Налоговый прорыв для игорного бизнеса

Верховная Рада Украины наконец-то приступила к рассмотрению законопроекта о легализации азартных игр во втором чтении. Законопроект будет рассмотрен по полной процедуре. Сейчас депутаты идут по правкам и для принятия окончательного решения им потребуется несколько дней. Речь идет не только о легализации, о создании "белого" вместо нынешнего "чёрного" рынка азартных игр, который государство практически не регулирует, а и о пополнении бюджета миллиардами гривен в ситуации кризиса.

Но есть и позитивный момент, который может свидетельствовать о реальном желании создать легальный и прибыльный для государства рынок. Речь идет о том, что налоговый комитет пришел к согласию по вопросам отмены налога с выигрыша игрока, уменьшения ставок GGR, приняв разумную позицию, что большой лицензионный платеж, фактически является скрытым налогом на игорную прибыль. Согласно решению комитета, в повестке дня парламента появился объединенный законопроект об урегулировании налогообложения для игорного бизнеса 2713-д. И очень важно чтобы принятие законопроекта о легализации произошло вместе с принятием законопроекта о налогообложении.

Ранее в парламенте было четыре законопроекта, регулирующие вопрос налогообложения азартных игр. № 2713 народного депутата Марусяка, который предлагал для всех видов азартных игр установить фиксированный налог с прибыли на уровне 10%. № 2713-1 народного депутата Наталухи, который предлагал ставку налога для букмекерской деятельности в размере 7,5%, для онлайн-казино, казино и игровых залов – 12,5%, лотерей – 22%. №2713-2 народного депутата Дубинского, который предлагал для всех видов азартных игр установить фиксированный налог с прибыли на уровне 25%. № 2713-3 народного депутата Дубнова, который предлагал упростить налог на валовый доход организатора азартных игр и фактически облагать их деятельность лишь налогом на прибыль.

И эксперты, и большая часть операторов азартных игр указывали, что ранее закрепленная в законопроектах фискальная политика не благоприятна, как для инвесторов, так и участников рынка, у которых в такой ситуации не будет стимулов выходить из тени. Ведь суммарная налоговая нагрузка, фактически, доходила до 60%. Так, законодатель предлагал организатору азартных игр заплатить значительную сумму за лицензию, оплатить общий налог на прибыль 18%, а ко всему этому еще и уплатить специальный налог на валовой доход (GGR): для игровых залов – 10%; для букмекерских пунктов и казино – 18%; для лотерей – 28%. Как видим, стимулов играть по правилам никто создавать не собирался. Но теперь, когда комитет наконец-то пришел к самому логическому решению – отменить налог на выигрыш, уменьшить ставки GGR и учесть лицензионный платеж как скрытый налог на игровую прибыль – это стало действительно налоговым прорывом для игорной индустрии.

Следующим важным заданием для депутатского корпуса станет как можно быстрое принятие законопроекта. Ведь бюджет Украины требует новых источников дохода, поскольку его дефицит становится все больше и больше. До конца года остается очень мало времени, поэтому нужно поторапливаться и начинать подпитывать бюджет реальными деньгами. Скорее всего осенью мы во всей красе почувствуем на себе все последствия экономического кризиса, который в разы усугубляется коронавирусом.

Учитывая все эти обстоятельства не выдерживают никакой критики мифы против легализации азартных игр, которые активно распространяют заинтересованные противники "игры в белую". Их мотивация ясна и понятна, ведь за десятилетия запрета нелегальный рынок азартных игр оброс коррупционными схемами, а теперь их "чёрная" прибыль уйдет в казну. Как этому не противиться? Какие же мифы разгоняют противники легализации? Их можно свести к следующим:

- в азартные игры будут играть социально-незащищенные слои населения, в том числе дети, и легализация приведёт к увеличению количества лудоманов в стране;

- в индустриальных городах рабочие с заводов вместо работы будут массово играть в азартные игры:

- легализация не поможет избавиться от "крышевания" со стороны силовиков;

- легализация азартных игр – это ограбление государством своих же граждан;

- не учитывается интерес местного самоуправления, громады должны сами решать разрешать или не разрешать открывать азартные игры.

Давайте с холодной головой проанализируем эти утверждения.

Во-первых, проблема лудомании действительно существует. Однако это не значит, что все игроки обязательно приобретут эту зависимость. Точно так же существует алкоголизм, но не все люди, употребляющие спиртные напитки время от времени, становятся алкоголиками. Здесь дело уже в умении себя контролировать. Если следовать прямолинейной логики, то и алкоголь должен быть вне закона. Уже не единожды были введены запреты на алкоголь, как в США, трак и в СССР, и к чему это привело? К "подпольности" и злоупотреблениям как раз в "тени".

Более того, закон предусматривает реальные механизмы защиты лудоманов. Например, реестр таких людей, в который человек может попасть либо по решению суда, либо на основе заявления его близких, либо подав прошение самостоятельно. Кроме того, будут реализованы целые социальные программы для профилактики и помощи игроманам.

Про детей вообще смешно слышать, ведь законопроект четко регламентирует, что люди младше 21 года не попадут в казино или горный зал. Без идентификации никто не попадет внутрь соответствующего заведения. Если будет выявлено нарушение, то оператора азартных игр лишат очень дорогой лицензии. Зачем ему так рисковать? Кроме того, вполне реально виновное лицо сможет получить тюремный срок. Таким образом, дорогая лицензия будет очень хорошим сдерживающим фактором от любых нарушений закона.

Во-вторых, закон четко устанавливает, что залы для азартных игр можно размещать исключительно в гостиницах. Так, наземные казино в столице могут размещаться только в пятизвездочных гостиницах с номерным фондом не менее 150 номеров. В Киеве в наземном казино разрешено размещать 10 игровых столов (и только 2 рулеточных) и 50 игровых автоматов. При этом площадь казино должна быть не менее 500 квадратных метров, а его штат должен составлять не менее 50 сотрудников. Букмекерские пункты могут размещаться в трех-, четырех- или пятизвездочных отелях, где есть не менее 50 номеров. Минимальная площадь для приема ставок на спорт – 50 кв.м. В Киеве залы игровых автоматов смогут размещаться в трех-, четырех- или пятизвездочных отелях – в помещениях площадью не менее 300 кв.м. В рамках одной лицензии можно разместить не более 250 игровых автоматов, но не менее 50 в одном зале. Таким образом, на улицах в разы меньше станет как игровых автоматов, так и мест для ставок. Я не говорю уже о казино, в которое чтобы попасть нужно будет как минимум соответствовать дресс-коду. Поэтому легализация – это как раз возможность уменьшить количество мест для игры и сделать доступ к ним более сложным.

В этом контексте очень интересно, почему противники легализации не били в набат, когда до недавнего времени в каждом уголку любого украинского города под вывесками лотерей работали залы игровых автоматов? Когда никто не контролировал возраст входящего, никто не проверял игроман ты или нет? Или нелегалам можно? Выходит, лучше быть, как страусы и ничего не замечать, чем пытаться реально урегулировать соответствующую сферу и защитить незащищенные слои населения.

В-третьих, легализация – это единственный путь избавится от "крышевания" правоохранителей, безусловно, при условии создания прозрачных процедур регулирования азартных игр. Легализация разрушает построенные схемы, убирает монополию "серых дилеров" и перенаправляет деньги в специальный фонд, с которого будет финансироваться медицина, спорт, культура, а не нечистые на руку правоохранители или политики.

В-четвертых, легализация азартных игр – это не только создание условий для зарабатывания денег операторами и сбор налогов в казну, это и защита самих игроков, которые без легализации полностью беззащитны. Сейчас игроки – бесправные, они не могут никуда пожаловаться, не могут обратиться в суд для отстаивания своих прав, фактически, они сами преступники. Государство не будет никого грабить. Люди как играли в азартные игры, так и будут это делать. Это элементарная человеческая природа, которую не искоренить. Вопрос лишь в том, что этот процесс будет проходить цивилизованно под надзором государства, которое будет защищать всех участников и помогать тем, кто страдает игровой зависимостью, либо все будет происходить по законам каменных джунглей, когда все решает сила, а главными становятся организованные преступные группы. Противники легализации, очевидно, выбирают второй путь…

В-пятых, легализация азартных игр предусматривает, что 50% налогов должны оставаться на местах. То есть местные власти потенциально могут получить хороший финансовый ресурс для реализации социально-экономических программ в своем регионе. Почему же они тогда критикуют легализацию? Ответ банально прост – виной всему приближающиеся местные выборы и те, кому особо не с чем выходить к избирателю, решили оседлать тему легализации, которая из-за наличия большого количества мифов становиться благоприятным грунтом для манипуляций и передергиваний. Поэтому все прозаично, отказываться от денег никто не собирается, но покритиковать в популистских целях перед выборами можно. Более того, власть обещала в ближайшее время проголосовать законопроект о проведении местных референдумов. Как только будет механизм можно будет инициировать референдум и спросить у граждан. Сейчас такой возможности попросту нет, а принимать решение исключительно местными властями без знания реального отношения населения к азартным играм, тоже неправильно. Поэтому политиканство нужно отбросить и всем быть максимально конструктивными.

Пока в ситуации с легализацией азартных игр следует отметить, что власть идет правильным и продуманным путем. Но ни в коем случае нельзя забывать о фискальной политике. Бизнесу нужна большая уверенность и правильные стимулы, чтобы работать в белую. Самым действенным стимулом станет уменьшение налоговой нагрузки в виде законопроекта 2713-д. Упрощенная налоговая система – это залог успеха нового рынка и хороший задел на приход инвесторов, деньги которых будут развивать не только игорную индустрию, но и смежные бизнесы – туризм, инфраструктуру, спортивную среду. Большие лицензионные платежи – это гарантия того, что на рынок не зайдут компании-однодневки, которые будут на лево и на право нарушать закон, тем самым дискредитируя всех остальных участников рынка. Разумные налоги – это верный путь своевременного наполнения бюджета и отсутствия стимулов у операторов что-то скрывать и выдумывать схемы уклонения от налогообложения.

Интересно, что 25 июня 2020 года истекли 11 лет как закон "О запрете игорного бизнеса" вступил в силу. То есть уже пошел 12-й год с момента запрета. Все мы прекрасно видим, что запрет не привел ни к чему хорошему. Наоборот, в геометрической прогрессии увеличилось количество нелегальных игорных заведений, вырос целый класс коррумпированных политиков и правоохранителей, и государство ничего от этого не получило, только потеряло. Поэтому депутаты обязаны снять запрет на азартную деятельность, чтобы это постыдное явления ушло навсегда в историю.