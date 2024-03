Об этом он написал в Twitter (X).

"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30 утра, когда смертоносные российские баллистические ракеты сбиваются над столицей средствами ПВО. Нет таких злодеяний, на которые не пошли бы российские ублюдки, включая попытку нанесения баллистического удара по центру многомиллионного города", - заявил он.

Кулеба отметил, что Украине нужно ПВО, которое способно отразить любую атаку страны-агрессора России.

"Это напоминание о том, что Украине срочно нужно больше противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot и ракеты, способные отразить любую российскую атаку", - заявил он.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a…