтинг.

В частности, объектом нападок со стороны региональных властей, особенно на Западной Украине, стал закон о легализации игорного бизнеса, а точнее – подписанный 11-гоавгуста Президентом Украины Владимиром Зеленскимзаконопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который Верховная Рада приняла еще 14 июля этого года.

Прикрываясь страшилками о том, что "азартные игры – это абсолютное зло, которое развращает наших детей", местные советы начали принимать решения о "недопущении организации казино на территории поселков/городов/областей". При этом, как-то тихо и скромно умалчивая о том, что когда в регионах стояли незаконные залы игровых автоматов или казино, когда там играли дети в заведениях,"живших" под вывеской "Космолот", то региональные элиты молчали и не протестовали. Ни гневных петиций к президенту, ни обращений к премьеру или главе МВД тот же Тернопольский облсовет не принимал все 12 лет, начиная с 2009 года, когда премьер Юлия Тимошенко добилась закрытия легально действовавших игорных заведений. Что, кстати, способствовало 100%-ной криминализации этого бизнеса и вовлечение в него детей и подростков. Об этом, между прочим, местные элиты тоже "позабыли" в своем "праведном гневе".

С точки зрения права, закон Украины имеет высшую юридическую силу после Конституции Украины, и точно уж не региональным властям их блокировать. Местные элиты думают только о выборах, о государственном интересе и защите граждан они ничего слышать и не хотят.

Как поясняли политологи в своих комментариях изданию "Слово и дело": "Людям, которые работают в органах местного самоуправления, надо напомнить, что они не являются феодалами и являются представителями власти, поэтому должны действовать в пределах полномочий, определенных законом. Надо анализировать, входят ли те решения, которые они одобряют, к полномочиям органов местной власти. Это первый момент. Второй – приближаются местные выборы, поэтому политические силы любой ценой будут использовать всякие инструменты, чтобы о себе напомнить и чтобы себя позиционировать. Поэтому большинство сил, которые находятся в оппозиции, будут позиционировать себя, как против власти".

Следовательно… на лицо не более чем избирательная технология, паразитирующая на страхах и эксплуатации определенных моральных норм. Очевидно, что в существовании нелегального игрового бизнеса были заинтересованы многие представители местных элит. И стоило Президенту Украины начать наводить порядок в этой сфере, так началось противостояние, совпавшее по времени с началом избирательной гонки.

Если же посмотреть на международный опыт, то до начала 80-ых годов прошлого века в США, с которыми у нас привыкли сравнивать все что угодно и степень развития игорного бизнеса в том числе, только в двух штатах были официально разрешены азартные игры. Но уже к началу XXIвека, то есть всего за двадцать лет ситуация кардинально изменилась. Теперь лишь в двух штатах (Гавайи и Юта) азартные игры запрещены полностью, а в остальных штатах в той или иной форме азартные игры (покер, рулетка, игровые автомат и т.д.) – разрешены. И изменилась ситуация потому, что более 60% американцев к началу тысячелетия – имели опыт участия в азартных играх и не считали это чем-то зазорным или запрещенным.

Развитие игорной индустрии способствовало стремительному росту городской инженерной инфраструктуры и увеличению бюджетов городов, где строились новые казино и отели. Туризм, культурные и спортивные шоу, ресторанно-гостинничный бизнес, новые торгово-развлекательные центры – все это приносило новые и новые средства в местные бюджеты и давало новые рабочие места. Так что те представители региональных властей и органов местного самоуправления, которые сейчас, скрываясь под маской "заботы о морали" всячески препятствуют развитию легальных игорных заведений – лишь помогают коррупционерам и лишают своих избирателей комфорта и удобств, а местные бюджеты – денег.