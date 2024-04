Об этом передает CNN.

Землетрясение 3 апреля стало самым сильным, которые случались на острове за последние 25 лет. Природное явление серьезно повредило основную автомагистраль вдоль восточного побережья страны. На нее падали глыбы с гор, некоторые тоннели оказались засыпанными. На шоссе Сухуа произошло по меньшей мере девять камнепадов. Сейчас дорога закрыта.

Землетрясение повредило также здания. Значительная часть людей не смогли выйти из квартир, потому что дома были деформированы

Землетрясение также повлияло на электроснабжение, более 91 000 домохозяйств остались без электричества. В стране перебои с интернетом.

Специалисты ожидают, что в течение следующих 2-3 дней Тайвань еще пострадает от автершоков, поэтому разрушений будет больше.

Massive earthquake magnitude 7.5 hits hard in Taipei,Taiwan today morning. Visuals are speaking about destruction collapsed of skyscrapers. #Taiwan #earthquake pic.twitter.com/1lHxsFiYDN

Shocking

These are real scenes of the #earthquake in #Taiwan, not a movie .



Let's pray for the people's safety#Taiwan #Earthquake #Tsunami #China #Hualien #Japan #Terremoto #TerremotoTaiwán pic.twitter.com/aMB0nRuvWt