Умер художник Эд Пискор, который создал серию комиксов "Родословная хип-хопа" (в оригинале Hip Hop Family Tree). Мужчина покончил с собой в 41 год, после того, как оказался втянутым в секс-скандал. О трагедии со ссылкой на публикацию сестры Пискора сообщает ComicBook.

Эд Пискор получил наибольшую известность благодаря образовательным комиксам о культуре хип-хопа. Графические истории повествуют о том, как жанр зародился в 1970-х и развивался со временем - от любительских сходов граффити-художников, диджеев и эмси до возникновения знаменитых лейблов и групп. В 2014 году "Родословная хип-хопа" стала бестселлером The New York Times. Комиксы были переведены на русский язык в 2017-м силами издательства "White Apple".

"Пискор, соведущий популярного подкаста и YouTube-канала Cartoonist Kayfabe, недавно был втянут в скандал после того, как две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах, что привело к отмене запланированной художественной выставки в Питтсбурге, на которой демонстрировались его работы из Hip Hop Family Tree, а соведущий Cartoonist Kayfabe Джим Рагг объявил, что прекращает "рабочие отношения" с Пискором", — отмечает ComicBook.

Накануне Пискор опубликовал пространную заметку, в которой опроверг обвинения против него и сообщил, что планирует покончить с собой.

