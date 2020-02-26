Линии в законе

Пробелы в формулировках профильного законодательства становятся причиной многомиллионных убытков государства в сфере морских грузоперевозок.

Министерство инфраструктуры инициировало дополнительную проверку контроля и надзора за работой морской линии Fayette Line Services, агентом которой является ООО "Портинвест Лоджистик". Причина проверки – отсутствие признаков линейности.

Тему несоответствия "линий" общемировому пониманию этого термина еще в прошлом году поднял известный адвокат Маси Найем. Он приводил данные Морской администрации, согласно которым действие линии заграничного плавания Fayette Line Services продлено до августа нынешнего года. Однако есть большие сомнения, что морские перевозки этой компании являются линейными, то есть, регулярными. Скорее всего, это трамповые, то есть нерегулярные рейсы, которые маскируются под линии и получают огромные скидки.

По запросу Маси Найема в Администрации морских портов Украины (АМПУ) заявили, что там осуществляют контроль и надзор за соблюдением операторами линейных перевозок "Инструкции о порядке регистрации линий заграничного плавания", утвержденной приказом Министерства инфраструктуры Украины от 14.10.2013 №790. Однако Маси Найем в таком контроле сомневается.

"Контроля за тем, что происходит на этих якобы линиях, нет. Когда выдавали инструкцию – проверяли, являются ли эти суда линейными. Может, конечно, вообще не проверяли, или проверили, поняли, что не являются, но было удобнее сделать видимость, что являются", - отметил адвокат.

Он напомнил, что порты предоставляют 20% скидку при оплате портового сбора линейным судам, которые осуществляют регулярные рейсы. Это имеет смысл, поскольку морские линии привлекают клиентов и обеспечивают постоянный грузопоток. А вот предоставлять такую скидку нелинейным перевозчикам – убыточно как для самого порта, для и для государства.

"Что делают операторы? Декларируют, что они являются линейными, что будут заходить в порты – и при всем том их рейс принимает другой характер, когда отслеживаешь по приложению. Получается, что они делают совсем другой рейс, совсем с другими целями. Плюс они получают достаточно большую скидку – и это еще и кажется легальным", - резюмировал юрист.

Из 20 линейных сервисов, перечисленных на сайте АМПУ, четыре принадлежит компании "Портинвест". При бывшем главе АМПУ Райвисе Вецкагансе такое положение дел устраивало всех: Вецкаганс и глава "Портинвеста" Александр Смирнов – друзья и бывшие коллеги. Они вместе работали в Латвии, и, по слухам, именно Смирнов лоббировал назначение латыша на должность главы АМПУ в январе 2017 года.

"Судно размера Панамакс может заплатить $200-300 тыс портового сбора. Скидка 20% – это $40 или $60 тыс за каждый судозаход. В "Южном" они показывают 30 млн тонн грузооборота. Они не каждое судно оформляют как линейное, но многие. Это около 100 судов по линии, то есть $40 млн в год экономия только по одному порту!", - возмущается координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Александр Захаров.

"Такого не может быть. Никогда по линейному расписанию никто не возит руду. Уголь, руду, кукурузу водят трамповыми судами. И нужно платить за это", - убежден эксперт.

С ним согласна и исполнительный директор "Ассоциации морских агентств Украины" Ксения Пидручная.

"На линиях грузы, как правило, в упаковке. Все, что насыпью, наливом – подсолнечное масло, шрот, кукуруза, уголь, руда, глина – это все псевдолинии", - заявила эксперт.

По ее словам, в инструкции Мининфраструктуры от 2013 года написано, что перечень линии должен публиковаться на сайте Морской администрации, однако там устаревшие данные. А вот на сайте АМПУ из зарегистрированных линий как минимум восемь – псевдолинии.

"Есть международные требования, международная практика, конвенция "О кодексе поведении линейных конференций", где перечислены признаки и определение линейного судоходства. Должно быть расписание – регулярное сообщение между портами. Перевозчик по расписанию принимает грузы без дискриминации по типу груза или грузоотправителя. Как правило, это либо контейнерные, либо грузопассажирские перевозки – например, перевозка людей или автомобилей", - заявила Ксения Пидручная.

По мнению эксперта, проблема в том, что законодательство Украины позволяет регистрировать трамповые перевозки как линии. Так, понятие "линии" один раз упоминается в кодексе о Торговом мореплавании, причем требования к ним не прописаны. Эта расплывчатость и позволила Мининфраструктуры прописать инструкцию на свое усмотрение. В неофициальных комментариях и эксперты, и игроки рынка утверждают, что инструкция фактически прописана под конкретного перевозчика – "Портинвест Лоджистик".

О том, что эту проблему необходимо решать путем изменений в законодательстве, говорит и директор агентской копании "Новикъ" Тариэл Хаджишвили.

"Половина из существующих линий – это фикция. Это обычное трамповое судоходство, замаскированное под линию с целью получить скидку на судозаход, на портовые сборы. И таким образом получить конкурентное преимущество над другими агентами или участниками рынка. При этом они действуют практически в рамках законодательного поля. Чтобы с ними бороться, необходимо комплексно менять законодательство", - убежден бизнесмен.

В Министерстве инфраструктуры своеобразно отреагировали на проблему. По инсайдерской информации, в МИУ предлагают вообще убрать упоминание "линии" из законодательства и правительственных инструкций, а скидки предоставлять отдельным судам по внутренним методикам. Однако это, по мнению экспертов, спровоцирует еще большую коррупцию.

Сейчас для Мининфраструктуры предстоит проверка на прочность. Успеют ли чиновники провести качественную и объективную проверку линии Fayette Line Services до августа 2020 года – срока, до которого им разрешили работать по льготным условиям. Ведь к тому времени как раз пройдет год с момента визита в Одессу президента Владимира Зеленского. Одним из обещаний которого было искоренить коррупцию в портах.