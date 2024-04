Поделиться:













Официально подтверждено, что начата работа над созданием четвертой части комедии "Дневник Бриджит Джонс", которая получит название "Бриджит Джонс:Без ума от мальчишки" (Bridget Jones: Mad About the Boy), сообщает Variety.

Также известно, что главную роль в новом фильме, как и в предыдущих частях франшизы, сыграет Рене Зеллвегер. Актриса уже подписала контракт на участие в проекте.

Сюжет фильма будет основан на романе Хелен Филдинг 2013 года и расскажет о 50-летней Бриджит, которая знакомится в интернете с 30-летним мужчиной, что кардинально меняет ее жизнь.

В ленте также вернутся к своим ролям Хью Грант и Эмма Томпсон. К ним присоединятся Чиветель Эджиофор ("10 лет рабства") и Лео Вудалл ("Белый лотос" (The White Lotus)). Режиссером проекта станет Майкл Моррис, известный по работе над сериалами "Бесстыжие" (Shameless), "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul) и "Карточный домик" (House of Cards).

Первый фильм франшизы вышел в 2001 году, за ним вышли два сиквела в 2004 и 2016 годах. В целом трилогия собрала в мировом прокате $743 миллиона долларов.

Премьера четвертой части запланирована на 14 февраля 2025 года, премьера состоится одновременно как в кинотеатрах, так и на стриминговом сервисе Peacock.

