Об этом Маск заявил в одной из своих публикаций в соцсети.

По его словам, плата нужна для того, чтобы отсеять потенциальных ботов: старые способы определения уже не работают так надежно, как раньше, из-за развития искусственного интеллекта.

На вопрос пользователя Х, Илон Маск уточнил, что новые "твитерские" все равно будут иметь возможность писать в соцсети бесплатно, но через три месяца после регистрации.

Пока неизвестно, когда в X появится новое требование оплаты за первую публикацию и какой размер будет у этой комиссии.

Elon expands on the need for the fee for new users. https://t.co/DcjCmQ2zwX pic.twitter.com/gxWVCmOSUt

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months.