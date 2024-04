Поделиться:













Официальный аккаунт Star Wars в X (Twitter) объявил дату проведения следующей коллаборации с Fortnite - она стартует 3 мая 2024 года. Детали коллаборации остаются в тайне, однако следует ожидать контент не только для Fortnite, но и для режима LEGO Fortnite.

"У нас хорошие предчувствия по этому поводу... Звездные войны возвращаются в Fortnite", - говорится в заметке.

В то же время двое известных датамайнеров и инсайдеров по Fortnite - Hypex и iFireMonkey - опубликовали краткий перечень возможного будущего контента. Если информация окажется правдивой, то игроки получат энергетический арбалет "Wookie Bowcaster", скин мятежницы Леи Органы и скин Чубакки. Также ожидается возвращение механик Силы и световых мечей.

С 12 апреля в Fortnite стартовали другие коллаборации - на этот раз с мультсериалами "Аватар: Легенда об Аанге" (Avatar: The Last Airbender / Avatar: The Legend of Aang) и "Непобедимый"/"Неуязвимый" (Invincible).

Как сообщалось ранее, во всемирно известном онлайн-шутере Fortnite от Epic Games появилась отдельная карта, которая детально воспроизводит столичный Майдан Независимости. Это благотворительный проект, направленный на сбор средств для восстановления Украины.