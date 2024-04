Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

"Вот так выглядит одна из теплоэлектростанций ДТЭК изнутри после масштабных атак врага 22 и 29 марта", - говорится в подписи к видео.

В компании напомнили, что в результате последних атак оккупантов были потеряны 80% генерирующих мощностей.

Серьезные повреждения получили пять из шести принадлежащих ДТЭК теплоэлектростанций.

Видео изнутри одной из таких электростанций опубликовал исполнительный директор ДТЭК Максим Тимченко.

This used to be the control room of a fully functioning @dtek_en power station, supplying energy to Ukrainian homes, businesses, hospitals and schools. Today I saw up close how russia has reduced it to ashes: a truly terrible level of damage from missiles and drones against a… pic.twitter.com/biB2acliDQ