Звезда киновселенной Marvel Энтони Маки рассказал о страстном желании сыграть в новой картине франшизы "Джон Уик" и стать антагонистом персонажа Киану Ривза. Об этом актер рассказал в интервью изданию Total Film.

"Думаю, я стал бы крутым отцом после пятиминутного боя с Киану Ривзом. Я готов драться. В сериале "Скрежет металла" (Twisted Metal) я получил по лицу от профессионального рестлера Самоа Джо, но не упал", - рассказал Энтони Маки.

Актер также отметил, что уже общался с Ривзом по поводу возможной роли в пятом или шестом "Джоне Уике", но похоже, что его доводы были недостаточно убедительными.

Накануне актер выражал свое сожаление по поводу того, что Disney не стала продлевать сериал "Сокол и Зимний Солдат" (The Falcon and the Winter Soldier) на второй сезон. Впрочем, история двух персонажей продолжится в полнометражной ленте "Капитан Америка: Дивный новый мир" (Captain America: A Brave New World), релиз которой запланирован на 2025 год.

