Антон Кучухидзе: Игорный бизнес душат еще в зародыше

Хочешь убить бизнес – обложи его налогами, да еще такими высокими, чтобы желания не было работать в белую. К большому сожалению, позитивную инициативу Президента Украины легализовать игорный бизнес, начал убивать Кабмин, когда отстранился от процесса дискуссии с парламентом, а парламентарии после первого чтения превратили легализацию в фарс.

Очень важно, чтобы кто-то с окружения президента Зеленского донес ему информацию, что под прикрытием его благих целей пытаются создать такой игорный рынок, который опять будет вынужден уйти в тень. Кабмин и депутаты, боясь политического конфликта с лидером страны, решили все сделать быстро и бездарно, а бездарностью своей прикрывают откровенно лоббистские интересы лотерейщиков и выгоняет всех остальных в тень.

Также не дают мне покоя и высокие лицензионные ставки для участников рынка. Покажите мне букмекера, который с легкостью сможет платить 560 млн грн за лицензию, оплачивать валовый игорный доход, доход на прибыль? Где такие букмекеры?

Рада проголосовала лишь бы угодить Президенту Украины, хотя 1-ое чтение показывает, что они решили, по сути, его подставить. Ведь, все в стране знают, что инициатором легализации является Президент, а не Рада. Поэтому, конечно же депутатам удобно голосовать за Бог знает что, и все в результате повесить на президента. Ибо рассмотрение вопроса открытия игорного рынка с такой колоссальной налоговой нагрузкой ничем не объяснить. Нет серьезной дискуссии в парламенте относительно либерального налогообложения игорного бизнеса. И в этом же большая беда.

Какими должны быть налоги для игорного бизнеса?

Универсального международного опыта по налогообложению игорного бизнеса не существует. В каждой стране – своя специфика, свои подходы и свое видение. Однако, стоит отметить, что западным странам присущ подход, когда при легализации игорного рынка налоги были низкими и только после 10-летий стабильного функционирования правительство принимало решение о поднятии налоговых ставок. Т.е. логика очень простая – сначала нужно дать заработать бизнесу. Можно выделить также 3 другие тенденции на западных рынках игорного бизнеса, которые было бы полезно учесть украинскому законодателю и правительству при открытии игорного рынка:

1.освободить от налогообложения выигрыш игроков, иначе будут играть без налогов, условно, в соседней Румынии. Игорный рынок – это своего рода геоэкономика, важно не проигрывать конкуренцию из-за жадности.

2.Уровень GGR, как уже было упомянуто, увеличивался со временем, а не со старта, как у нас депутаты хотят сделать, т.е. нынешний уровень налогов был достигнут после 10-летий нормального легального функционирования данного рынка. Т.е. рынок запускался при либерализации налогов, поэтому в идеале, конечно же лучше всего было начать легализацию игорного бизнеса при полной либерализации налогового законодательства и определения адекватных сумм только за лицензию. Хотя, если говорить прямо, то такой вариант он не то чтобы идеален, а даже космичен в Украине в силу традиций государственного управления и в силу того, что Кабмин уже заложил определенные средства в бюджет. Поэтому, более или менее приемлемой могла бы выглядеть почти половинчатая от европейской налоговая нагрузка на игорный бизнес: GGR для казино, онлайн казино, игровых залов и др. – 12%, для лотереи – 22% и для букмекеров – 7,5%. Грубо говоря, европейцы так стартовали. Правда, в Европе – слышали всех участников рынка, а в Украине перед 2-м чтением решили еще раз правовой беспредел устроить против представителей игорного сектора. Отсутствие админдавления власти на бизнес – ключ к так называемому good governance.

3.Необходимо все-таки до 2-ого чтения наладить парламенту диалог со всеми участниками рынка и проговорить налоговую нагрузку, ибо абсолютно недопустимым является ситуация, когда представители игорного бизнеса должны будут платить высокую лицензию, высокий GGR, налог на прибыль, а еще и игроков заставят платить с выигрыша. Пока что, ситуация катастрофическая с точки зрения налогового аспекта легализации, ибо депутаты мало что понимают в этом.

Если не учесть европейский опыт поэтапного повышения налоговой нагрузки и не услышать участников рынка, то, к сожалению, мы придем к псевдолегализации игорного бизнеса, а львиная доля возможных доходов будет оставаться и дальше в тени.

Какие же налоги в ЕС? Рассмотрим на примере некоторых стран:

1.Румыния: налог на выигрыш – отсутствует; GGR для казино и онлайн-казино, для лотереи и букмекеров – 16-18%;

2.Британия: налог на выигрыш – отсутствует; GGR для казино – 15-50%, для онлайн-казино – 21%, для лотереи – 12%, для букмекеров –15%.

И нужно обратить внимание, что Британия – один из лидеров в европе по поступлениям в бюджет от игорного бизнеса (больше фактически только у Италии): общий объем доходов от игорного бизнеса составил почти $ 19 млрд и создано более 102 тыс. рабочих мест. Гибкая налоговая система, которую дополняет эффективная система британского права дали позитивный результат. И у Украины может все получится, только делать нужно все по-людски.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинских новостей»