Анонсирована игра Tails of Iron II: Whiskers of Winter. Разработчики показали первый трейлер

Студия Odd Bug при поддержке издательства United Label анонсировала двухмерный soulslike-экшен Tails of Iron II: Whiskers of Winter. Первый трейлер игры размещен на официальном канале PlayStation на Youtube.

"Отправляйтесь в огромное заснеженное королевство в Tails of Iron 2, продолжении признанной критиками ролевой игры в жанре экшен.В роли крысы по имени Арло, наследника Смотрителя Свалки, отправляйтесь в путешествие по суровым северным землям, где обитают гигантские звери и бандиты-оборванцы, чтобы одолеть древнее, кровожадное зло", - говорится в описании трейлера.

Сама игра является прямым продолжением первой части, в которой рассказывалось о противостоянии фэнтезийного Крысиного королевства и армии враждебных лягушек. Во второй части проблемы государства никуда не делись. Только теперь идут они не с южных границ, от теплолюбивых земноводных, а из холодных и мрачных северных земель. Там обитают дальние родственники крыс - летучие мыши. Чтобы противостоять им, королевству нужен герой - такой же суровый, как зимняя стужа, закаленный в боях и невзгодах.

Релиз Tails of Iron 2: Whiskers of Winter запланирован на текущий год для всех основных платформ - PC, PS4. PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

