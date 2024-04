Поделиться:













81-летний оскароносный режиссер Мартин Скорсезе продолжает активно работать и планирует снять еще как минимум два фильма: один будет драмой об Иисусе Христе, а второй - биографической картиной о Фрэнке Синатре. Об этом сообщает издание Variety.

Первая картина, по информации издания, будет основана на книге "Жизнь Иисуса" 1973 года за авторством Сюсаку Эндо. Ее Скорсезе собирается профинансировать сам - как и фильм "Молчание" 2016 года (также основанный на романе Эндо). Согласно источникам, режиссер хочет позвать в проект Эндрю Гарфилда, звезду "Молчания", — однако будет ли он играть главную роль или выступит как один из учеников Иисуса, неясно. Ожидается, что производство начнется уже в этом году. О том, что Скорсезе планирует делать фильм о Христе ранее сообщали другие СМИ.

А вот производство второй ленты может столкнуться с определенными проблемами. Дело в том, что дочь Фрэнка Тина Синатра до сих пор не дала одобрения на картину - а именно она распоряжается всем наследием отца. Тем не менее Скорсезе уже пригласил к работе над картиной Леонардо Ди Каприо ("Начало") - именно он должен исполнить роль культового певца. Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите вверх") сыграет его вторую жену, актрису Аву Гарднер. За права на фильм борются несколько компаний - среди них Apple и Sony.

Официально ни сам режиссер, ни его представители эту информацию еще не комментировали.

Как сообщалось ранее, Скорсезе во время своего выступления на премии National Board of Review высказался о Леонардо ДиКаприо, который сыграл главную роль в его последнем на сегодня фильме "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon). Скорсезе отметил выдающийся талант актера и назвал его "одним из поистине величайших актеров в истории кино", поблагодарив за годы совместной работы.