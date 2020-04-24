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24 апреля 2020, пятница, 17:25 8 Документ
Публикации 2020-04-24T17:35:48+03:00
Українські Новини
"Легенда" НБУ Стельмах пытается советовать Зеленскому

"Легенда" НБУ Стельмах пытается советовать Зеленскому

Юрий Дощатов
Владимир Стельмах. Фото: Финбаланс
Владимир Стельмах. Фото: Финбаланс

Владимир Стельмах, который восемь лет возглавлял Национальный банк Украины еще в нулевых годах написал письмо на имя Президента Владимира Зеленского, в котором изложил свое видение выхода из кризиса. До Зеленского это письмо пока не дошло – в Офисе Президента решили для начала перенаправить предложения Стельмаха в НБУ, Минфин и Минэкономики. Пока реакция, по словам самого Стельмаха, есть лишь от НБУ – пока времени на рассмотрение предложений нет, все заняты коронавирусом.  

Бывший глава Национального банка Владимир Стельмах, который после увольнения из НБУ в 2010 году был практически неактивен в публичной плоскости, решил напомнить о себе. Чуть больше недели назад он написал письмо Президенту Владимиру Зеленскому, в котором как "гражданин Украины с большим профессиональным опытом" (несколько раз возглавлял НБУ), предложил шаги по выходу из "системных кризисных ситуаций", которые существуют в стране.

В письме, копия которого появилась в распоряжении Українських новин, Стельмах указывает, что эпицентром программы преодоления кризиса должна стать рефляционная политика или другими словами "политика дешевых денег". Такая политика поможет стимулировать экономический рост, Реализация программы основывается на синхронном применении методов и инструментов бюджето-фискальной политики правительства и денежно-кредитной политики НБУ. Предлагаемые действия четко изложены в таблице, которая содержится в письме (см ниже).

В частности, предлагается ввести обязательную 100%-ную продажу валюты, ввести продажу валютных сертификатов НБУ для населения по принципу "на предъявителя", снизить учетную ставку НБУ до 3% и по депозитам – до 3,5%.

При этом передать письмо Владимиру Зеленскому Стельмаху не удалось. Он рассказал агентству, что в Офисе Президента его в начале направили к первому помощнику главы государства, потом сказали, что передали письмо помощнику первого помощника, который заявил, что не устраивает встречу с Президентом. "Я же говорю, что я не хочу встречи, хочу просто чтоб передали письмо. Потом я узнал, что письмо все-таки приняли и отправили его в Нацбанк, в министерства экономики и финансов", - сказал Стельмах. "Потом, если мы встретимся с этими ведомствами, то будем уже на Президента выходить", - отметил бывший глава НБУ.

Стельмах сказал, что написать президенту его заставила сложная кризисная ситуация. "У нас такая ситуация, что надо реагировать. Надо сейчас принимать неординарные оперативные меры и на уровне правительства, и на уровне НБУ. Надо пересматривать процентные ставки и так далее. Сейчас говорят о кредитах. Да, они нужны, но кредиты не идут первыми, а идет после развития экономики".

Стельмах считает, что правительство и Нацбанк сейчас работают не системно. "Да, они работают конечно, но не системно. НБУ накормил уже сертификатами своими банки, учетную ставку довел до 8%, но это высокая ставка. Дела вроде бы делаются, но они не системные, действия не решительные, не сконцентрированы и не связаны между собой".

Стельмах также высказал свое отношение к закону о банках, который готовится к принятию в раде. "В любом действии, которое привело к какому-то негативу или конфликту надо искать, кто заказчик и кто виноват. И тут в вопросе, если сказать – громить банки, закон позволяет НБУ быть заказчиком, а Фонду гарантирования вкладов – исполнителем".

На письмо на сегодняшний день есть реакция лишь от НБУ. "Там сказали, что в связи с коронавирусом будет задержка с рассмотрением письма и реакцией не него", - отметил Стельмах.

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