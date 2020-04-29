Украина против Украины: как действия ФГИ вызывают кризис в госсекторе экономики

Коронавирус уже внес свои коррективы в жизнь каждого украинца. Еще до начала карантина эксперты прогнозировали крупнейшую мировую экономическую рецессию со времен Мирового кризиса 2008 года. И, кроме бизнеса, в числе пострадавших будет государство. Миллионы безработных обернутся миллиардами недополученных гривен для государственного бюджета. В таких условиях очень важно сформировать государственную политику так, чтобы с одной стороны найти компенсаторы для бюджета, чтобы могла функционировать бюджетная сфера, с другой - не убить налоговыми бременем, и без того ослабленный карантинными ограничениями бизнес.

В этой ситуации крайне важным наполнителем бюджета являются государственные предприятия. Поступления в бюджет от госкомпаний, а также аренда госсобственности могут если и не спасти страну в кризис, то, однозначно, смягчат удар, который ощутит экономика после выхода из карантина.

Однако Украина - это Украина и в вопросе управления госимуществом не обошлось без подводных камней.

Что происходит?

Системный дерибан не обошел таких гигантов отечественного госсектора как Объединенная горно-химическая компания и Одесский Припортовый завод. Согласно блогу журналиста Сергея Лямца, за время карантина на двух этих гигантах происходили довольно интересные вещи.

Так, 17 апреля ФГИ заявил о рейдерском захвате ОГХК. На эту тему была даже проведена пресс-конференция при участии главы ФГИ Дмитрия Сенниченко. По версии Фонда, предприятие захватило бывшее правление предприятия, имеющее отношение к экс-руководителю ОГХК Руслану Журило. Однако позже заявление ФГИ было опровергнуто официальным заявлением Национальной полиции.

После того, как журналисты начали разбираться в этой истории оказалось, что никакого рейдерства нет. Выяснилось, что ранее руководство ФГИ уволило прежний менеджмент ОГХК, но сделало это несколько коряво, с нарушением трудового законодательства.

И бывший заместитель главы ОГХК Гладушко пошел в суд и добился решения заморозить ситуацию до того момента, когда компания уволит его в соответствии с требованиями КЗоТ. А в тот злополучный день, Гладушко пришел в офис ОГХК и вручил новому руководителю компании Питеру Девису решение суда и уехал. Однако из, казалось бы, невзрачной сцены руководство ФГИ сделало шоу на всю страну.

Второе предприятие, которое упоминает Лямец - ОПЗ. За годы независимости ОПЗ грабила каждая власть.

После Майдана за завод боролись люди Порошенко и Яценюка, потом завод работал с разными поставщиками по давальческой схеме.

В настоящее время на ОПЗ поставляет газ ООО "Авто Газ Трейдинг". При этом, исходя из финансовых показателей предприятия, в 4 квартале прошлого года ОПЗ получил убыток в размере 929,8 млн гривен, а в 1 квартале текущего года убыток увеличился до 1,51 млн гривен. Кредиторская задолженность ОПЗ тоже растет: 10,059 млрд гривен в 4 квартале 2019, и 11,558 млрд гривен по итогам 1 квартала текущего года. Таким образом, мы видим, что предприятие хоть и производит продукцию, но все же идет к банкротству.

Лямец утверждает, что Сенниченко знает о том, что завод разворовывают. А показательный арест человека, который предлагал ему взятку в 5 млн долларов за то, чтобы на завод пустили нужного поставщика, глава ФГИ устроил лишь потому, что ему предлагали очень мало.

Энергетика под прицелом

Еще осенью, когда мир и не подозревал о коронавирусе, Президент Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук анонсировали масштабную приватизацию и крупнейшие госактивы были переданы Фонду государственного имущества для подготовке к приватизации.

Подготовка шла почти всю каденцию правительства Гончарука, однако, в результате коронавируса встал вопрос о целесообразности приватизации.

При этом чиновники ФГИ в условиях катаклизмов уже не стремятся выполнить поставленную задачу по приватизации, а ситуация с некоторыми госактивами напоминает системный дерибан.

АО "Хмельницкоблэнерго" - одно из наиболее эффективных предприятий в сфере энергетики и среди госпредприятий страны в целом. В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере 86 млн гривен. Такие показатели - это во многом заслуга менеджмента компании, в частности, и.о. генерального директора предприятия Олега Козачука, который возглавляет облэнерго с 2016 года. Однако, чиновники Фонда почему-то решили сместить управленца. При этом, в ходе смещения, был допущен ряд юридических ошибок.

26 февраля 2020 Кабинетом министров под председательством еще премьера Гончарука было принято распоряжение о согласовании назначения Гапонова В.М. исполняющим обязанности гендиректора АО "Хмельницкоблэнерго". Такое распоряжение было принято в соответствии с предложением Фонда государственного имущества. В тот же день подобные распоряжения были приняты и в отношении "Центрэнерго", "Харьковоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".

Распоряжение Кабмина является первым шагом в процедуре замены руководителя "Хмельницкоблэнерго" и дает право Набсовету принять соответствующее решение.

В составе Набсовета госпредприятия большинство членов являются работниками ФГИ. Однако, во время попыток организовать принятие данного решения, ФГИ был допущен ряд юридических нарушений.

В частности, двое из пяти представителей ФГИ увольняются с работы и периодически отказываются голосовать на заседаниях Наблюдательного совета, а замену выбывших представителей ФГИ осуществляет путем выдачи приказа за подписью председателя Фонда и направлением его копии на электронную почту госкомпании.

Кстати, лица, указанные в приказе, не прошли процедуру конкурсного отбора, чем были нарушены требования постановления Кабмина, принятого еще в 2017 году.

6 апреля в Общество поступают заявления 2 выбывших членов Набсовета, которые сообщают, что не желают больше занимать эту должность и просят госпредприятие исключить их из состава по истечении 2 недель, то есть с 20 апреля 2020 года. Эта информация была обнародована госпредприятием 21 апреля 2020.

В то же время, 22 апреля 2020 в облэнерго поступило сообщение ФГИ о замене выбывших членов Набсовета (это также нарушение, согласно действующему порядку, замена члена Набсовета возможна только в период осуществления им своих полномочий).

Также попытка ФГИ освободить действующего руководителя не согласуется с постановлением Кабмина от 25 марта, которое рекомендует "субъектам хозяйствования государственного сектора экономики, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и государственным банкам с целью обеспечения бесперебойной работы в условиях установленного карантина воздержаться от кадровых изменений в органах управления…".

Таким образом, мы видим, что ФГИ, руководствуясь решениями предыдущего правительства, пытается сменить менеджмент облэнерго и при этом действует довольно таки грубо, нарушая предусмотренные в таких случаях процедуры и установки нынешнего Кабмина.

Что думают эксперты?

Мы решили узнать мнение экспертов по поводу того, целесообразно ли вообще менять менеджмент на госпредприятиях в кризисный период, а также мнение о происходящем самих участников рынка.

По мнению экспертов, смена руководства во время карантина выглядит очень неоднозначным шагом со стороны ФГИ.

Например, директор юридической компании Saad Legal Шади Саад, считает неоднозначным вопрос законности проведения собраний акционеров во время карантина.

"У нас есть постановление Кабмина, запрещающее массовые мероприятия, но у нас нигде нет определения, что такое массовое мероприятие, и нет определений, относится ли собрание акционеров к массовым мероприятиям или является собранием лиц.

Поэтому однозначного ответа на этот вопрос в любом случае нет. Мы его изучали, учитывая большой интерес к этому вопросу. И большинство компаний принимают решение либо о переносе собраний, либо об их не проведении", - говорит юрист.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает возникшую ситуацию следствием низкой эффективности управления госпредприятиями со стороны ФГИ.

"В целом ФГИ не справляется с управлением данными активами. Это общие претензии к Фонду, но в энергетике, к сожалению, это также имеет место. Было достаточно большое количество сигналов (особенно речь идет о последнем периоде на протяжении президентства Зеленского – Авт.) относительно того, что кадровая политика хромает", - говорит эксперт.

Также, по его мнению, есть большое количество вопросов по ряду персон, которые ФГИ продвигает в руководящие органы государственных энергокомпаний.

Кроме того, эксперт отмечает тот факт, что менять одного исполняющего обязанности на другого, в условиях кризиса крайне нелогично, как не логичной будет и сама приватизация госактивов в условиях рецессии.

"Вы же понимаете, что ФГИ была поставлена задача закончить приватизацию в энергетике. В эту же историю попадает и "Центрэнерго", которое безуспешно пытались приватизировать. И, честно вам скажу, что сейчас это кажется нелогичным по одной простой причине: сейчас всем будет не до приватизации", - говорит Марунич.

ФГИ критикует и первый заместитель комитета ВР по энергетике и коммунальным услугам, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко. По его мнению, то, что облэнерго находятся в управлении ФГИ и профильное министерство не влияет на их работу, является нонсенсом.

Кучеренко считает, что из-за слабого уровня управления такие госпредприятия, как "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго" стали объектами очень масштабных коррупционных сделок на сотни миллионов гривен.

"Это было еще при предыдущей власти, но ничем оно не закончилось. В этих компаниях просто списали очень большие деньги явно в незаконный способ. Очень зависит еще от миноритарных акционеров и от личности. Но вся система государственного управления в энергетике абсолютно нивелирована и это реальная опасность. В том числе и облэнерго", - говорит парламентарий.

Кучеренко также считает нецелесообразной приватизацию в условиях кризиса и считает, что энергетические активы должны быть переданы в управление профильному министерству.

В свою очередь президент ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Виталий Постоленко отмечает, что, из-за низкого качества управления госимуществом со стороны ФГИ, госсектор захлестнул системный кризис, который затронул и энергетику.

По его словам, облэнерго, которые частично государственные, частично частные, все должны работать в этой единой системе, по новым правилам рынка электроэнергии, и нормально эта система не работает.

Одной из причин этого является неэффективное или не до конца эффективное государственное управление этими компаниями и, как следствие, кадровая политика.

"Я знаю много примеров, когда люди профессиональные, эксперты, подаются на конкурсы на должности разных уровней. Проходят эти конкурсы, выигрывают их, а потом их либо не назначают, либо назначают кого-то другого. Или ликвидируют конкурсы, которые проводятся за один день. Это происходит постоянно", - говорит эксперт.

Вместо эпилога

Таким образом, эксперты и участники рынка сходятся во мнении, что в сфере управления государственным имуществом происходит системный кризис. Кризис происходит во многом благодаря действиям новой команды управленцев Фонда государственного имущества, которые вместо "Большой приватизации" готовят "Большой дерибан".

При этом команда Сенниченко губит действительно хорошие госкомпании и увольняет талантливый менеджмент. Руководство ФГИ допускает грубые ошибки и попадает в скандалы. Действия Фонда не нравятся ни общественности, ни властям. Поэтому не исключено, что вскоре руководство ФГИ могут сменить, или госпредприятия перейдут в управление к профильным министерствам. В противном случае, кризис в госсекторе экономики может усугубиться, что усилит рецессию и добавит проблем команде власти перед местными выборами.