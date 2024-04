Поделиться:













Компания Sony проведет следующую презентацию игр в мае 2024 года, заявил журналист Джефф Грабб со ссылкой на свои источники. Он не знает, будет ли это большой показ PlayStation Showcase или меньший ивент вроде State of Play.

По данным Грабба, на мероприятии должны показать трейлер ремейка Silent Hill 2. Возможно, на презентации разработчики объявят дату релиза обновленной версии игры.

Предыдущая презентация PlayStation State of Play состоялась 1 февраля 2024 года. На ней компания Sony, среди прочего, показала Death Stranding 2: On the Beach, Stellar Blade и улучшенную версию Until Dawn. Кроме того, на мероприятии состоялся анонс еще одной игры Хидео Кодзимы - шпионского экшена "нового поколения".

В качестве косвенного подтверждения информации можно вспомнить, что накануне организация ESRB выдала возрастной рейтинг "Mature" ремейку Silent Hill 2. Обычно игры получают рейтинг незадолго до релиза.

Как сообщалось ранее, PlayStation уволило примерно 8% работников, или же около 900 человек. Сокращение коснулось сотрудников по всему миру, в частности специалистов внутренних игровых студий.