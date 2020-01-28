Легализация игорного бизнеса: что должен учесть парламент

На прошлой неделе, 16 января, Парламент сделал очередной шаг к легализации игорного бизнеса. В первом чтении был проголосован проект Закона про государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр №2285-д. Этот шаг главного законодательного органа впервые за десять лет показал решительное нежелание мириться с тем, что пока бизнес существует, государство делает вид, что его не замечает.

Однозначно, это решение далось народным избранникам не легко и, отчасти, под давлением Президента Украины. Однако, все это открыло окно возможностей для создания системы игорного бизнеса, которая бы отвечала международным стандартам гемблинга и была бы справедливой не только по отношению к инвесторам, но и отвечала интересам общества, под эффективным надзором государства.

На что же необходимо обратить внимание законодателям?

Превенция монополизации рынка

Равные условия для всех – основа здорового развития игорного рынка. По сравнению с предыдущими редакциями, принятый в первом чтении законопроект не содержит ограничений по количеству лицензий, которые могут быть выданы организаторам азартных игр. Это отличный стимул для развития здоровой конкуренции на будущем рынке, и хорошая прививка против монополизации. Важно и отсутствие ограничений на привлечение иностранных инвесторов, кроме компаний из Российской Федерации.

Налоговые изменения

Законопроект о легализации игорного бизнеса рассматривается отдельно от изменений в Налоговый кодекс Украины. Если останется все как есть, то игорную отрасль ожидают высокая стоимость лицензий, налог на GGR (валовый доход игорного заведения), и налог на прибыль. Такого нет нигде в мире.

Инвестор приходит и остается на рынке тогда, когда условия его работы справедливы и выгодны. А это и сбалансированное налогообложение, и честные суды и лишенные коррупции правоохранительные и контролирующие органы. И если на работу судов и контролирующих органов народные избранники не могут влиять, то создать справедливую систему налогообложения им под силу.

Политолог Антон Кучухидзе отмечает, что те ставки по налогообложению валового дохода, которые существуют сейчас в Европе, повышались постепенно и достигли нынешнего уровня после 10-летий нормального легального функционирования данного рынка. Возможно, эту практику надо взять нашим законодателям на вооружение.

“В законопроекте № 2285-д стоимость лицензии на открытие казино устанавливается на уровне почти 18 млн.долл, что в 70 раз дороже чем в Польше. В таком случае, логично было бы установить налог GGR на минимальном уровне, а налог на прибыль убрать совсем. Но никак не высокие налоги, помноженные на дорогие лицензии. Такого нет нигде в мире. Не заработает такая система и в Украине.” – говорит политолог.

Важным аспектом является отмена налогообложения выигрыша игрока. “В своих законопроектах депутаты Марусяк и Наталуха предлагают снизить налог до 0%. Многие европейские государства ввели именно нулевую ставку на выигрыш, чтобы стимулировать клиентов игорного бизнеса, а значит способствовать увеличению налоговых отчислений от самого бизнеса. В Украине же налог на выигрыш сегодня составляет 18%, и такой размер может уничтожить еще не развивающуюся индустрию.” – считает политический эксперт Владимир Воля. “Клиент голосует ногами и если государство все же намерено развивать туризм и зрелищные виды спорта, то жизненно необходимо, чтобы иностранцы хотели у нас играть и делать ставки, а не отказываться от этого в пользу других юрисдикций.” – заключает эксперт.

Регулятор

Вокруг вопроса, а кто же будет регулировать новый рынок, происходили довольно жесткие баталии. Вариантов было два. Создать отдельный орган или возложить новые функции на Министерство финансов Украины. Победила первая точка зрения.

Статья 6 законопроекта предусматривает, что органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр является Комиссия по развитию и регулированию азартных игр. Председатель и члены Комиссии назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров Украины по представлению профильного Комитета Верховной Рады Украины. В этой системе настораживают довольно широкие полномочия Комиссии при полном отсутствии механизмов контроля. Система сдержек и противовесов, а также положения о публичности в законопроекте почти не прописана.

Также возникают вопросы по Консультационно-экспертному совету, который является постоянно действующим на общественных началах совещательным органом, который принимает участие в обсуждении проектов документов. Ведь не совсем понятно – это механизм общественного контроля или наоборот попытка защитить себя от этого общественного контроля. Если это не орган общественного контроля, то логичным было бы, если б его состав утверждала не Комиссия, а Кабинет министров Украины.

Система мониторинга

Государственный онлайн-мониторинг необходим. Он должен быть максимально простым и в тоже время эффективным. Система онлайн-мониторинга будет обслуживать огромное количество операций, в связи с чем возможность найма частной компании для управления системой мониторинга выглядит по меньшей мере странно. На этого подрядчика фактически лягут функции контроля, а далеко не только доставки информации в налоговую и в управляющий госорган игорного бизнеса. Это очень похоже на историю с "площадками Яценко" и, скорее всего, народные депутаты пересмотрят свою позицию по этому вопросу. Ведь через систему онлайн-мониторинга будут передаваться огромные объемы информации, которые однозначно не могут выходить за границы сотрудничества "предприниматель – контролирующий органам".

В законопроекте предусмотрено, что онлайн система мониторинга вступает в действие через два с половиной года. Это нормальный срок для разработки и адаптации системы.

Переходной период

Как показывает практика, для синхронизации изменений, вызванных принятием новых, меняющих целую отрасль законодательства, регуляций, – нормальный срок на подготовку и принятие всех необходимых законов и подзаконных нормативно-правовых актов – это до года. В противном случае, парламент будет в авральном порядке исправлять все новые и новые коллизии и пробелы, как это было с запуском Государственного бюро расследований.

Учитывая, что новый закон отменяет действие закона "О государственных лотереях в Украине", необходимо ускорить сроки Переходного периода, чтобы быстрее была создана Комиссия, принята вся необходимая нормативно-правовая база. На данное время в законопроекте предусматривается целых 3 месяца на подготовку, это срок необходимо сократить как минимум в 2 раза, чтобы рынок быстрее заработал. “Необходим переходный период, который бы касался в первую очередь, фискальных правил. Также необходимо создать предпосылки, по которым операторы захотят выйти из тени и работать в белую” – считает политический эксперт Николай Мельник.

Уголовная ответственность

Законопроект 2285-д устанавливает наказание за незаконное проведение или организации азартных игр лишением свободы до 8 лет, а в случае повторного случая или совершения данного преступления группой лиц – до 12 лет лишения свободы.

За нарушения закона должна наступать ответственность, но такая, которая соответствует совершенному преступлению. И если в нашей стране максимальная санкция за доведения человека до самоубийства составляет ограничение свободы до 5 лет, то лишать свободы человека лишь за нарушение правил хозяйственной деятельности на 12 лет – это противоречит элементарной логике. Кроме того, как отмечает политолог Антон Кучухидзе, такая высокая мера наказания может использоваться для давления на представителей рынка. “Приемлемым тут является наказание в виде штрафа или ограничения свободы до 2 лет, и ограничением либо лишением свободы в случае повторности или иных отягчающих обстоятельств до 5 лет.” – считает эксперт.

Реклама

Законопроект предлагает внести изменения в Закон Украины "Про рекламу", а именно дополнить его ст. 221, и запретить рекламу:

– на товарах и в печатных изданиях, теле-, радиопередачах, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 21 года, или в рассчитанных на указанных лиц частях других печатных изданий;

– в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий, для лиц в возрасте до 21 года;

– с привлечением лиц в возрасте до 21 года как фотомоделей;

– средствами внешней рекламы с 7 до 21 часов;

– реклама на транспорте;

– спонсорство мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 21 года.

Но такие жесткие ограничения, не только оставят большинство соревнований без средств к существованию, но и уравняет в глазах потребителя лицензированных организаторов азартных игр и незаконных.

Размещение игорных заведений

В действующем законопроекте вопросы размещения игорных заведений и букмекерских пунктов вызывают определенные вопросы. И если по казино и игорным залам вопросов не так уж много, поскольку их предлагается размещать в отелях определенного класса и в отдельно стоящих помещениях, то букмекерские пункты предлагается разместить исключительно в пяти-, четырех-, и трёхзвёздочных отелях.

Это ошибка. Букмекерские пункты должны размещаться в отдельно стоящих нежилых помещениях, квадратурой не менее 500 м кв. (букмекерский пункт должен занимать минимум 50 кв м) возможно, в том числе в отелях и аэропортах. Это почти универсальное правило в Европе. “С какого-то перепугу букмекеров обязывают работать при отелях, как казино. Это бред сумасшедшего, а также полное игнорирование сложившейся мировой практики. Природа букмекерской деятельности не нацелена на людей, которые приезжают в тот или иной город и останавливаются на короткое время переночевать в отелях. Это прерогатива казино. Да, в казино может находиться букмекерский пункт (например, в одноименном фильме Мартина Скорсезе 1999 года), но букмекер не организовывает игры по типу "блэк джек" или рулетку. Букмекерская деятельность не является сферой развлечений, это более сложная конструкция игры.” – отмечает экономист Юрий Гаврилечко.

Остаются неотвеченными масса вопросов, но есть надежда, что законодатели услышат мнения экспертов и рынка, а вышеописанные шаги улучшат законопроект и сделают рынок реально работающим.