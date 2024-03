Об этом говорится в сообщении, которое Кулеба опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter).

Кулеба напомнил, что российский диктатор является патологическим лжецом.

"Путин лгал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 году и многих других критиков, оккупации Крыма российскими солдатами, сбитом MH17 и планах вторжения в Украину", — написал министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что это лишь небольшая часть лживых фактов из "очень длинного списка".

Кулеба призвал мировое сообщество не позволять себе поддаваться одурачиванию со стороны Путина и его приспешников.

"Их единственная цель — побудить больше россиян погибнуть в их бессмысленной и преступной войне против Украины, а также привить еще большую ненависть к другим народам", — добавил Кулеба.

