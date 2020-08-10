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10 августа 2020, понедельник, 20:11 488
Политика 2020-08-10T20:27:59+03:00
Українські Новини
Луганщина бунтует: в Северодонецке требовали местных выборов и увольнения Гайдая, - СМИ

Луганщина бунтует: в Северодонецке требовали местных выборов и увольнения Гайдая, - СМИ

Кира Молчанова
Луганская область, Митинг, Северодонецк, Наш край, Сергей Гайдай

Сегодня, 10 августа, на митинг около стен Северодонецкой военно-гражданской администрации собрались более двух тысяч жителей Луганской области, с требованием отменить Постановление ЦВК о запрете проведения местных выборов в 8 ОТГ Луганской области, сообщает корреспондент издания "Прав-да" с места событий.

Большая часть из них - жители Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной и Счастья. Поддержать местных активистов также приехали лидеры политической силы "Наш край".

В руках присутствующие держали плакаты "Лисичанск сам выберет себе власть", "Гайдая в отставку", "Северодонецк - за выборы", "Мы победили бандитов - и с Гадаем справимся", "Мы не дадим украсть наш голос".

Сотрудники полиции, в свою очередь, вместо охраны порядка, препятствовали и не пропускали активистов к зданию ВЦА, выстроившись защитным кордоном.

Вместе с отменой скандального решения ЦВК, митингующие добивались отставки губернатора Луганской области Сергея Гайдая. Ведь именно он обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением отменить выборы на Луганщине.

Активисты, по давно сложившейся украинской традиции, принесли под стены ВЦА мусорный бак.

"Почему, в то время, как Президент Зеленский приезжает на передовую и констатирует соблюдение перемирия, его ставленник Сергей Гайдай докладывает Центризбиркому о невозможности проведения выборов в связи с  обстрелами? То есть, когда нужно хвастаться успехами - у нас мир на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции - война?", - заявил во время своего выступления Дмитрий Конов, глава избирательной комиссии г. Лисичанска.

Участники акции убеждены - люди должны сами выбрать своих представителей в горсоветах и потребовали от Президента Украины и международных организаций вмешаться в ситуацию и не допустить отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Во многих городах Луганской области накануне прошли флешмобы "Я маю право голосу" в поддержку проведения местных выборов.

"Мы просто хотим напомнить нашей власти о Конституции Украины, согласно которой правительство должно помогать народу. Президент дал полномочия Гайдаю решать судьбу области. Если он не может, то пусть уходит", - возмущены избиратели Северодонецка.

Сегодняшний митинг, по словам протестующих, только начало бессрочных акций протеста по всей Украине. Уже в ближайшее время активисты обещают продолжить митинги под стенами Центральной избирательной комиссии в Киеве.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Шахов заявил, что попытка отменить выборы в Луганской области имеет прямые признаки попытки узурпации власти, а это уголовное преступление.

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