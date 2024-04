Telltale подтвердили разработку игры The Wolf Among Us 2

Фрагмент игры The Wolf Among Us. Фото: Telltale

Студия Telltale подтвердила, что разработка продолжения The Wolf Among Us продолжается, несмотря на скандалы и трудности, возникшие со студией-разработчиком франшизы Life is Strange - последняя работала над предыдущим сценарием для игры. Соответствующая информация размещена на официальном Discord-сервере Telltale.

Когда именно должен выйти The Wolf Among Us 2 пока неизвестно. Разработчики в этом случае хранят молчание. К тому же на разработке продолжения могли сказаться недавние увольнения в Telltale.

Как известно, The Wolf Among Us 2 анонсировали 5 лет назад в 2019 году - с тех пор игра периодически мелькала в медиа-пространстве вместе с новостью о переносе.

